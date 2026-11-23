Лудогорец победи Дунав с 1:0 в мач от 15-ия кръг на efbet Лига и се изкачи на третото място в класирането. Единственият гол падна в шестата минута на добавеното време на първото полувреме, когато Амир Хаджиахметович се разписа с удар по земя от 19 метра. След успеха разградчани са на две точки от лидерите ЦСКА и Левски, като имат и мач по-малко.

Домакините имаха териториално преимущество, но трудно стигаха до чисти положения. Руан Секо беше изведен сам срещу Мартин Китанов в 21-ата минута, но не успя да преодолее вратаря. Шест минути по-късно Маркус изведе Текпетей очи в очи с Китанов, но и ганайското крило пропусна.

Стражът на Дунав напусна терена в 39-ата минута след сблъсък с Текпетей. На негово място влезе Желазовски, а според Sportal при Китанов е имало съмнение за фрактура на носа. Малко преди почивката Сейнт-Луис създаде най-добрата възможност за русенци. Гърбич спаси удара му, след което топката се отби в гредата.

Хаджиахметович реши мача

В шестата минута на добавеното време Лудогорец организира бърза атака. Сон подаде към Текпетей, който върна топката към Хаджиахметович. Националът на Босна и Херцеговина стреля ниско и изпрати топката във вратата на Желазовски за 1:0.

След почивката Лудогорец продължи да търси втори гол. Желизко на два пъти отправи опасни удари, а в 69-ата минута резервата Дуа получи възможност след контраатака, но шутира покрай дясната греда. Пет минути по-късно Желазовски спаси нов изстрел на Желизко от дистанция.

Дунав опита натиск в заключителните минути. В 80-ата минута Бойчев стреля по земя след разбъркване в наказателното поле, но Гърбич се намеси и спаси. Русенци не успяха да стигнат до по-опасно положение и останаха без гол.

Лудогорец започна срещата без Недялков, който не попадна в групата. Дуа, Чочев, Видал и Дуарте останаха резерви. Победата остави отбора в битката за първото място, докато Дунав не успя да повтори силната си защитна игра с голям шанс за точка в края.

Източници: sportal.bg