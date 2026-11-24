Монца прекъсна серията си от четири поредни загуби в Серия А с убедителна победа с 3:0 над Фиорентина у дома. Двубоят беше последен от 12-ия кръг на италианското първенство.

Густаво Варела откри резултата в 45-ата минута, а шест минути след началото на второто полувреме се разписа за втори път. Джей Робинсън оформи крайния резултат в 59-ата минута.

Българският защитник Валентин Антов остана на резервната скамейка и не влезе в игра.

След успеха Монца събра 10 точки и се изкачи на 14-ото място в класирането. Фиорентина остана 16-а с 9 точки.

Източници: bnrnews.bg