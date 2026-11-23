Дезире Дуе е получил скъсани кръстни връзки при сблъсъка по време на мача между Пари Сен Жермен и Ница. 21-годишното крило напусна терена на носилка, а травмата се оказа сериозен удар за френския шампион.

Дуе, който е израснал в школата на Рен и е роден в Анже, наруши мълчанието си след контузията. Футболистът благодари за получената подкрепа и даде знак, че е готов да премине през дългия период на възстановяване.

„Това е труден момент, но съм убеден, че ще се завърна много по-силен“, заяви Дуе.

Той определи контузията като „ново изпитание и нова възможност за израстване“, като добави, че запазва вярата си.

Проблемът допълнително усложнява ситуацията в Пари Сен Жермен. Отборът вече е лишен и от Хвича Кварацхелия, който също е извън състава заради скъсани кръстни връзки.

Дуе получи множество окуражителни послания след инцидента. Конкретен срок за завръщането му на терена не е посочен.

Източници: sportal.bg