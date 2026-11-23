Старши треньорът на Дунав Георги Чиликов остана ядосан след загубата с 0:1 от Лудогорец. Русенският отбор е допуснал решаващото попадение в добавеното време на първата част, а наставникът определи действията при гола като недопустими.

„Недопустимо е. Ще имат сериозни проблеми с мен“, заяви Чиликов след мача. Той посочи, че футболистите са допуснали елементарни грешки при изнасянето на топката и вместо да прекратят атаката в последните секунди на полувремето, са продължили да разиграват срещу пресата на Лудогорец.

По думите му Дунав е дал максимума от силите си, а през последните 20 минути е натиснал и е създал възможности за изравняване. Най-добрият шанс е дошъл в 93-ата минута, но русенският състав не е успял да стигне до гол. Чиликов допълни, че отборът създава малко положения срещу съперници, които пресиращат високо, тъй като все още не разполага с достатъчно класа за бързо излизане от натиска.

Проблеми със смените и контузиите

Треньорът обърна внимание и на поредицата принудителни смени. До 60-ата минута Дунав е изчерпал възможностите си за промени, което според Чиликов вече се превръща в повтарящ се проблем. Той припомни, че в мача с Ботев Враца е направил четири принудителни смени и настоя футболистите да проявят повече характер, за да не се стига до подобни ситуации.

Чиликов изрази надежда Китанов да не е получил сериозна контузия. Той подчерта, че няма претенции към себераздаването на играчите, но очаква по-добри решения в ключовите моменти.

Дунав очаква мач с ЦСКА

Следващият съперник на Дунав е ЦСКА. Чиликов заяви, че загубата от Лудогорец не трябва да понижава мотивацията на отбора и че русенци ще се опитат да спечелят точки срещу един от водещите тимове в първенството.

Наставникът съобщи още, че клубът работи по селекцията за следващия трансферен период. Целта е съставът да подобри контрола върху топката и да играе с по-голямо самочувствие.

Източници: sportal.bg