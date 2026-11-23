Амир Хаджиахметович донесе победата на Лудогорец с 1:0 срещу Дунав (Русе) в мач от 15-ия кръг на Първа лига. Националът на Босна и Херцеговина се разписа в шестата минута на добавеното време на първото полувреме и изкачи „орлите“ до третото място в класирането.

След успеха Лудогорец има 33 точки и изостава с две от лидера ЦСКА, който е с мач повече. Дунав остава на 11-ата позиция с 12 точки.

Голът падна в добавеното време

Домакините имаха възможност да открият резултата още преди почивката. В 22-ата минута Георги Китанов спаси удар на Руан Круз, а в 39-ата минута вратарят на Дунав беше заменен след единоборство с Бърнард Текпетей и съмнения за фрактура на носа.

В добавеното време Иво Гърбич спаси удар на Джордан Сейнт-Люис, след което топката срещна и гредата. В шестата минута на продължението Сон подаде към Текпетей, който намери Хаджиахметович. Полузащитникът стреля точно и даде преднина на Лудогорец.

През второто полувреме Дунав опита да промени схемата и да играе по-атакуващо. Гостите стигнаха до възможности, но Гърбич се намеси решаващо при удар на Кристиян Бойчев в 80-ата минута.

Хаджиахметович: Взехме важни три точки

„Очаквахме труден мач и беше такъв“, заяви Хаджиахметович пред „Фокус“. Той посочи, че Лудогорец е имал положения за втори гол, но не ги е реализирал.

„Важно е, че взехме трите точки.“

Полузащитникът подчерта представянето на отбора в защита след почивката и заяви, че футболистите са запазили преднината си въпреки по-офанзивната игра на Дунав.

„Добър отбор сме, всеки ден се подобряваме. Предстои интересен сезон и ще се борим за титлата“, каза още Хаджиахметович.

Източници: focus-news.net