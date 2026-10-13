Спортът по ТВ във вторник (13 октомври)

Джордж Ръсел призна: Ред Бул е най-добрият отбор в момента, трябва да се учим от Верстапен

В момента Ред Бул е най-добрият отбор във Формула 1 и в Мерцедес са длъжни да намерят начин да се възползват от подобренията по автомобила по същия на ...