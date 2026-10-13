Спортът по ТВ във вторник (13 октомври)

07.00 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 1
10.45 Нюкасъл Джетс – Гамба Осака Нова спорт
13.00 Шанхай Порт – Тенджън Диема спорт 3
13.00 Поханг – Джокор Нова спорт
13.00 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 1
15.15 Бурирам – Пекин Диема спорт 3
16.45 Ийст Бенгал – Ал Шорта Нова спорт
18.50 Колоездене: Енеко тур, пролог, мъже и жени Евроспорт 1
19.00 Ал Сад – Ал Хилал Диема спорт 3
19.00 Ал Сееб – Ал Хюсеин Нова спорт
19.00 Баскетбол, Бакчешехир – Манреса МАХ Спорт 2
19.45 Ланс – Спортинг МАХ Спорт 3
19.45 Сабах – Славия (Пр) МАХ Спорт 4
21.00 Баскетбол, Рома – Балкан МАХ Спорт 1
21.15 Ал Шабаб – Шабаб Ал Ахли Нова спорт
22.00 Арсенал – Лил МАХ Спорт 2
22.00 Атлетико – Манчестър Юнайтед МАХ Спорт 3
22.00 Галатасарай – Барселона МАХ Спорт 4
22.00 Стоук – Мидълзбро Диема спорт 2
22.00 Баскетбол, Валенсия – Олимпиакос МАХ One
01.00 НХЛ, Детройт – Ню Джърси МАХ Спорт 2
03.30 Бока Хуниорс – Васко да Гама МАХ Спорк 4
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА