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Спортът по ТВ във вторник (13 октомври)

Спортът по ТВ във вторник (13 октомври)

13 Октомври, 2026 06:19 377 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ във вторник (13 октомври) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

07.00 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 1

10.45 Нюкасъл Джетс – Гамба Осака Нова спорт

13.00 Шанхай Порт – Тенджън Диема спорт 3

13.00 Поханг – Джокор Нова спорт

13.00 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 1

15.15 Бурирам – Пекин Диема спорт 3

16.45 Ийст Бенгал – Ал Шорта Нова спорт

18.50 Колоездене: Енеко тур, пролог, мъже и жени Евроспорт 1

19.00 Ал Сад – Ал Хилал Диема спорт 3

19.00 Ал Сееб – Ал Хюсеин Нова спорт

19.00 Баскетбол, Бакчешехир – Манреса МАХ Спорт 2

19.45 Ланс – Спортинг МАХ Спорт 3

19.45 Сабах – Славия (Пр) МАХ Спорт 4

21.00 Баскетбол, Рома – Балкан МАХ Спорт 1

21.15 Ал Шабаб – Шабаб Ал Ахли Нова спорт

22.00 Арсенал – Лил МАХ Спорт 2

22.00 Атлетико – Манчестър Юнайтед МАХ Спорт 3

22.00 Галатасарай – Барселона МАХ Спорт 4

22.00 Стоук – Мидълзбро Диема спорт 2

22.00 Баскетбол, Валенсия – Олимпиакос МАХ One

01.00 НХЛ, Детройт – Ню Джърси МАХ Спорт 2

03.30 Бока Хуниорс – Васко да Гама МАХ Спорк 4


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