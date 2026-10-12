Ирина Шейк изненада с пиърсинги по цялото лице

Ирина Шейк изненада последователите си в Instagram с поредица от снимки, свързани с модни ангажименти. На повечето кадри супермоделът е в изрязани и прилепнали тоалети, но най-голямо внимание привлече снимка, на която лицето ѝ е покрито с множество пиърсинги.

Визията е част от стилизацията на модната фотосесия, а не е потвърдено, че бижутата са постоянни. Под публикацията на Шейк се натрупаха множество харесвания и коментари, като необичайната промяна във външния ѝ вид се превърна в акцент сред останалите кадри.

Пиърсингите като моден акцент

Декоративните пиърсинги не са напълно непознати за Шейк. През 2026 г. тя се появи на модния подиум в Милано с визия, включваща изкуствени пиърсинги по лицето. Този тип стилизация беше използван и в други ревюта за сезон пролет-лято 2027, където гримът и бижутата се превърнаха в част от цялостния сценичен образ.

Снимките в Instagram са поредната професионална поява на модела, която съчетава провокативна визия и актуални тенденции от подиума. Шейк е сред най-разпознаваемите лица в световната мода и има над 23 милиона последователи в социалната мрежа.

От корицата на Sports Illustrated до световните подиуми

Ирина Шейк е родена на 6 януари 1986 г. в Еманжелинск, Русия. Международната ѝ известност нараства, след като през 2011 г. става първата руска моделка на корицата на Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Името ѝ често е свързвано и с петгодишната ѝ връзка с футболната звезда Кристиано Роналдо, продължила от 2010 до 2015 г. Днес Шейк продължава да работи основно в модата, а профилът ѝ в Instagram остава важна витрина за новите ѝ професионални проекти.