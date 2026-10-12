Кая Калас: Русия прекрати ли войната, в Украйна ще има избори

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас заяви, че Украйна ще проведе избори, ако Русия прекрати войната. Коментарът ѝ идва на фона на настояванията на Вашингтон и Москва за нов вот в страната, предава БТА.

„Докато има война, е важно народът да бъде единен“, посочи Калас пред журналисти в Люксембург преди заседанието на европейските външни министри. По думите ѝ единственият начин за прекратяване на конфликта е засилването на натиска върху Русия. Тя призова САЩ да налагат санкции и да отчитат мерките, предприети от ЕС.

Калас приветства съобщенията за договорено „енергийно примирие“ и изрази надежда то да бъде спазвано. Според нея от подобна договореност има интерес и Русия, тъй като без война руските рафинерии нямаше да бъдат атакувани.

Тя заяви още, че европейските санкции биха имали по-голям ефект, ако САЩ също ги прилагат. По думите ѝ досегашните мерки са лишили Русия от приходи в размер на един трилион евро, които иначе биха могли да бъдат използвани за финансиране на войната.

Калас съобщи, че се очаква Съветът на ЕС да одобри включването на още 1600 лица и организации в европейските санкционни списъци, свързани с войната в Украйна. Предвиждат се мерки срещу представители на руския военно-промишлен комплекс и лица, отговорни за организирането на избори в окупираните украински територии, които ЕС не признава.