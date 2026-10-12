Кая Калас: Русия прекрати ли войната, в Украйна ще има избори

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас заяви, че Украйна ще проведе избори, ако Русия прекрати войната. Коментарът ѝ идва на фона на настояванията на Вашингтон и Москва за нов вот в страната, предава БТА.
„Докато има война, е важно народът да бъде единен“, посочи Калас пред журналисти в Люксембург преди заседанието на европейските външни министри. По думите ѝ единственият начин за прекратяване на конфликта е засилването на натиска върху Русия. Тя призова САЩ да налагат санкции и да отчитат мерките, предприети от ЕС.
Калас приветства съобщенията за договорено „енергийно примирие“ и изрази надежда то да бъде спазвано. Според нея от подобна договореност има интерес и Русия, тъй като без война руските рафинерии нямаше да бъдат атакувани.
Тя заяви още, че европейските санкции биха имали по-голям ефект, ако САЩ също ги прилагат. По думите ѝ досегашните мерки са лишили Русия от приходи в размер на един трилион евро, които иначе биха могли да бъдат използвани за финансиране на войната.
Калас съобщи, че се очаква Съветът на ЕС да одобри включването на още 1600 лица и организации в европейските санкционни списъци, свързани с войната в Украйна. Предвиждат се мерки срещу представители на руския военно-промишлен комплекс и лица, отговорни за организирането на избори в окупираните украински територии, които ЕС не признава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 зИленски
09:35 12.10.2026
2 ПУТИН Е РАЗУМЕН
Коментиран от #24
09:37 12.10.2026
3 Нормално
Коментиран от #14, #46, #74
09:37 12.10.2026
4 КокаЙотова
09:37 12.10.2026
5 Йеронимус БОШ
09:38 12.10.2026
6 На Кая ездача
Коментиран от #81
09:38 12.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тежко ни и горко в ЕС
Коментиран от #113
09:44 12.10.2026
11 Ба бааааа
09:44 12.10.2026
12 Овчар
09:44 12.10.2026
13 Абе
Коментиран от #80
09:45 12.10.2026
14 Новото нормално
До коментар #3 от "Нормално":А с демокрацията, ко стана? Май си по-изкукал и от нея. В Полша и Румъния си инсталираха евро бюрократи в управлението, но в други държави, не се получава. Примерно Мария Гаргамел стана за смях като кандидат премиер съвсем не отдавна.
09:45 12.10.2026
15 хахахахха
09:45 12.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 АБВ
09:47 12.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 долу ес
09:48 12.10.2026
20 ТАЗИ ЕВРОПЕЙКА
09:48 12.10.2026
21 хихи
Коментиран от #48
09:48 12.10.2026
22 А списвача
09:48 12.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Защитава своите интереси
Лъжите и корупцията.
09:51 12.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Кая е незаменима
Уважаеми дами и господа,
Днес се прекланяме пред една от най-ярките фигури на съвременната европейска история – жена, чието име стана синоним на кураж, проницателност и непоколебима вярност към принципите на свободата. Кая Калас.
Във времена на дълбока геополитическа несигурност, когато мнозина на нашия континент избираха удобното мълчание и компромисите, тя избра да говори. И нейният глас не просто се чу – той промени хода на европейската политика. Родена под сянката на съветската окупация, закърмена с паметта за болката и депортациите, Кая Калас превърна историческата травма на своя народ в мощно оръжие за защита на бъдещето. Тя не просто разбра природата на тиранията; тя имаше смелостта да я посочи с пръст и да предупреди света, преди останалите изобщо да осъзнаят опасността.
Като министър-председател на Естония, а по-късно и като върховен представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, тя демонстрира какво означава истинско лидерство. Тя доказа, че моралната сила на една нация не се измерва с нейната територия или численост, а с мащаба на нейния дух и твърдостта на нейните ценности. Калас се превърна в „Желязната лейди“ на Източна Европа – лидер, който не се огъна пред заплахите на Кремъл, не се уплаши да бъде включена в списъци за издирване и не отстъпи нито на крачка от защитата на Украйна и демократичния свят.
Нейната политика е триумф на принципа над прагматизма. Тя ни
Коментиран от #30, #43, #77, #86, #87, #89, #91, #93, #94
09:55 12.10.2026
28 Кая е незаменима
Уважаема госпожо Калас,
Пред Вашата желязна воля, пред Вашата проницателност и пред Вашето достойнство, с което водите Европа през бурите на XXI век – ние се прекланяме! Вие сте вдъхновение за всеки, който вярва, че истината винаги побеждава мрака.
Благодарим Ви, че сте компасът на европейската съвест! Бъдете здрава и водете свободна Европа към нейните нови, сигурни и мирни дни!
Поклон пред Вашето дело!
09:55 12.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 АБВ
Това, дето си го напраскал тук, със сигурност е взето от поздравително писмо до другаря Тодор Живков, като само си променил името.
Комунизмът никога не си е опивал ! Той е жив в ЕС !
Позар !
10:00 12.10.2026
33 Тази си е фашистка
Коментиран от #39
10:00 12.10.2026
34 Правилно
Коментиран от #42, #73, #85, #121
10:01 12.10.2026
35 АзСъм
10:01 12.10.2026
36 Иво
10:02 12.10.2026
37 Кая е ЗАМЕНИМА
10:02 12.10.2026
38 Кая Калас
Коментиран от #50
10:02 12.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ежко
Коментиран от #51
10:03 12.10.2026
41 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
До коментар #30 от "хахахахха":Май не си целупал скоро портрета на вожда на стената и се напрегна
Коментиран от #44, #67, #116
10:04 12.10.2026
42 губите помогни им като ти са мили
До коментар #34 от "Правилно":Отивай в Украйна да си я защитаваш на бойното поле .
Коментиран от #45
10:04 12.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Щом не може
До коментар #3 от "Нормално":значи не може.. сега какво да направим.. не могат хората и това е....ще чакаме да дойдат други, които могат
10:08 12.10.2026
47 Удри евраста с лопатЕто
10:09 12.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Само питам
Да не е станала говорител на потника ?
Коментиран от #54
10:09 12.10.2026
50 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑
До коментар #38 от "Кая Калас":Постоянно европейски държави и градове са на призовите места по качеството на живот и унтерите хейтят
Коментиран от #69, #99
10:10 12.10.2026
51 Ежко
До коментар #40 от "ежко":И Доналд Тръп какъв е Украйна да казва кого ще си избират за Президент?
Коментиран от #102
10:10 12.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Само питам
До коментар #49 от "Само питам":И Доналд Тръмп какъв се явява? Сащ да не са република на СССР?
10:12 12.10.2026
55 Само питам
Защо на протестите пеят "Катюша " ??!!
Коментиран от #64
10:13 12.10.2026
56 Надъхан капейчо 🤩🤡
Коментиран от #58, #59, #111
10:13 12.10.2026
57 Чичо Дончо
10:14 12.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Мара Общата
10:15 12.10.2026
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63 едни смърфове ни управляват
10:16 12.10.2026
64 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #55 от "Само питам":Защото гладът е по силен от трифазният ток Когато си сит на топло и имаш пушка нещата се оправят от само себе си
10:16 12.10.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 ами
Коментиран от #70
10:18 12.10.2026
67 хахахахха
До коментар #41 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":май не си целувал скоро кубинки и си пренадъхан
10:18 12.10.2026
68 Само питам
До коментар #62 от "Надъхан капейчо 🤩🤡":Ти кога се върна от Украйна ?
10:18 12.10.2026
69 объркан си
До коментар #50 от "👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑":Особено гетата им или метрата им.Там и полиция не смее да влезе.Иначе ви дават картинки да им се радвате колко е хубаво и безгрижно.
10:19 12.10.2026
70 ама разбира се
До коментар #66 от "ами":Ще хванат Путин за пакета .
10:19 12.10.2026
71 Тиква
Коментиран от #127
10:20 12.10.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 АБВ
До коментар #34 от "Правилно":"Руснаците се изнасят от Украйна и войната приключва."
НАТО се изнася от руските граници там, където беше при "нито инч на изток" и войната приключва.
НАТО е най-големият агресор. За 80-ина години съществуване, няма нито една отбранителна война, а агресиите са десетки.
Коментиран от #82, #92
10:21 12.10.2026
74 син
До коментар #3 от "Нормално":Правилно където са фашистите от бандера избори не може да има.Избори само в освободените територии.
10:21 12.10.2026
75 еу форевър
10:22 12.10.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 горски
До коментар #27 от "Кая е незаменима":Абе все съм си мислел ,че журналистите от Работническо дело са измрели,а пък сега гледа статия и то нова....Вие жив комунист ли сте,или реставрирано от ИИ копие...
10:23 12.10.2026
78 НАГЛЕДЕН ПРИМЕР
10:25 12.10.2026
79 Каза...
10:25 12.10.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Точно така
До коментар #6 от "На Кая ездача":и още седем бустера, където си требе.
10:26 12.10.2026
82 Това руската
До коментар #73 от "АБВ":телевизия ли ти го каза? Спри си я!
10:27 12.10.2026
83 Ама оооуууу
Коментиран от #88
10:28 12.10.2026
84 Русия
10:28 12.10.2026
85 Моряка
До коментар #34 от "Правилно":Как да се изнасят руснаците от държава,която не е държава,а руска територия?
10:32 12.10.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 оооууу
До коментар #83 от "Ама оооуууу":Бункерният плъх с избори ли го довлякоха а в Кремъл,а той се завлече в бункерите?
Коментиран от #112
10:33 12.10.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 бай Иван
Виж и аз съм умен като Каята! Ха, Ха, Ха!
Коментиран от #101
10:34 12.10.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Този коментар е премахнат от модератор.
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96 Емил
Иначе няма как да се измъкнат сухи еврореваншистите!!!
10:38 12.10.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Джамбаза
Няма да позволи и в Украина, защото е възможно Путин да спечели.
10:39 12.10.2026
101 Умен си като
До коментар #90 от "бай Иван":уию ми
10:39 12.10.2026
102 бай Иван
До коментар #51 от "Ежко":Тръмп казва ,че е време за избори в Украйна !
Коментиран от #109
10:39 12.10.2026
103 Емил
До коментар #95 от "Антирашист 4514":Прочетете първо какво е фашизъм, подгответе се и... поправителен!!!
10:40 12.10.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Оня
През миналият месец русия загуби над 50 хиляди войника.
28 хиляди от тях ликвидирани.
Коментиран от #108
10:43 12.10.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Никой
10:45 12.10.2026
108 хахахахха
До коментар #105 от "Оня":да не кандидатстваш за работа в укринформ,лъжеш като тях
10:46 12.10.2026
109 Кортик
До коментар #102 от "бай Иван":Американците казаха,че е време импийчмънт и за избори в САЩ.
Няма и искрица надежда за спасение на бункерният запартък.
10:46 12.10.2026
110 койдазнай
10:47 12.10.2026
111 Копейчо
До коментар #56 от "Надъхан капейчо 🤩🤡":А аз чух че са ти пръснали фльонгата
10:47 12.10.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 У лево ма пуйко
Коментиран от #124
10:49 12.10.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Украйна ще проведе избори, ако ...
10:51 12.10.2026
118 Естонска патка
10:51 12.10.2026
119 Чочо
За да карат хората да се бият(воюват) нека застанат начело на армията, както едно време са го правили царе и ханове. А не от бункера да пращат други да умират за тяхната "крадлива кауза" !
10:51 12.10.2026
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 ганю
До коментар #34 от "Правилно":или пък се изнасят заради ядрен удар
или заради сибирската чума дето ще дойде.
с няколко стотин дрона чумави
по метода тука има тука нема
10:53 12.10.2026
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 не разбрах
10:54 12.10.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 ......-
ЛОШО НИ Е КАТО ЧУЕМ РЕВЪТ НА МЕЦАН !!
Коментиран от #130, #136
10:55 12.10.2026
126 7689776523456
10:56 12.10.2026
127 койдазнай
До коментар #71 от "Тиква":Ако еврорайха управляваше България, нямаше всеки да си зида балкончето и да си слага изолацийка на парче.
10:58 12.10.2026
128 Азззззззз
10:59 12.10.2026
129 Не само в Русия
До коментар #124 от "Моляяяя!":И в Северна Корея никой не брои бюлетината. Така беше и при Мадуро преди да даде фира. Факт.
10:59 12.10.2026
130 Българин
До коментар #125 от "......-":И на мен ми жал че умира, ама сам си е виновен. Тя лакомията винаги се наказва!
10:59 12.10.2026
131 Кая Калас прави избори
11:05 12.10.2026
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Значи
11:07 12.10.2026
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 Хардлайнер
Коментиран от #138
11:17 12.10.2026
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 хахахахха
До коментар #135 от "Хардлайнер":мечтаеш повече и от зеления клоун
11:25 12.10.2026
139 Другарке,
Русия си прави избори на нейните републики във федерацията!
Според хиените, Украйна защитава независимостта си! Значи какво?! Че Украйна е част от РФ и правилно Москва защитава територията си, превзета от украинската хунта!
11:29 12.10.2026
140 Хардлайнер
11:30 12.10.2026