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Кая Калас: Русия прекрати ли войната, в Украйна ще има избори
  Тема: Украйна

Кая Калас: Русия прекрати ли войната, в Украйна ще има избори

12 Октомври, 2026 09:34 1 921 140

  • украйна-
  • кая калас-
  • избори-
  • русия-
  • война

ЕС призовава САЩ да засилят санкциите срещу Москва и очаква разширяване на европейските санкционни списъци с още 1600 лица и организации

Кая Калас: Русия прекрати ли войната, в Украйна ще има избори - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас заяви, че Украйна ще проведе избори, ако Русия прекрати войната. Коментарът ѝ идва на фона на настояванията на Вашингтон и Москва за нов вот в страната, предава БТА.

„Докато има война, е важно народът да бъде единен“, посочи Калас пред журналисти в Люксембург преди заседанието на европейските външни министри. По думите ѝ единственият начин за прекратяване на конфликта е засилването на натиска върху Русия. Тя призова САЩ да налагат санкции и да отчитат мерките, предприети от ЕС.

Калас приветства съобщенията за договорено „енергийно примирие“ и изрази надежда то да бъде спазвано. Според нея от подобна договореност има интерес и Русия, тъй като без война руските рафинерии нямаше да бъдат атакувани.

Тя заяви още, че европейските санкции биха имали по-голям ефект, ако САЩ също ги прилагат. По думите ѝ досегашните мерки са лишили Русия от приходи в размер на един трилион евро, които иначе биха могли да бъдат използвани за финансиране на войната.

Калас съобщи, че се очаква Съветът на ЕС да одобри включването на още 1600 лица и организации в европейските санкционни списъци, свързани с войната в Украйна. Предвиждат се мерки срещу представители на руския военно-промишлен комплекс и лица, отговорни за организирането на избори в окупираните украински територии, които ЕС не признава.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 зИленски

    73 44 Отговор
    ОЩЕ 2 ГОДИНИ ТРЯБВА И ТЕБ ДА ТЕ ГЛЕДАМЕ

    09:35 12.10.2026

  • 2 ПУТИН Е РАЗУМЕН

    102 67 Отговор
    И БЕЧЕ НЕ ВИ СЕ ВРЪЗВА НА ЛЪЖИТЕ.

    Коментиран от #24

    09:37 12.10.2026

  • 3 Нормално

    71 104 Отговор
    Абсолютно вярно . По време на война Украйна не може да проведе избори в окупираните територии от фашистите .

    Коментиран от #14, #46, #74

    09:37 12.10.2026

  • 4 КокаЙотова

    63 89 Отговор
    русия Агресор, путин Фашист!

    09:37 12.10.2026

  • 5 Йеронимус БОШ

    57 44 Отговор
    Ама сериозно ли го казва или си прави шега !?

    09:38 12.10.2026

  • 6 На Кая ездача

    47 30 Отговор
    На Кая ще наложа още три нови санкции в двоен размер на двете сухопътни граници и едната въздушна!

    Коментиран от #81

    09:38 12.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тежко ни и горко в ЕС

    82 34 Отговор
    С тия патки.

    Коментиран от #113

    09:44 12.10.2026

  • 11 Ба бааааа

    50 29 Отговор
    Аде бегай

    09:44 12.10.2026

  • 12 Овчар

    72 31 Отговор
    Тази вече никой не я взима на сериозно..

    09:44 12.10.2026

  • 13 Абе

    68 34 Отговор
    тая пача за какво се има. Избори в покрайнината ще има когато реши Путин и той ще ги организира

    Коментиран от #80

    09:45 12.10.2026

  • 14 Новото нормално

    42 39 Отговор

    До коментар #3 от "Нормално":

    А с демокрацията, ко стана? Май си по-изкукал и от нея. В Полша и Румъния си инсталираха евро бюрократи в управлението, но в други държави, не се получава. Примерно Мария Гаргамел стана за смях като кандидат премиер съвсем не отдавна.

    09:45 12.10.2026

  • 15 хахахахха

    47 39 Отговор
    за ква се мисли тая патка,че да казва къде кога ...

    09:45 12.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 АБВ

    59 35 Отговор
    Кой я пита тази ? Защо се бърка във вътрешните работи на държава извън ЕС ? Откъде - накъде ? Само за да изрази позиция срещу Русия ? Плоско и тъпо !

    09:47 12.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 долу ес

    51 33 Отговор
    демократката да обясни къде бяха изборите по веме на майдана, финансиран от цру и признато че е струвало 5 млрс долара според Нюланд.... къде беше тази когато зеления бонклук не отиде в Истанбул....

    09:48 12.10.2026

  • 20 ТАЗИ ЕВРОПЕЙКА

    39 26 Отговор
    ТОТАЛ ЩЕТА ДЕВЕТ ДЪСКИ ТРИ ПЕРОНА ЛУДИ ЛУДИ У Р С У Л И.

    09:48 12.10.2026

  • 21 хихи

    47 24 Отговор
    Кой натресе тези нелепи ръководители на ЕС??? и има ли начин да се отървем от тях?

    Коментиран от #48

    09:48 12.10.2026

  • 22 А списвача

    34 24 Отговор
    е от най-отявлените поддръжници на киевската хунта!

    09:48 12.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Защитава своите интереси

    35 17 Отговор
    а а не тези на европейските и украинските граждани. Без тази война на показ ще излезе без принципното и некадърно управление.
    Лъжите и корупцията.

    09:51 12.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Кая е незаменима

    14 41 Отговор
    Гласът на съвестта и свободата
    Уважаеми дами и господа,
    Днес се прекланяме пред една от най-ярките фигури на съвременната европейска история – жена, чието име стана синоним на кураж, проницателност и непоколебима вярност към принципите на свободата. Кая Калас.
    Във времена на дълбока геополитическа несигурност, когато мнозина на нашия континент избираха удобното мълчание и компромисите, тя избра да говори. И нейният глас не просто се чу – той промени хода на европейската политика. Родена под сянката на съветската окупация, закърмена с паметта за болката и депортациите, Кая Калас превърна историческата травма на своя народ в мощно оръжие за защита на бъдещето. Тя не просто разбра природата на тиранията; тя имаше смелостта да я посочи с пръст и да предупреди света, преди останалите изобщо да осъзнаят опасността.
    Като министър-председател на Естония, а по-късно и като върховен представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, тя демонстрира какво означава истинско лидерство. Тя доказа, че моралната сила на една нация не се измерва с нейната територия или численост, а с мащаба на нейния дух и твърдостта на нейните ценности. Калас се превърна в „Желязната лейди“ на Източна Европа – лидер, който не се огъна пред заплахите на Кремъл, не се уплаши да бъде включена в списъци за издирване и не отстъпи нито на крачка от защитата на Украйна и демократичния свят.
    Нейната политика е триумф на принципа над прагматизма. Тя ни

    Коментиран от #30, #43, #77, #86, #87, #89, #91, #93, #94

    09:55 12.10.2026

  • 28 Кая е незаменима

    9 39 Отговор
    Тя ни напомни, че мирът без свобода е просто илюзия, а сигурността е възможна само тогава, когато сме готови да я отстояваме с дела.
    Уважаема госпожо Калас,
    Пред Вашата желязна воля, пред Вашата проницателност и пред Вашето достойнство, с което водите Европа през бурите на XXI век – ние се прекланяме! Вие сте вдъхновение за всеки, който вярва, че истината винаги побеждава мрака.
    Благодарим Ви, че сте компасът на европейската съвест! Бъдете здрава и водете свободна Европа към нейните нови, сигурни и мирни дни!
    Поклон пред Вашето дело!

    09:55 12.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 АБВ

    31 4 Отговор
    До авторът на № 27 и 28:

    Това, дето си го напраскал тук, със сигурност е взето от поздравително писмо до другаря Тодор Живков, като само си променил името.
    Комунизмът никога не си е опивал ! Той е жив в ЕС !
    Позар !

    10:00 12.10.2026

  • 33 Тази си е фашистка

    33 5 Отговор
    Ненормалница

    Коментиран от #39

    10:00 12.10.2026

  • 34 Правилно

    5 29 Отговор
    Руснаците се изнасят от Украйна и войната приключва.

    Коментиран от #42, #73, #85, #121

    10:01 12.10.2026

  • 35 АзСъм

    16 5 Отговор
    Тъпа каменна свиня

    10:01 12.10.2026

  • 36 Иво

    25 2 Отговор
    Избори в Украйна няма да има, тъй като няма да намерите друга такава удобна Шу Шу мига

    10:02 12.10.2026

  • 37 Кая е ЗАМЕНИМА

    26 2 Отговор
    Моля те, щом си я харесваш, прибери си я у вас.

    10:02 12.10.2026

  • 38 Кая Калас

    22 1 Отговор
    ЕС срещу САЩ и Русия и Китай.Ще победим!

    Коментиран от #50

    10:02 12.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ежко

    24 3 Отговор
    Тази пък каква точно се пада на Украйна,че казва какво щяло или не щяло да има там?

    Коментиран от #51

    10:03 12.10.2026

  • 41 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    6 14 Отговор

    До коментар #30 от "хахахахха":

    Май не си целупал скоро портрета на вожда на стената и се напрегна

    Коментиран от #44, #67, #116

    10:04 12.10.2026

  • 42 губите помогни им като ти са мили

    18 2 Отговор

    До коментар #34 от "Правилно":

    Отивай в Украйна да си я защитаваш на бойното поле .

    Коментиран от #45

    10:04 12.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Щом не може

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Нормално":

    значи не може.. сега какво да направим.. не могат хората и това е....ще чакаме да дойдат други, които могат

    10:08 12.10.2026

  • 47 Удри евраста с лопатЕто

    21 0 Отговор
    А кой избра кая мозъка, тва говори всичко за ЕС "демокрацията"

    10:09 12.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Само питам

    19 0 Отговор
    Тая като каква се явява ? Украйна не е в Ес .
    Да не е станала говорител на потника ?

    Коментиран от #54

    10:09 12.10.2026

  • 50 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑

    3 13 Отговор

    До коментар #38 от "Кая Калас":

    Постоянно европейски държави и градове са на призовите места по качеството на живот и унтерите хейтят

    Коментиран от #69, #99

    10:10 12.10.2026

  • 51 Ежко

    1 8 Отговор

    До коментар #40 от "ежко":

    И Доналд Тръп какъв е Украйна да казва кого ще си избират за Президент?

    Коментиран от #102

    10:10 12.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Само питам

    1 11 Отговор

    До коментар #49 от "Само питам":

    И Доналд Тръмп какъв се явява? Сащ да не са република на СССР?

    10:12 12.10.2026

  • 55 Само питам

    19 0 Отговор
    След като всичко им е наред на тия от Ес , защо има протести в Белгия ,Франция ,Испания , Германия ..
    Защо на протестите пеят "Катюша " ??!!

    Коментиран от #64

    10:13 12.10.2026

  • 56 Надъхан капейчо 🤩🤡

    6 10 Отговор
    Запада загинА...така чух на женския пазар вчера 🤩👍

    Коментиран от #58, #59, #111

    10:13 12.10.2026

  • 57 Чичо Дончо

    12 0 Отговор
    Млъкни ма. Казах избори, нищо не съм кзал за войната

    10:14 12.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Мара Общата

    16 1 Отговор
    Тая верно е слабоумна...

    10:15 12.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 едни смърфове ни управляват

    14 0 Отговор
    Които никой не е избирал.

    10:16 12.10.2026

  • 64 Дякон Унуфрий Араллампиев

    9 0 Отговор

    До коментар #55 от "Само питам":

    Защото гладът е по силен от трифазният ток Когато си сит на топло и имаш пушка нещата се оправят от само себе си

    10:16 12.10.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 ами

    14 0 Отговор
    ха ха ха - съсипа се от работа тази женичка, що пакети измисли по цял ден друго не прави

    Коментиран от #70

    10:18 12.10.2026

  • 67 хахахахха

    8 1 Отговор

    До коментар #41 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":

    май не си целувал скоро кубинки и си пренадъхан

    10:18 12.10.2026

  • 68 Само питам

    9 1 Отговор

    До коментар #62 от "Надъхан капейчо 🤩🤡":

    Ти кога се върна от Украйна ?

    10:18 12.10.2026

  • 69 объркан си

    15 0 Отговор

    До коментар #50 от "👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑":

    Особено гетата им или метрата им.Там и полиция не смее да влезе.Иначе ви дават картинки да им се радвате колко е хубаво и безгрижно.

    10:19 12.10.2026

  • 70 ама разбира се

    12 0 Отговор

    До коментар #66 от "ами":

    Ще хванат Путин за пакета .

    10:19 12.10.2026

  • 71 Тиква

    12 0 Отговор
    Еврорейха управлява България,кой им дал такива права?

    Коментиран от #127

    10:20 12.10.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 АБВ

    20 2 Отговор

    До коментар #34 от "Правилно":

    "Руснаците се изнасят от Украйна и войната приключва."

    НАТО се изнася от руските граници там, където беше при "нито инч на изток" и войната приключва.
    НАТО е най-големият агресор. За 80-ина години съществуване, няма нито една отбранителна война, а агресиите са десетки.

    Коментиран от #82, #92

    10:21 12.10.2026

  • 74 син

    14 2 Отговор

    До коментар #3 от "Нормално":

    Правилно където са фашистите от бандера избори не може да има.Избори само в освободените територии.

    10:21 12.10.2026

  • 75 еу форевър

    2 14 Отговор
    браво Кая

    10:22 12.10.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 горски

    13 0 Отговор

    До коментар #27 от "Кая е незаменима":

    Абе все съм си мислел ,че журналистите от Работническо дело са измрели,а пък сега гледа статия и то нова....Вие жив комунист ли сте,или реставрирано от ИИ копие...

    10:23 12.10.2026

  • 78 НАГЛЕДЕН ПРИМЕР

    14 1 Отговор
    ЧЕ оКАЯната Е НАПРАСВЕНА ОТ СЕДМОТО /безмозъчно/РЕБРО

    10:25 12.10.2026

  • 79 Каза...

    16 1 Отговор
    ...едната от двете ЕвроКокошки...

    10:25 12.10.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Точно така

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "На Кая ездача":

    и още седем бустера, където си требе.

    10:26 12.10.2026

  • 82 Това руската

    3 9 Отговор

    До коментар #73 от "АБВ":

    телевизия ли ти го каза? Спри си я!

    10:27 12.10.2026

  • 83 Ама оооуууу

    13 3 Отговор
    тебе с избори ли те сложиха на поста?

    Коментиран от #88

    10:28 12.10.2026

  • 84 Русия

    15 4 Отговор
    Госпожа Никоя се изходи по тема за която никой не се интересува от нейното мнение и на нейната началничка фашистката Фон Пфайзер.

    10:28 12.10.2026

  • 85 Моряка

    9 0 Отговор

    До коментар #34 от "Правилно":

    Как да се изнасят руснаците от държава,която не е държава,а руска територия?

    10:32 12.10.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 оооууу

    1 10 Отговор

    До коментар #83 от "Ама оооуууу":

    Бункерният плъх с избори ли го довлякоха а в Кремъл,а той се завлече в бункерите?

    Коментиран от #112

    10:33 12.10.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 бай Иван

    6 1 Отговор
    Аааа, ич! Нема ли избори, нема край на войната!

    Виж и аз съм умен като Каята! Ха, Ха, Ха!

    Коментиран от #101

    10:34 12.10.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Емил

    9 0 Отговор
    Избори ще има дори и преди да е свършила войната!!!
    Иначе няма как да се измъкнат сухи еврореваншистите!!!

    10:38 12.10.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Джамбаза

    11 1 Отговор
    В Румъния няма война, а ЕС не позволи да се провеждат избори.
    Няма да позволи и в Украина, защото е възможно Путин да спечели.

    10:39 12.10.2026

  • 101 Умен си като

    3 1 Отговор

    До коментар #90 от "бай Иван":

    уию ми

    10:39 12.10.2026

  • 102 бай Иван

    8 1 Отговор

    До коментар #51 от "Ежко":

    Тръмп казва ,че е време за избори в Украйна !

    Коментиран от #109

    10:39 12.10.2026

  • 103 Емил

    7 2 Отговор

    До коментар #95 от "Антирашист 4514":

    Прочетете първо какво е фашизъм, подгответе се и... поправителен!!!

    10:40 12.10.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Оня

    1 9 Отговор
    Пак със задоволство искам да спомена.
    През миналият месец русия загуби над 50 хиляди войника.
    28 хиляди от тях ликвидирани.

    Коментиран от #108

    10:43 12.10.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Никой

    1 5 Отговор
    Но Горбачов и Рейгън се споразумяха за мир.

    10:45 12.10.2026

  • 108 хахахахха

    10 1 Отговор

    До коментар #105 от "Оня":

    да не кандидатстваш за работа в укринформ,лъжеш като тях

    10:46 12.10.2026

  • 109 Кортик

    2 6 Отговор

    До коментар #102 от "бай Иван":

    Американците казаха,че е време импийчмънт и за избори в САЩ.
    Няма и искрица надежда за спасение на бункерният запартък.

    10:46 12.10.2026

  • 110 койдазнай

    4 0 Отговор
    По време на Великата Отеествена Война Сталин два пъти е печелил изборите! Това му е дала силата, за да победи!

    10:47 12.10.2026

  • 111 Копейчо

    6 1 Отговор

    До коментар #56 от "Надъхан капейчо 🤩🤡":

    А аз чух че са ти пръснали фльонгата

    10:47 12.10.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 У лево ма пуйко

    10 1 Отговор
    Русия направи избори и без прекратяване на войната нали? ....

    Коментиран от #124

    10:49 12.10.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Украйна ще проведе избори, ако ...

    9 0 Отговор
    Няма "ако" ! А когато САЩ каже! Иначе санкции!

    10:51 12.10.2026

  • 118 Естонска патка

    9 1 Отговор
    Ръси бисери

    10:51 12.10.2026

  • 119 Чочо

    4 1 Отговор
    Ами...... не им увряха главите на тия "лидери".
    За да карат хората да се бият(воюват) нека застанат начело на армията, както едно време са го правили царе и ханове. А не от бункера да пращат други да умират за тяхната "крадлива кауза" !

    10:51 12.10.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 ганю

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Правилно":

    или пък се изнасят заради ядрен удар
    или заради сибирската чума дето ще дойде.
    с няколко стотин дрона чумави
    по метода тука има тука нема

    10:53 12.10.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 не разбрах

    5 0 Отговор
    в качеството си на каква точно Калас прави изявления от името на украинската държава, която дори не е член на ЕС? Кой всъщност управлява 404?

    10:54 12.10.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 ......-

    5 0 Отговор
    УрсулЯ и приятелки :

    ЛОШО НИ Е КАТО ЧУЕМ РЕВЪТ НА МЕЦАН !!

    Коментиран от #130, #136

    10:55 12.10.2026

  • 126 7689776523456

    5 0 Отговор
    Кайчето - ето това е сила ! Бас фащам , че и дуфка не може да си отвори сама !

    10:56 12.10.2026

  • 127 койдазнай

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "Тиква":

    Ако еврорайха управляваше България, нямаше всеки да си зида балкончето и да си слага изолацийка на парче.

    10:58 12.10.2026

  • 128 Азззззззз

    6 1 Отговор
    Кая украинка ли е?! Украйна в ЕС ли е?! Като каква се изказва какво ще става в друга държава?

    10:59 12.10.2026

  • 129 Не само в Русия

    3 1 Отговор

    До коментар #124 от "Моляяяя!":

    И в Северна Корея никой не брои бюлетината. Така беше и при Мадуро преди да даде фира. Факт.

    10:59 12.10.2026

  • 130 Българин

    2 1 Отговор

    До коментар #125 от "......-":

    И на мен ми жал че умира, ама сам си е виновен. Тя лакомията винаги се наказва!

    10:59 12.10.2026

  • 131 Кая Калас прави избори

    3 0 Отговор
    Брюкселска комедия в жанр Молдова и Румъния. А с машини ли ще е да запитам щото иначе не ги признаваме

    11:05 12.10.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Значи

    1 1 Отговор
    Да не забравят избирателни урни в Донецк да пратят също тея мушенгии

    11:07 12.10.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Хардлайнер

    1 5 Отговор
    Новият президент ще се казва ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСКИ!

    Коментиран от #138

    11:17 12.10.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 хахахахха

    1 0 Отговор

    До коментар #135 от "Хардлайнер":

    мечтаеш повече и от зеления клоун

    11:25 12.10.2026

  • 139 Другарке,

    0 1 Отговор
    Защо изборите в Украйна трябва да са зависими от Русия?
    Русия си прави избори на нейните републики във федерацията!
    Според хиените, Украйна защитава независимостта си! Значи какво?! Че Украйна е част от РФ и правилно Москва защитава територията си, превзета от украинската хунта!

    11:29 12.10.2026

  • 140 Хардлайнер

    0 0 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ, ПРЕЗИДЕНТ НА НОВОТО ОБРАЗУВАНИЕ УКРАСИЯ!

    11:30 12.10.2026

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