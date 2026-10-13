Дрон удари кораб край Бяла, 12 души са пострадали

Корабът „Челси“ е бил ударен от дрон в Черно море, на около 15 морски мили от брега срещу Бяла, област Варна. По първоначална информация на борда има 12 пострадали. Плавателният съд плава под малтийски флаг.

Сигналът е подаден в 01:57 ч. от дежурен служител на Варна трафик. Пострадалите трябва да бъдат транспортирани до пристанище Варна, но към момента няма информация за състоянието им или за характера на нараняванията.

Още новини от Украйна

За инцидента са уведомени Областната дирекция на МВР, „Морска администрация“, Главната дирекция „Национална полиция“, Националната служба за охрана, Община Варна и дежурният в областната администрация.

Не са уточнени обстоятелствата около удара, откъде е излетял дронът и кой стои зад него. От bTV посочват, че информацията за 12-имата пострадали е получена от свои източници в Спешна помощ във Варна.

Източници: btvnovinite.bg