Дрон удари кораб край Бяла, 12 души са пострадали

Корабът „Челси“ е бил ударен от дрон в Черно море, на около 15 морски мили от брега срещу Бяла, област Варна. По първоначална информация на борда има 12 пострадали. Плавателният съд плава под малтийски флаг.
Сигналът е подаден в 01:57 ч. от дежурен служител на Варна трафик. Пострадалите трябва да бъдат транспортирани до пристанище Варна, но към момента няма информация за състоянието им или за характера на нараняванията.
За инцидента са уведомени Областната дирекция на МВР, „Морска администрация“, Главната дирекция „Национална полиция“, Националната служба за охрана, Община Варна и дежурният в областната администрация.
Не са уточнени обстоятелствата около удара, откъде е излетял дронът и кой стои зад него. От bTV посочват, че информацията за 12-имата пострадали е получена от свои източници в Спешна помощ във Варна.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ранди
Коментиран от #29, #47, #76
07:02 13.10.2026
2 Джжoo пaaаaaаццyyyулaaa👋😁💯👈
Наздраве🥂🍺
Коментиран от #3, #61
07:03 13.10.2026
3 КиКи
До коментар #2 от "Джжoo пaaаaaаццyyyулaaa👋😁💯👈":НАТО ще удари Калининград, Беларус и Санкт Петербург, ако Русия нападне
Коментиран от #5, #7
07:04 13.10.2026
4 ........–
Коментиран от #11
07:05 13.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 идЙотова
07:06 13.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Искахте радев и неокомунисти
07:07 13.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 НАТЮ НИ БРАНИ ЕС НИ ХРАНИ
07:08 13.10.2026
11 Мунчо
До коментар #4 от "........–":Или са руски или са украински.Ще питаме партньорите от ЕС и НАТО за
Коментиран от #23
07:08 13.10.2026
12 АГАТ а Кристи
07:09 13.10.2026
13 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
Коментиран от #17
07:09 13.10.2026
14 Адмирал Контраадмиралов
07:10 13.10.2026
15 Баничаря
До коментар #7 от "фончо":До 9 ч. ще заработиш за една баничка.
07:10 13.10.2026
16 БАНДАТА ТРОЛОВЕ НА МИРЧЕВ
Коментиран от #21
07:11 13.10.2026
17 МЪРДАШ ЛИ ОЩЕ
До коментар #13 от "ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":Азовците идват да те лекуват.
Коментиран от #22
07:12 13.10.2026
18 Р. Бутушоф
07:12 13.10.2026
19 Питане
До коментар #9 от "маке":Космонавтите ви не строят ли за това събитие зала на луната, или албанци ще го организират в Скопие, вече с името Източна Албания ?
07:13 13.10.2026
20 456
07:13 13.10.2026
21 НАПРАВИ ПО ЕДИН СТРАСТЕН ДУДУК
До коментар #16 от "БАНДАТА ТРОЛОВЕ НА МИРЧЕВ":И ще разбереш.
07:13 13.10.2026
22 НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ
До коментар #17 от "МЪРДАШ ЛИ ОЩЕ":Излязоха ли от обкръжението?
Коментиран от #25
07:14 13.10.2026
23 Какъв
До коментар #11 от "Мунчо":Мунчо пък на теб ти е виновен?
07:14 13.10.2026
24 Асамблея на мира
07:15 13.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 БАНДЕРИТЕ ПАК СА ПУШИЛИ
Коментиран от #37
07:16 13.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Спокойно
До коментар #1 от "ранди":Ти зимата на луната ли мислиш да я караш
та чак за лятото
07:17 13.10.2026
30 Раша да не го игре сърдита
07:17 13.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 ГОЛЕМ ПРОБЛЕМ
07:18 13.10.2026
34 Хаха
До коментар #25 от "излязоха":Ама при размяната на чували нещо не могат да съберат по 20, 30 да върнат на руснаците, та съотношението е 1:13....
Коментиран от #46
07:18 13.10.2026
35 Сесесере
Коментиран от #43
07:18 13.10.2026
36 БОЦ - ко
Напъва, вече пробива,
През "овчите" кожи,
На червени велможи...
07:19 13.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Сесесере2🤢🤮
ну паГади
....
Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния
07:19 13.10.2026
39 Хм...
07:19 13.10.2026
40 А старата мантра
Коментиран от #52, #66, #70, #81
07:20 13.10.2026
41 РАЗНИ НЕЯСНИ
07:21 13.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Бай той Толстой
07:21 13.10.2026
45 МО НА РУСИЯ ПРЕДУПРЕЖДАВА
Коментиран от #56
07:21 13.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Опорка
До коментар #1 от "ранди":Поправка - ако не спрете участието на БГ във войната.
07:22 13.10.2026
48 Георги
07:22 13.10.2026
49 МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ
Коментиран от #71
07:22 13.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 така така
07:24 13.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 РАДЕВ И ЙОТОВА
ЧЕ НЕ СЕ ЗНАЕ КОЙ Е УДАРИЛ
УКРАИНСКИЯТ КОРАБ ?
РУСКИТЕ ПОДЛОЖКИ
КОГА ЩЕ ПРИВИКАТ МУТРОФАНОВА?
07:25 13.10.2026
54 Хаха
До коментар #43 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":Скачахме с двата пръста и обилно слюноотделяхме при споменаванито на думите "демокрация" и "пазарна икономика"!
Убедени бяхме, че Фифо Димитров, Костофф и Желю ще ни "оправят" с пенсии от 1500 и заплати от 3000 дойче марки....
Коментиран от #58, #65
07:25 13.10.2026
55 Станчо
07:26 13.10.2026
56 Карлуково
До коментар #45 от "МО НА РУСИЯ ПРЕДУПРЕЖДАВА":Пак си прескочил дувара.
07:26 13.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Запада загина мож би почти сигурно скоро
До коментар #54 от "Хаха":Така чух на женския пазар вчера 🤩👍
07:26 13.10.2026
59 не може
Коментиран от #78
07:27 13.10.2026
60 Запада загина мож би почти сигурно скоро
07:27 13.10.2026
61 Ха ха
До коментар #2 от "Джжoo пaaаaaаццyyyулaaa👋😁💯👈":Пропусна да кажеш и русофилчета. Защото рашистите за да всеят раздор ще ударят най-слабото звено в НАТО! А КОЕ Е ТО?
07:27 13.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 На Радев експертите
07:27 13.10.2026
64 идЙотова
07:28 13.10.2026
65 НаРъБа🍌🍌
До коментар #54 от "Хаха":И добре направихте виж как хубаво се разпаднах сесесерето и НаРъБа🍌🍌
07:28 13.10.2026
66 Смешко
До коментар #40 от "А старата мантра":Сами си ги унищожихме. С поголовните кражби.
07:28 13.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Коко
До коментар #40 от "А старата мантра":Настоящото сдс са шарлатаните от пп-дб, още по-алчни и още по -опасни..
07:32 13.10.2026
71 Коя задруга
До коментар #49 от "МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ":Имаш в предвид....щото макарона и мерц са пътници....а то нека Франция да намери пари за образование на децата си а после да раздава на Украйна
07:33 13.10.2026
72 Хаха
Радев спешно дължи на народа пълните записи от проведения разговор, монолог или каквото и да е там...
07:35 13.10.2026
73 Време е
07:39 13.10.2026
74 МУТРОФАНОВА
07:42 13.10.2026
75 зевзек
07:43 13.10.2026
76 Ще почнем да стопляме
До коментар #1 от "ранди":защо идва Буданов.
07:48 13.10.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Фори
До коментар #59 от "не може":Йомтова не пожела да се включим в инициативата за защита от дронове.
07:50 13.10.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 защото
До коментар #77 от "Дзак":икономическата зона е свободна за преминаване за всички морски съдове и България няма да право да налага ограничения.
07:53 13.10.2026
81 койдазнай
До коментар #40 от "А старата мантра":С-300 е в Клисура. А с останалите ракети, какво щеше да правиш? Да обстрелваш Русия?
07:55 13.10.2026