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Дрон удари кораб край Бяла, 12 души са пострадали
  Тема: Украйна

Дрон удари кораб край Бяла, 12 души са пострадали

13 Октомври, 2026 07:00, обновена 13 Октомври, 2026 07:02 3 315 81

  • кораб „челси“-
  • удар с дрон-
  • черно море-
  • варна

Корабът „Челси“ плава под малтийски флаг и се намира на около 15 морски мили от българския бряг. Пострадалите трябва да бъдат транспортирани до пристанище Варна

Дрон удари кораб край Бяла, 12 души са пострадали - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Корабът „Челси“ е бил ударен от дрон в Черно море, на около 15 морски мили от брега срещу Бяла, област Варна. По първоначална информация на борда има 12 пострадали. Плавателният съд плава под малтийски флаг.

Сигналът е подаден в 01:57 ч. от дежурен служител на Варна трафик. Пострадалите трябва да бъдат транспортирани до пристанище Варна, но към момента няма информация за състоянието им или за характера на нараняванията.

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За инцидента са уведомени Областната дирекция на МВР, „Морска администрация“, Главната дирекция „Национална полиция“, Националната служба за охрана, Община Варна и дежурният в областната администрация.

Не са уточнени обстоятелствата около удара, откъде е излетял дронът и кой стои зад него. От bTV посочват, че информацията за 12-имата пострадали е получена от свои източници в Спешна помощ във Варна.

Източници: btvnovinite.bg


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ранди

    60 4 Отговор
    Ако не спрете войната, лято 2027 на морето ще бъде нулево.

    Коментиран от #29, #47, #76

    07:02 13.10.2026

  • 2 Джжoo пaaаaaаццyyyулaaa👋😁💯👈

    42 42 Отговор
    Здравейте бедняци,голтаци и несретни колеги пaаaццyyуллии и съдрани цървули ограбени от мунчо кРадев Боташов с 20 млрд.заеми на ваш гръб за 5 месеца. Пожелавам все така да ви минават празните животчета в блъскане само за храна и битови разходи. Милост никаква за вас!
    Наздраве🥂🍺

    Коментиран от #3, #61

    07:03 13.10.2026

  • 3 КиКи

    18 48 Отговор

    До коментар #2 от "Джжoo пaaаaaаццyyyулaaa👋😁💯👈":

    НАТО ще удари Калининград, Беларус и Санкт Петербург, ако Русия нападне

    Коментиран от #5, #7

    07:04 13.10.2026

  • 4 ........–

    44 14 Отговор
    Питайте Борката Джонсъна що ударили кораба му ??

    Коментиран от #11

    07:05 13.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 идЙотова

    41 10 Отговор
    Не може да разберем какво става, пълен хаос сме

    07:06 13.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Искахте радев и неокомунисти

    35 33 Отговор
    Нави ги.

    07:07 13.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 НАТЮ НИ БРАНИ ЕС НИ ХРАНИ

    42 12 Отговор
    Той накрая ни нахранени ни опазени.

    07:08 13.10.2026

  • 11 Мунчо

    35 4 Отговор

    До коментар #4 от "........–":

    Или са руски или са украински.Ще питаме партньорите от ЕС и НАТО за

    Коментиран от #23

    07:08 13.10.2026

  • 12 АГАТ а Кристи

    24 30 Отговор
    Мунчовия коментар ПАК ще е уклончив. Пак ще е под сянката на бутоксовото нищо.!

    07:09 13.10.2026

  • 13 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    37 21 Отговор
    Щял да бяга. Много се бил уплашил.

    Коментиран от #17

    07:09 13.10.2026

  • 14 Адмирал Контраадмиралов

    37 3 Отговор
    Споко, имаме гумени лодки и 45 годишни белгийски корита, а оркестъра ни какви тържества, какви банкети си птавим.... 😇

    07:10 13.10.2026

  • 15 Баничаря

    10 2 Отговор

    До коментар #7 от "фончо":

    До 9 ч. ще заработиш за една баничка.

    07:10 13.10.2026

  • 16 БАНДАТА ТРОЛОВЕ НА МИРЧЕВ

    27 18 Отговор
    Как коментира тази новина?

    Коментиран от #21

    07:11 13.10.2026

  • 17 МЪРДАШ ЛИ ОЩЕ

    18 23 Отговор

    До коментар #13 от "ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":

    Азовците идват да те лекуват.

    Коментиран от #22

    07:12 13.10.2026

  • 18 Р. Бутушоф

    20 2 Отговор
    Не може да разберем чий е дрона, махнаме визите и те идват, идват, тук са, сма не ги знаем кои са

    07:12 13.10.2026

  • 19 Питане

    14 4 Отговор

    До коментар #9 от "маке":

    Космонавтите ви не строят ли за това събитие зала на луната, или албанци ще го организират в Скопие, вече с името Източна Албания ?

    07:13 13.10.2026

  • 20 456

    23 8 Отговор
    Корабът Челси...ха ,ха някой да се съмнява чии е кораба и какво е превозвал?🤣

    07:13 13.10.2026

  • 21 НАПРАВИ ПО ЕДИН СТРАСТЕН ДУДУК

    8 11 Отговор

    До коментар #16 от "БАНДАТА ТРОЛОВЕ НА МИРЧЕВ":

    И ще разбереш.

    07:13 13.10.2026

  • 22 НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ

    20 15 Отговор

    До коментар #17 от "МЪРДАШ ЛИ ОЩЕ":

    Излязоха ли от обкръжението?

    Коментиран от #25

    07:14 13.10.2026

  • 23 Какъв

    14 11 Отговор

    До коментар #11 от "Мунчо":

    Мунчо пък на теб ти е виновен?

    07:14 13.10.2026

  • 24 Асамблея на мира

    19 24 Отговор
    Браво , Радев, шушумигоооо. Сега пак ли ще се криеш? Като е недопустимо, направи нещо....поне привикай Мутрафонова.

    07:15 13.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 БАНДЕРИТЕ ПАК СА ПУШИЛИ

    18 11 Отговор
    На кораба край Бяла.

    Коментиран от #37

    07:16 13.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Спокойно

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "ранди":

    Ти зимата на луната ли мислиш да я караш
    та чак за лятото

    07:17 13.10.2026

  • 30 Раша да не го игре сърдита

    16 20 Отговор
    Zащото ще си тръгне набита !🇪🇺✌️💥

    07:17 13.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ГОЛЕМ ПРОБЛЕМ

    17 8 Отговор
    Не останаа азуфци. Потънаа.

    07:18 13.10.2026

  • 34 Хаха

    9 7 Отговор

    До коментар #25 от "излязоха":

    Ама при размяната на чували нещо не могат да съберат по 20, 30 да върнат на руснаците, та съотношението е 1:13....

    Коментиран от #46

    07:18 13.10.2026

  • 35 Сесесере

    17 0 Отговор
    Да почнат 15 мили по на запад и без това реакция никаква!

    Коментиран от #43

    07:18 13.10.2026

  • 36 БОЦ - ко

    8 6 Отговор
    Вълча козина сива,
    Напъва, вече пробива,
    През "овчите" кожи,
    На червени велможи...

    07:19 13.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Сесесере2🤢🤮

    8 13 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади

    ....
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    07:19 13.10.2026

  • 39 Хм...

    26 7 Отговор
    Нека позная. Превозвал е пшеница от Египет за 4о4?

    07:19 13.10.2026

  • 40 А старата мантра

    26 8 Отговор
    Не помните ли демократите от СДС, какво ни казваха: На България не ѝ трябват ракети и орижия, щом влизаме в НАТО. НАТО щяло да ни пази. Къде е С-300 , къде е СС-23 , къде са унищожените полигони с ракети . Защо НАТО не ни пази ?

    Коментиран от #52, #66, #70, #81

    07:20 13.10.2026

  • 41 РАЗНИ НЕЯСНИ

    15 5 Отговор
    Мишкуват с кораби покрай българския бряг.

    07:21 13.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Бай той Толстой

    18 3 Отговор
    Догодина ще гледате мазутен туризъм по черноморието

    07:21 13.10.2026

  • 45 МО НА РУСИЯ ПРЕДУПРЕЖДАВА

    19 8 Отговор
    Бандеризма и нацизма са опасни за вашето здраве.

    Коментиран от #56

    07:21 13.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Опорка

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "ранди":

    Поправка - ако не спрете участието на БГ във войната.

    07:22 13.10.2026

  • 48 Георги

    12 7 Отговор
    Пак оръжие от Турция за нацистите

    07:22 13.10.2026

  • 49 МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ

    9 8 Отговор
    МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ

    Коментиран от #71

    07:22 13.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 така така

    12 6 Отговор
    Потапяйте всичко за бандерите

    07:24 13.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 РАДЕВ И ЙОТОВА

    10 10 Отговор
    Пак Ли ЩЕ ТВЪРДЯТ

    ЧЕ НЕ СЕ ЗНАЕ КОЙ Е УДАРИЛ

    УКРАИНСКИЯТ КОРАБ ?

    РУСКИТЕ ПОДЛОЖКИ
    КОГА ЩЕ ПРИВИКАТ МУТРОФАНОВА?

    07:25 13.10.2026

  • 54 Хаха

    13 3 Отговор

    До коментар #43 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":

    Скачахме с двата пръста и обилно слюноотделяхме при споменаванито на думите "демокрация" и "пазарна икономика"!
    Убедени бяхме, че Фифо Димитров, Костофф и Желю ще ни "оправят" с пенсии от 1500 и заплати от 3000 дойче марки....

    Коментиран от #58, #65

    07:25 13.10.2026

  • 55 Станчо

    6 1 Отговор
    Да не ги гърмят от Камчия?

    07:26 13.10.2026

  • 56 Карлуково

    6 2 Отговор

    До коментар #45 от "МО НА РУСИЯ ПРЕДУПРЕЖДАВА":

    Пак си прескочил дувара.

    07:26 13.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    7 5 Отговор

    До коментар #54 от "Хаха":

    Така чух на женския пазар вчера 🤩👍

    07:26 13.10.2026

  • 59 не може

    21 6 Отговор
    да е истина. Корабът е ударен в непосредствена близост до българските териториални води. Как е станала тази работа като НАТО ни пази? Нали уж засилиха колективната отбрана след случая преди точно една седмица, а то не само, че случаят се повтори, но и разстоянието се скъси драматично. Следваща седмица удар по някой от черноморските градове ли да очакваме? Не знам чий е дронът, но знам, че след петролната сделка между САЩ и Русия има един много ядосан наркоман, който от доста време се опитва да разшири територията на конфликта като включи в него натовска държава. Същият започва да играе ва банк и това става все по-опасно за нас.

    Коментиран от #78

    07:27 13.10.2026

  • 60 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    6 7 Отговор
    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност се случва точно обратното

    07:27 13.10.2026

  • 61 Ха ха

    7 5 Отговор

    До коментар #2 от "Джжoo пaaаaaаццyyyулaaa👋😁💯👈":

    Пропусна да кажеш и русофилчета. Защото рашистите за да всеят раздор ще ударят най-слабото звено в НАТО! А КОЕ Е ТО?

    07:27 13.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 На Радев експертите

    9 4 Отговор
    50 на 50...или са украински или марсиански дроновете...

    07:27 13.10.2026

  • 64 идЙотова

    6 2 Отговор
    Не, чакайте! Трябва да си получа опорките от посолствоТО и тогава ще кажа поредното безумие!

    07:28 13.10.2026

  • 65 НаРъБа🍌🍌

    4 5 Отговор

    До коментар #54 от "Хаха":

    И добре направихте виж как хубаво се разпаднах сесесерето и НаРъБа🍌🍌

    07:28 13.10.2026

  • 66 Смешко

    5 3 Отговор

    До коментар #40 от "А старата мантра":

    Сами си ги унищожихме. С поголовните кражби.

    07:28 13.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Коко

    6 1 Отговор

    До коментар #40 от "А старата мантра":

    Настоящото сдс са шарлатаните от пп-дб, още по-алчни и още по -опасни..

    07:32 13.10.2026

  • 71 Коя задруга

    5 2 Отговор

    До коментар #49 от "МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ":

    Имаш в предвид....щото макарона и мерц са пътници....а то нека Франция да намери пари за образование на децата си а после да раздава на Украйна

    07:33 13.10.2026

  • 72 Хаха

    7 4 Отговор
    Всъщност този и предишния удари странно съвпаднаха с тайното, конспиративно, почти криминално идване у нас на лицето Кирило Будинов /или неговия двойник/...
    Радев спешно дължи на народа пълните записи от проведения разговор, монолог или каквото и да е там...

    07:35 13.10.2026

  • 73 Време е

    6 5 Отговор
    да се изгони Митрофанова.

    07:39 13.10.2026

  • 74 МУТРОФАНОВА

    3 5 Отговор
    ВЪН .

    07:42 13.10.2026

  • 75 зевзек

    2 0 Отговор
    Все около Бяла се случват ударите. Значи трябва да се провери колко руснаци и украинци живеят там. По това веднага ще разберем чии са дроновете 😜

    07:43 13.10.2026

  • 76 Ще почнем да стопляме

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "ранди":

    защо идва Буданов.

    07:48 13.10.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Фори

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "не може":

    Йомтова не пожела да се включим в инициативата за защита от дронове.

    07:50 13.10.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 защото

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Дзак":

    икономическата зона е свободна за преминаване за всички морски съдове и България няма да право да налага ограничения.

    07:53 13.10.2026

  • 81 койдазнай

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "А старата мантра":

    С-300 е в Клисура. А с останалите ракети, какво щеше да правиш? Да обстрелваш Русия?

    07:55 13.10.2026

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