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Дани Карвахал най-накрая си намери нов отбор

Дани Карвахал най-накрая си намери нов отбор

13 Октомври, 2026 06:45 943 0

  • реал мадрид-
  • дани карвахал-
  • футбол-
  • хетафе

Карвахал е получил зелена светлина от Ла Лига и се очаква да подпише с клуба в следващите часове

Дани Карвахал най-накрая си намери нов отбор - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Хетафе е на крачка от привличането на бившия десен защитник на Реал Мадрид Дани Карвахал. Според последните информаци в Испания, трансферът вече е получил одобрение от Ла Лига, след като преговорите бяха забавени заради строгите финансови правила на испанското първенство.

34-годишният десен бек е свободен агент, след като договорът му с Реал Мадрид изтече през лятото. Появата му на трансферния пазар изненада мнозина, а скоро след това стана ясно, че Хетафе води преговори за привличането му.

Според трансферния журналист Матео Морето двете страни вече обменят необходимите документи. Очаква се Карвахал да подпише договора си с Хетафе още днес или утре сутринта, с което да сложи край на продължилата седмици несигурност около бъдещето си.


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