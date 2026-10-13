Дани Карвахал най-накрая си намери нов отбор

Хетафе е на крачка от привличането на бившия десен защитник на Реал Мадрид Дани Карвахал. Според последните информаци в Испания, трансферът вече е получил одобрение от Ла Лига, след като преговорите бяха забавени заради строгите финансови правила на испанското първенство.

34-годишният десен бек е свободен агент, след като договорът му с Реал Мадрид изтече през лятото. Появата му на трансферния пазар изненада мнозина, а скоро след това стана ясно, че Хетафе води преговори за привличането му.

Според трансферния журналист Матео Морето двете страни вече обменят необходимите документи. Очаква се Карвахал да подпише договора си с Хетафе още днес или утре сутринта, с което да сложи край на продължилата седмици несигурност около бъдещето си.