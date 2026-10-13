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Скандал с Инфантино: Получавал ли е тайно още 1,76 милиона долара?

Скандал с Инфантино: Получавал ли е тайно още 1,76 милиона долара?

13 Октомври, 2026 06:16 404 0

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„Таймс“ твърди, че президентът на ФИФА е получил допълнителни плащания през 2024 г., които не са били обявени в годишния отчет на световната футболна централа

Скандал с Инфантино: Получавал ли е тайно още 1,76 милиона долара? - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Нов скандал може да разтърси ФИФА и нейния президент Джани Инфантино. Според разследване на британския вестник „Таймс“ швейцарецът е получил допълнителни 1,76 милиона долара през 2024 година чрез американската компания, създадена за организацията на Световното първенство през 2026 г. Тези плащания не са били публично обявени от световната футболна централа.

Според публикацията в годишния отчет на ФИФА за 2024 г. Инфантино е декларирал възнаграждение от 4,274 милиона швейцарски франка. Данъчна декларация, подадена в американската данъчна служба от дружеството “FWC2026 US Inc.”, обаче показва допълнителни плащания към президента на централата в размер на 1,76 милиона долара.

Част от тази сума – 626 229 долара, описани като други подлежащи на деклариране възнаграждения – според разследването може да са били използвани за покриване на наема на луксозна вила на брега на морето в Маями Бийч. Имотът се намира в затворения и охраняван комплекс “Sunset Islands”, един от престижните жилищни райони в града.

„Таймс“ припомня, че от 2016 г. ФИФА има практика да публикува ежегодно възнагражденията на своя президент и генералния секретар. Изданието посочва, че е поискало обяснение от централата за допълнителните плащания и причината те да не фигурират в годишния отчет, но ФИФА не е потвърдила конкретните обстоятелства и не е дала ясно обяснение. Източници на британския вестник твърдят още, че подобни или дори по-големи суми са били изплатени на Инфантино и през 2025 и 2026 година. Към момента става дума за твърдения на медийно разследване, а не за установено нарушение.


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