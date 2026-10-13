Български звезди почетоха Михаил Белчев с концерт

Колеги, приятели и почитатели на Михаил Белчев се събраха на 12 октомври в зала 1 на НДК за концерта „Белчевият род го има“. В продължение на три часа български изпълнители почетоха паметта на певеца, поета и композитора, който почина на 6 април 2026 г.

Залата беше пълна, а съпругата на твореца Кристина Белчева благодари на публиката и участниците. „Благодаря, че сте тук тази вечер, защото благодарение на вас и на всички колеги и приятели на сцената, аз все по-осезаемо усещам неговото присъствие“, каза тя.

Водещият Атанас Стоянов прочете думи на сина на Михаил Белчев – Константин, който отправи послание към баща си: да не спира да пее, за да може той да продължи да стъпва на сцената чрез него. Орлин Горанов също си спомни за твореца и каза, че той е оставил „много голяма диря в българската култура“.

Песни от различни периоди на творчеството му

Хайгашод Агасян изпя „От много, много отдалеч“, а Софи Маринова представи две песни на Лили Иванова по текстове на Михаил Белчев. Росица Ганева изпълни „Сляп ден“, чийто текст е създаден по нейна лична история.

На сцената излязоха още Джина Иванова, Мая Нешкова, Георги Дюлгеров, Драгомир Драганов, група „Грамофон“, дует „Ритон“ и група „Фондацията“. Сред участниците бяха също Богдана Карадочева и Стефан Димитров, братя Аргирови, Кичка Бодурова, Тодор Георгиев – Toshey, Кристиана Асенова, Милица Божинова и Асен Масларски.

Васил Найденов изпя „По първи петли“ – песен по стихове на Михаил Белчев, превърнала се в една от емблематичните творби в репертоара му. Веселин Маринов представи „Слънце зайде“, която е била сред любимите песни на Белчев.

Вечерта завърши с „За теб, Българийо“. Веселин Маринов изпя песента, а публиката в залата стана на крака и се присъедини към него.

Източник: bta.bg