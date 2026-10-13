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14 милиона долара за потник на Майкъл Джордан: Нов рекорд в НБА

14 милиона долара за потник на Майкъл Джордан: Нов рекорд в НБА

13 Октомври, 2026 07:00 504 1

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  • юта джаз

Екипът, с който легендата отбеляза 37 точки във втория мач от финалите през 1998 г., бе продаден на търг, а цената му е рекордна за спортен артикул, свързан с НБА

14 милиона долара за потник на Майкъл Джордан: Нов рекорд в НБА - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Потник на Майкъл Джордан от финалите в НБА през 1998 година бе продаден за внушителните 14 милиона долара. Екипът, подписан от легендарния баскетболист, е носен във втория мач от серията между Чикаго Булс и Юта Джаз, когато Джордан отбеляза 37 точки и поведе тима си към победата. Продажбата бе обявена от аукционната къща “Hunt Auctions”, специализирана в спортни колекционерски предмети.

Купувачът е Рон Фирман, инвеститор в недвижими имоти от района на Маями. Потникът е принадлежал на частен колекционер, след като Чикаго Булс го продава през 2003 година. Според организаторите фактът, че артикулът е сменил собственика си само веднъж през годините, допринася за високата му стойност. „Майкъл Джордан беше невероятен играч, един от най-талантливите, които съм виждал, и една от най-популярните спортни личности в света. Изключително съм развълнуван от тази покупка“, заяви Фирман.

Продажбата постави нов рекорд за колекционерски предмет, свързан с НБА. Президентът на “Hunt Auctions” Дейвид Хънт определи сделката като историческа и подчерта, че тя установява нов ориентир за пазара. През въпросния сезон Чикаго Булс спечели титлата, след като победи Юта Джаз с 4:2 във финалната серия, превърнала се в една от емблематичните истории в документалния сериал на Нетфликс „The Last Dance“.

Въпреки рекордната цена за НБА, потникът на Джордан заема второ място сред най-скъпо продадените спортни екипи в историята на американския спорт. През 2024 година екип на легендата на бейзбола Бейб Рут от финалите на Световните серии през 1932 г. бе продаден за 24,12 милиона долара. Това е третият път, когато потник на Джордан е продаден за над 10 милиона долара: през 2022 г. екип от първия мач на финалите през 1998 г. достигна 10,1 милиона долара, а миналия месец друг от третия двубой бе продаден за 12,3 милиона.


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  • 1 Кънчо Петков

    1 1 Отговор
    А за омирисаните му гащетки може и 16 милиона.

    07:15 13.10.2026

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