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Хана Дедич взриви мрежата: Определиха я за най-красивата волейболистка на Босна

Хана Дедич взриви мрежата: Определиха я за най-красивата волейболистка на Босна

12 Октомври, 2026 23:12 1 000 5

  • хана дедич-
  • волейбол-
  • босна и херцеговина-
  • железара зеница-
  • най-красива волейболистка

Босненската красавица играе за Железара Зеница

Хана Дедич взриви мрежата: Определиха я за най-красивата волейболистка на Босна - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Волейболистките са сред най-сексапилните спортистки, а Балканският полуостров е пълен с красиви дами, които практикуват този спорт.

Сред тях безспорно се нарежда и Хана Дедич. Босненската красавица играе за Железара от Зеница, който е част от елита на Босна и Херцеговина.

Отборът преди няколко дни представи официално състава си за новия сезон, като именно Дедич привлече най-голямо внимание сред феновете.

Затова и не е изненада, че в редица издания я определят като най-красивата волейболистка в Босна и Херцеговина.

В момента чаровната спортистка има малко под 7000 последователи в Instagram, но броят им расте с всеки изминал ден.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стенли

    3 1 Отговор
    Е какво го интересува целокупния български народ тази глупост 🤨аман от ч й истории

    Коментиран от #4

    23:23 12.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 По други спортове играе

    4 1 Отговор
    Волейбола е за пред децата

    23:32 12.10.2026

  • 4 Луд

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Стенли":

    Не ти ли говорят за Зеленото чудовище не рипа другаря

    23:45 12.10.2026

  • 5 6135

    0 0 Отговор
    Хана на Дедич

    00:38 13.10.2026

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