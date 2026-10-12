Хана Дедич взриви мрежата: Определиха я за най-красивата волейболистка на Босна

Волейболистките са сред най-сексапилните спортистки, а Балканският полуостров е пълен с красиви дами, които практикуват този спорт.
Сред тях безспорно се нарежда и Хана Дедич. Босненската красавица играе за Железара от Зеница, който е част от елита на Босна и Херцеговина.
Отборът преди няколко дни представи официално състава си за новия сезон, като именно Дедич привлече най-голямо внимание сред феновете.
Затова и не е изненада, че в редица издания я определят като най-красивата волейболистка в Босна и Херцеговина.
В момента чаровната спортистка има малко под 7000 последователи в Instagram, но броят им расте с всеки изминал ден.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Стенли
Коментиран от #4
23:23 12.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 По други спортове играе
23:32 12.10.2026
4 Луд
До коментар #1 от "Стенли":Не ти ли говорят за Зеленото чудовище не рипа другаря
23:45 12.10.2026
5 6135
00:38 13.10.2026