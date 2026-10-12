Почина Румен Колев от „Гласът на България“

Румен Колев, участник в „Гласът на България“, е починал на 54-годишна възраст. Тъжната вест беше съобщена, след като в предаването беше излъчено неговото участие в знак на почит към музиканта.
Колев изпълни песента „Нежно постоянство“. След изпълнението му и четиримата треньори обърнаха столовете си и го пожелаха в своите отбори.
Екипът на предаването изказа съболезнования
В края на излъчването екипът на „Гласът на България“ публикува послание в памет на участника:
Причината за смъртта на Румен Колев не е известна.
35 години, посветени на музиката
Колев е посветил 35 години от живота си на музиката. През 1997 г. напуска България и заминава за Южна Африка, където продължава музикалната си кариера. Пее в клубове в Йоханесбург и Кейптаун, а сцената остава постоянна част от живота му.
Преди кастингите на „Гласът на България“ той се завръща в България с надеждата да започне нов етап. Изпълнението му на „Нежно постоянство“ е припомнено от зрители, които изразиха тъгата си в социалните мрежи.
Източници: dnes.bg, btv.bg, ladyzone.bg
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