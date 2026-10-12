Новини
Любопитно »
Почина Румен Колев от „Гласът на България“

Почина Румен Колев от „Гласът на България“

12 Октомври, 2026 16:57, обновена 12 Октомври, 2026 17:00 2 016 3

  • румен колев-
  • гласът на българия-
  • нежно постоянство-
  • музика-
  • телевизионно предаване

54-годишният музикант впечатли и четиримата треньори с изпълнението си на „Нежно постоянство“. Причината за смъртта му не е съобщена

Почина Румен Колев от „Гласът на България“ - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Румен Колев, участник в „Гласът на България“, е починал на 54-годишна възраст. Тъжната вест беше съобщена, след като в предаването беше излъчено неговото участие в знак на почит към музиканта.

Колев изпълни песента „Нежно постоянство“. След изпълнението му и четиримата треньори обърнаха столовете си и го пожелаха в своите отбори.

Екипът на предаването изказа съболезнования

В края на излъчването екипът на „Гласът на България“ публикува послание в памет на участника:

„В памет на Румен Колев. Твоят глас ще остане завинаги с нас! Екипът на „Гласът на България“ поднася своите съболезнования.“

Причината за смъртта на Румен Колев не е известна.

35 години, посветени на музиката

Колев е посветил 35 години от живота си на музиката. През 1997 г. напуска България и заминава за Южна Африка, където продължава музикалната си кариера. Пее в клубове в Йоханесбург и Кейптаун, а сцената остава постоянна част от живота му.

Преди кастингите на „Гласът на България“ той се завръща в България с надеждата да започне нов етап. Изпълнението му на „Нежно постоянство“ е припомнено от зрители, които изразиха тъгата си в социалните мрежи.

Източници: dnes.bg, btv.bg, ladyzone.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Иван

    11 8 Отговор
    Починал е от инфаркт от опростачване и озверяване в тази област наречена България

    17:12 12.10.2026

  • 2 ЩО СА ВЪРНААА БЕ ЧОВЕЧЕЕЕ

    6 0 Отговор
    АКУ СИ БЕ В ЮАР СЯ ЩЕШЕ ДА СИ ЖИВ......НЕ В АФРИКА Е ЖУНГЛАТА А ТУКААААА...

    17:49 12.10.2026

  • 3 Снежанка Димитрова

    4 0 Отговор
    Поклон пред паметта му. Бог да го прости.

    17:55 12.10.2026