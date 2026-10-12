Кристиан Киву: Интер трябва да мечтае, но и да работи

Треньорът на Интер Кристиан Киву очаква труден домакински мач срещу Брюж във втория кръг на шампионската фаза на Шампионската лига. Срещата е на 13 октомври на „Сан Сиро“, а двубоят започва в 21:00 часа българско време.

Интер започна европейската си кампания с поражение от Реал Мадрид и се нуждае от силни резултати в оставащите седем мача, за да се пребори за продължаване напред. „Ние си даваме сметка, че ни предстоят още седем мача в Шампионската лига и трябва да постигнем максимални резултати, за да се класираме напред“, каза Киву пред Sky Sport, цитиран от агенция АНСА.

Румънският специалист определи белгийския съперник като отбор с ясна идентичност и проактивен подход. „Брюж е отбор, който има ясен стил, проактивен е. Няма да бъде лесно, в Шампионската лига никога не е“, заяви треньорът.

Киву беше предпазлив и по темата за амбициите на Интер в турнира. Според него клубът има задължението да се стреми към най-големите цели, но мечтата за спечелване на трофея трябва да бъде подкрепена с ежедневна работа.

„Правилно е да се каже, че Интер има амбицията да стигне възможно най-далеч и да мечтаем това да е до края.“

Треньорът допълни, че разговорите за спечелване на Шампионската лига не бива да се превръщат в усещане за даденост. „Няма рецепта да побеждаваш, а ежедневна работа. Няма пари, които могат да ти гарантират, че ще спечелиш. Трябва да имаш кураж да мечтаеш за най-големите трофеи, но най-важно е как работиш, за да осъществиш тази мечта“, каза Киву.

Киву потвърди, че ще направи промени спрямо състава за мача с Парма. Хакан Чалханоглу е възстановен и е на разположение, след като около него се появиха въпроси заради използването на лед след последната среща.

Емил Спенс все още не е готов за пълно натоварване. Футболистът има само една седмица тренировки и 25 минути игрово време, но според Киву постепенно подобрява кондицията си.

Наставникът отдели специално внимание и на Алесандро Бастони, който се завърна от ангажиментите си с италианския национален отбор. „Всички знаем какво е значението на Алесандро Бастони, колко е важен. Понякога се забравя, че трябва да се грижим за играчите. Але е истинско богатство за Интер и Италия“, заяви Киву.