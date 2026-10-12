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Oborishte 26: нова архитектура в сърцето на София

Oborishte 26: нова архитектура в сърцето на София

12 Октомври, 2026 10:21 1 078 17

  • oborishte 26-
  • nima design-
  • архитектура-
  • квартал оборище-
  • жилищни сгради

Проектът на NiMa Design заменя стара постройка в квартал „Оборище“ с жилищна сграда за 11 домакинства и застроена площ от 6000 кв. м

Oborishte 26: нова архитектура в сърцето на София - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

В квартал „Оборище“ в София вече е завършен проектът Oborishte 26, разработен от архитектурното студио NiMa Design. Жилищната сграда заема мястото на занемарена постсоциалистическа постройка и търси съвременен прочит на архитектурния облик на централния столичен район. Проектът е реализиран през 2026 г. и има застроена площ от 6000 кв.м и е обект на представяне от едно от най-авторитетните онлайн издания за архитектура в света - amazingarchitecture.com.

Заоблени обеми и тухлена фасада

Главен архитект на Oborishte 26 е Николай Николов. Формата на сградата се основава на редуването на заоблени обеми и по-строги, ъглови елементи. Извитите части са вдъхновени от заоблените ъгли на историческите сгради в квартала, но са преработени в съвременен архитектурен език.

Фасадата е изпълнена с тухлена облицовка. Контрастът между плавните линии и геометричните форми променя начина, по който сградата се възприема през деня, като светлината и сенките подчертават отделните обеми. Според представянето на проекта това е опит новата постройка да се впише в историческата среда, без да повтаря буквално нейните елементи.

Oborishte 26: нова архитектура в сърцето на София

11 апартамента и две подземни нива

В сградата са разположени 11 частни апартамента. Жилищата са планирани с високи тавани, големи прозорци и отворени вътрешни пространства. Носещата фасада позволява по-големи отвори и по-свободно разпределение на помещенията, което дава възможност на бъдещите обитатели да персонализират интериора.

Подземната част включва две нива, обслужвани от два автомобилни асансьора. На партера е предвидено пространство, което поддържа връзка с градската среда, а във вътрешността на имота е оформен по-уединен двор за живеещите в сградата.

Oborishte 26: нова архитектура в сърцето на София

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 2 Отговор
    НЯМАТ ПРОТИВОДРОНОВА ЗАЩИТА
    ЗА КЛИМАТИЦИТЕ НА ПОКРИВА:)

    10:24 12.10.2026

  • 2 Пич

    7 2 Отговор
    А бе, тука някква липса на знание на българския език ли има, та пише "Оборище" на чужд език...?!
    Точно "Оборище" да напишеш така е връх на паветното падение!!!

    Коментиран от #13

    10:24 12.10.2026

  • 3 Мхм

    13 3 Отговор
    Голяма част от новите сгради са грозни, а тази е изключително грозна.

    Коментиран от #8

    10:29 12.10.2026

  • 4 Това е

    13 3 Отговор
    Недорумение в архитектурата. Прилича на бали със сено, наредени една над друга, има такива бели найлони.

    10:30 12.10.2026

  • 5 Хмм

    10 2 Отговор
    грозотия

    10:31 12.10.2026

  • 6 Ястребовски

    4 0 Отговор
    Откраднали са проекта ми от "Опасен чар"

    10:32 12.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пимк Мегера билдинг

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мхм":

    Прилича на монумент или крипта. За 5000€ квадрата има мнооогооо по -хубави имоти из целия свят.

    10:39 12.10.2026

  • 9 Не ми харесва!

    8 0 Отговор
    Може би е функционално и модерно, но не е красиво!

    10:40 12.10.2026

  • 10 Софиянец

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Амадо":

    И съм сигурен че вече всичко е разпродадено.Не стига че на това място цените са много високи , но и няма голямо предлагане

    Коментиран от #12

    10:43 12.10.2026

  • 11 Цецо Асенов

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Амадо":

    То не само мене ме боли главата а 99.9 пр от населението затова няма сделки а само картинки с мечтани цени, хахаха

    Коментиран от #14

    10:45 12.10.2026

  • 12 Хахах

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Софиянец":

    Да, всичко е разпродадено айде че нищо не остана, Тичай да купиш докат не са свършили хихих

    10:53 12.10.2026

  • 13 койдазнай

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Оборище е оборището на Панагюрище. Ама за 15 евро на квадрат, получавате това от снимката.

    10:53 12.10.2026

  • 14 Амадо

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Цецо Асенов":

    Бегай , бегай беги да бачкаш , че фас паузата свърши

    11:03 12.10.2026

  • 15 Сливи за смет

    2 0 Отговор
    Много сливи, много смет. Грозно, та дрънка. Инак, честито на новодомците!

    11:13 12.10.2026

  • 16 Трол

    1 0 Отговор
    Софийска красота е тази сграда.

    11:16 12.10.2026

  • 17 Това прилича на...

    1 0 Отговор
    постдемократичен панелен блок. Като чета коментарите май не се харесва ....много... Тя и "демокрацията" им беше една такава... Добре, че си отива ..

    11:19 12.10.2026