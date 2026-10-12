Oborishte 26: нова архитектура в сърцето на София

В квартал „Оборище“ в София вече е завършен проектът Oborishte 26, разработен от архитектурното студио NiMa Design. Жилищната сграда заема мястото на занемарена постсоциалистическа постройка и търси съвременен прочит на архитектурния облик на централния столичен район. Проектът е реализиран през 2026 г. и има застроена площ от 6000 кв.м и е обект на представяне от едно от най-авторитетните онлайн издания за архитектура в света - amazingarchitecture.com.

Заоблени обеми и тухлена фасада

Главен архитект на Oborishte 26 е Николай Николов. Формата на сградата се основава на редуването на заоблени обеми и по-строги, ъглови елементи. Извитите части са вдъхновени от заоблените ъгли на историческите сгради в квартала, но са преработени в съвременен архитектурен език.

Фасадата е изпълнена с тухлена облицовка. Контрастът между плавните линии и геометричните форми променя начина, по който сградата се възприема през деня, като светлината и сенките подчертават отделните обеми. Според представянето на проекта това е опит новата постройка да се впише в историческата среда, без да повтаря буквално нейните елементи.

11 апартамента и две подземни нива

В сградата са разположени 11 частни апартамента. Жилищата са планирани с високи тавани, големи прозорци и отворени вътрешни пространства. Носещата фасада позволява по-големи отвори и по-свободно разпределение на помещенията, което дава възможност на бъдещите обитатели да персонализират интериора.

Подземната част включва две нива, обслужвани от два автомобилни асансьора. На партера е предвидено пространство, което поддържа връзка с градската среда, а във вътрешността на имота е оформен по-уединен двор за живеещите в сградата.

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