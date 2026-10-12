Oborishte 26: нова архитектура в сърцето на София

В квартал „Оборище“ в София вече е завършен проектът Oborishte 26, разработен от архитектурното студио NiMa Design. Жилищната сграда заема мястото на занемарена постсоциалистическа постройка и търси съвременен прочит на архитектурния облик на централния столичен район. Проектът е реализиран през 2026 г. и има застроена площ от 6000 кв.м и е обект на представяне от едно от най-авторитетните онлайн издания за архитектура в света - amazingarchitecture.com.
Заоблени обеми и тухлена фасада
Главен архитект на Oborishte 26 е Николай Николов. Формата на сградата се основава на редуването на заоблени обеми и по-строги, ъглови елементи. Извитите части са вдъхновени от заоблените ъгли на историческите сгради в квартала, но са преработени в съвременен архитектурен език.
Фасадата е изпълнена с тухлена облицовка. Контрастът между плавните линии и геометричните форми променя начина, по който сградата се възприема през деня, като светлината и сенките подчертават отделните обеми. Според представянето на проекта това е опит новата постройка да се впише в историческата среда, без да повтаря буквално нейните елементи.
11 апартамента и две подземни нива
В сградата са разположени 11 частни апартамента. Жилищата са планирани с високи тавани, големи прозорци и отворени вътрешни пространства. Носещата фасада позволява по-големи отвори и по-свободно разпределение на помещенията, което дава възможност на бъдещите обитатели да персонализират интериора.
Подземната част включва две нива, обслужвани от два автомобилни асансьора. На партера е предвидено пространство, което поддържа връзка с градската среда, а във вътрешността на имота е оформен по-уединен двор за живеещите в сградата.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗА КЛИМАТИЦИТЕ НА ПОКРИВА:)
10:24 12.10.2026
2 Пич
Точно "Оборище" да напишеш така е връх на паветното падение!!!
Коментиран от #13
10:24 12.10.2026
3 Мхм
Коментиран от #8
10:29 12.10.2026
4 Това е
10:30 12.10.2026
5 Хмм
10:31 12.10.2026
6 Ястребовски
10:32 12.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Пимк Мегера билдинг
До коментар #3 от "Мхм":Прилича на монумент или крипта. За 5000€ квадрата има мнооогооо по -хубави имоти из целия свят.
10:39 12.10.2026
9 Не ми харесва!
10:40 12.10.2026
10 Софиянец
До коментар #7 от "Амадо":И съм сигурен че вече всичко е разпродадено.Не стига че на това място цените са много високи , но и няма голямо предлагане
Коментиран от #12
10:43 12.10.2026
11 Цецо Асенов
До коментар #7 от "Амадо":То не само мене ме боли главата а 99.9 пр от населението затова няма сделки а само картинки с мечтани цени, хахаха
Коментиран от #14
10:45 12.10.2026
12 Хахах
До коментар #10 от "Софиянец":Да, всичко е разпродадено айде че нищо не остана, Тичай да купиш докат не са свършили хихих
10:53 12.10.2026
13 койдазнай
До коментар #2 от "Пич":Оборище е оборището на Панагюрище. Ама за 15 евро на квадрат, получавате това от снимката.
10:53 12.10.2026
14 Амадо
До коментар #11 от "Цецо Асенов":Бегай , бегай беги да бачкаш , че фас паузата свърши
11:03 12.10.2026
15 Сливи за смет
11:13 12.10.2026
16 Трол
11:16 12.10.2026
17 Това прилича на...
11:19 12.10.2026