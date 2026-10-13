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Аматьорският национален тим с победа в последна проверка преди европейските квалификации

Аматьорският национален тим с победа в последна проверка преди европейските квалификации

13 Октомври, 2026 00:23 294 0

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Във вторник тимът лети за Грузия

Аматьорският национален тим с победа в последна проверка преди европейските квалификации - 1
Снимка: Факти.БГ
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Успешна последна проверка за Аматьорския национален отбор на България преди заминаването за европейските квалификации. Воденият от Емил Велев-Кокала и Валери Свиленов тим се наложи с 3:0 над Банско в контрола, играна днес в курорта, където националите изкараха няколкодневен лагер.

В състава на Аматьорите попаднаха и трима футболисти на Банско - Ибрахим Шериф, Тео Чолев и Тодор Пасков. Именно те бяха в центъра на събитията - Чолев и Шериф се разписаха във вратата на своя клубен отбор, а Пасков се отчете с асистенция. Автор на третото попадение стана Марио Евтимов.

На Аматьорския тим предстои най-важното. Във вторник тимът лети за Грузия, където от 13 до 21 октомври ще се проведат квалификациите за Европейско първенство. България е в група с домакина Грузия, както и с Чехия и Казахстан.


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