Британският премиер: Русия се е намесила в Brexit

Русия се е намесила в референдума за излизането на Великобритания от Европейския съюз през 2016 г., заяви британският премиер Андрей Бърнам. По думите му той е получил категорично потвърждение по въпроса, след като е влязъл на „Даунинг стрийт“.
Премиерът не уточни кой му е предоставил информацията, на какви данни се основава тя и дали предполагаемото вмешателство е повлияло върху крайния резултат. Изказването му е значително отклонение от позицията на предишните консервативни правителства, които заявяваха, че няма доказателства за успешно руско влияние върху гласуването.
Какво установи британският парламент
Референдумът се проведе на 23 юни 2016 г. 51,9% от гласувалите подкрепиха излизането от ЕС, а 48,1% гласуваха за запазване на членството. Процедурата по Brexit започна през март 2017 г., а Великобритания формално напусна Европейския съюз на 31 януари 2020 г.
Докладът на парламентарната Комисия по разузнаването и сигурността, публикуван през юли 2020 г., критикува правителството и службите за това, че не са потърсили пълна оценка на руските действия спрямо британската политика. Комисията посочи данни за опити за влияние чрез подкрепяни от руската държава медии и профили в социалните мрежи, но публичният доклад не установи, че тези действия са променили резултата от референдума.
Правителството от своя страна заяви пред парламента през 2020 г., че не е открило доказателства за успешно вмешателство в референдума. Година по-рано Ник Клег, тогава вицепрезидент на Facebook, каза пред Би Би Си, че компанията е анализирала данните няколко пъти, но не е намерила доказателства за влияние на външна сила върху резултата.
Бърнам и новият спор за Brexit
Изявлението идва на фона на подновен дебат за отношенията между Великобритания и Европейския съюз. В края на септември Бърнам заяви, че страната може да разгледа възможността за завръщане в ЕС в бъдеще и че Brexit е донесъл повече вреди, отколкото ползи.
Премиерът призова Великобритания да бъде по-открита за опитите на враждебни държави да нарушават политическия процес. Той свърза темата и с разпространяването на дезинформация в други европейски страни, включително Германия.
Източници: theguardian.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #42
21:45 11.10.2026
2 И къде са доказателствата
21:46 11.10.2026
3 Ха ха ха
21:48 11.10.2026
4 Дада
21:48 11.10.2026
5 Просто
21:48 11.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Евгени от Алфапласт
21:50 11.10.2026
8 Пич
А те много са искали да останат!
На тоя да му дават една гега и десетина оФци, за повече от овчар няма капацитет!!!
21:50 11.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Оня
21:50 11.10.2026
11 Естествено че
21:50 11.10.2026
12 ПАК ПУТИН ЩЕ Е "ВИНОВЕН"
21:50 11.10.2026
13 Колонията отвръща на удара
21:51 11.10.2026
14 Овчар
21:51 11.10.2026
15 Естествено че
21:51 11.10.2026
16 Стършел
21:52 11.10.2026
17 Влвлв
21:53 11.10.2026
18 Като Македония и след нея на опашката
21:54 11.10.2026
19 Мегаум
21:57 11.10.2026
20 Оня
До коментар #6 от "Толкова сте тъпи и прости":Като рече Темза, колко реки има в пакистанската провинция дето хората могат да поплуват? Както хората могат да поплуват в Москва река например? Сещам се за оня ентусиаст макарона дето имаше мераци да прави някакви състезания в Сена ама се оказа че даже не трябва да се доближава човек до водата!
Коментиран от #23
21:57 11.10.2026
21 И защо ни е
21:58 11.10.2026
22 Ще влезе тя
22:02 11.10.2026
23 Пий си хапчетата
До коментар #20 от "Оня":И си легай.
Коментиран от #26
22:03 11.10.2026
24 Великобритания е външна граница
22:05 11.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Бай онзи
22:10 11.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Уелкъм бек британци
22:12 11.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Ти да видиш
22:14 11.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Преди
22:14 11.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Напускайте този пρопаднал сайт!
22:17 11.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 шаа
22:18 11.10.2026
40 Сериозен
22:21 11.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 не може да бъде
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Отдавна трябваше англичаните да си кажат - руснаците са ги накарат да напуснат ЕС ...този Бърнам също трябва да си каже -Путин е виновен да го изберат ... как така англичаните ще решат без Путин да си назначат м-р председател!?Това е Путин -коли и беси - назначава и американските президенти и английските м-р председатели сега вече подозирам че и Урсулата е подставено лице от Путин -затова прави всичко възможно да загроби ЕС!?
22:24 11.10.2026
43 Наблюдател
22:24 11.10.2026
44 Всичките ви простотии
Забранена е истината за този сайт!
22:25 11.10.2026
45 Оня
Коментиран от #48
22:25 11.10.2026
46 Знаем
22:25 11.10.2026
47 В зора да оплювате Русия
22:27 11.10.2026
48 Овчи дирник😂
До коментар #45 от "Оня":Ти па ще илядиш.😂
22:32 11.10.2026