Британският премиер: Русия се е намесила в Brexit

Русия се е намесила в референдума за излизането на Великобритания от Европейския съюз през 2016 г., заяви британският премиер Андрей Бърнам. По думите му той е получил категорично потвърждение по въпроса, след като е влязъл на „Даунинг стрийт“.

„Попитах дали е имало руска намеса в референдума през 2016 г. Получих ясен отговор: да, имало е“, каза Бърнам.

Премиерът не уточни кой му е предоставил информацията, на какви данни се основава тя и дали предполагаемото вмешателство е повлияло върху крайния резултат. Изказването му е значително отклонение от позицията на предишните консервативни правителства, които заявяваха, че няма доказателства за успешно руско влияние върху гласуването.

Какво установи британският парламент

Референдумът се проведе на 23 юни 2016 г. 51,9% от гласувалите подкрепиха излизането от ЕС, а 48,1% гласуваха за запазване на членството. Процедурата по Brexit започна през март 2017 г., а Великобритания формално напусна Европейския съюз на 31 януари 2020 г.

Докладът на парламентарната Комисия по разузнаването и сигурността, публикуван през юли 2020 г., критикува правителството и службите за това, че не са потърсили пълна оценка на руските действия спрямо британската политика. Комисията посочи данни за опити за влияние чрез подкрепяни от руската държава медии и профили в социалните мрежи, но публичният доклад не установи, че тези действия са променили резултата от референдума.

Правителството от своя страна заяви пред парламента през 2020 г., че не е открило доказателства за успешно вмешателство в референдума. Година по-рано Ник Клег, тогава вицепрезидент на Facebook, каза пред Би Би Си, че компанията е анализирала данните няколко пъти, но не е намерила доказателства за влияние на външна сила върху резултата.

Бърнам и новият спор за Brexit

Изявлението идва на фона на подновен дебат за отношенията между Великобритания и Европейския съюз. В края на септември Бърнам заяви, че страната може да разгледа възможността за завръщане в ЕС в бъдеще и че Brexit е донесъл повече вреди, отколкото ползи.

Премиерът призова Великобритания да бъде по-открита за опитите на враждебни държави да нарушават политическия процес. Той свърза темата и с разпространяването на дезинформация в други европейски страни, включително Германия.

Източници: theguardian.com