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Британският премиер: Русия се е намесила в Brexit

Британският премиер: Русия се е намесила в Brexit

11 Октомври, 2026 21:41 1 254 48

  • brexit-
  • андрей бърнам-
  • русия-
  • великобритания-
  • референдум

Андрей Бърнам заяви, че е получил категоричен отговор по въпроса, но не разкри източника и доказателствата за оценката

Британският премиер: Русия се е намесила в Brexit - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия се е намесила в референдума за излизането на Великобритания от Европейския съюз през 2016 г., заяви британският премиер Андрей Бърнам. По думите му той е получил категорично потвърждение по въпроса, след като е влязъл на „Даунинг стрийт“.

„Попитах дали е имало руска намеса в референдума през 2016 г. Получих ясен отговор: да, имало е“, каза Бърнам.

Премиерът не уточни кой му е предоставил информацията, на какви данни се основава тя и дали предполагаемото вмешателство е повлияло върху крайния резултат. Изказването му е значително отклонение от позицията на предишните консервативни правителства, които заявяваха, че няма доказателства за успешно руско влияние върху гласуването.

Какво установи британският парламент

Референдумът се проведе на 23 юни 2016 г. 51,9% от гласувалите подкрепиха излизането от ЕС, а 48,1% гласуваха за запазване на членството. Процедурата по Brexit започна през март 2017 г., а Великобритания формално напусна Европейския съюз на 31 януари 2020 г.

Докладът на парламентарната Комисия по разузнаването и сигурността, публикуван през юли 2020 г., критикува правителството и службите за това, че не са потърсили пълна оценка на руските действия спрямо британската политика. Комисията посочи данни за опити за влияние чрез подкрепяни от руската държава медии и профили в социалните мрежи, но публичният доклад не установи, че тези действия са променили резултата от референдума.

Правителството от своя страна заяви пред парламента през 2020 г., че не е открило доказателства за успешно вмешателство в референдума. Година по-рано Ник Клег, тогава вицепрезидент на Facebook, каза пред Би Би Си, че компанията е анализирала данните няколко пъти, но не е намерила доказателства за влияние на външна сила върху резултата.

Бърнам и новият спор за Brexit

Изявлението идва на фона на подновен дебат за отношенията между Великобритания и Европейския съюз. В края на септември Бърнам заяви, че страната може да разгледа възможността за завръщане в ЕС в бъдеще и че Brexit е донесъл повече вреди, отколкото ползи.

Премиерът призова Великобритания да бъде по-открита за опитите на враждебни държави да нарушават политическия процес. Той свърза темата и с разпространяването на дезинформация в други европейски страни, включително Германия.

Източници: theguardian.com


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    47 5 Отговор
    Ха ха ха ха ха

    Коментиран от #42

    21:45 11.10.2026

  • 2 И къде са доказателствата

    43 3 Отговор
    или си правим вятър на устата.

    21:46 11.10.2026

  • 3 Ха ха ха

    40 3 Отговор
    ПИРАТИТЕ ПОЛУДЯХА,ИНТРИГИТЕ ОГЛУПЯХА.

    21:48 11.10.2026

  • 4 Дада

    47 3 Отговор
    Русия ви cp💩 в гащите! 😂

    21:48 11.10.2026

  • 5 Просто

    43 4 Отговор
    Истерика. Простотия без край.

    21:48 11.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Евгени от Алфапласт

    16 4 Отговор
    Батеееее!...🤣🤣🤣

    21:50 11.10.2026

  • 8 Пич

    42 6 Отговор
    Ай майкоуу....... Русия е натирила горките англета от ЕС...!!!???
    А те много са искали да останат!
    На тоя да му дават една гега и десетина оФци, за повече от овчар няма капацитет!!!

    21:50 11.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Оня

    35 3 Отговор
    Лично Путин ходи в колонията на Индия и Пакистан да ги агитира!

    21:50 11.10.2026

  • 11 Естествено че

    34 4 Отговор
    Русия се е намесила в референдума за излизането на Великобритания от Европейския съюз. Чи как?

    21:50 11.10.2026

  • 12 ПАК ПУТИН ЩЕ Е "ВИНОВЕН"

    32 2 Отговор
    И ТОЯ БЪРНАМ ЛИ Е, БРЪМНАЛ ЛИ Е НЕМА ДА ИЗКАРА ЕДНА ГОДИНА КАКТО ПРЕДХОДНИТЕ

    21:50 11.10.2026

  • 13 Колонията отвръща на удара

    33 4 Отговор
    Абе всчики на този остров ли са неумни?

    21:51 11.10.2026

  • 14 Овчар

    35 1 Отговор
    Чакам дойче веле и ройтерите да кажат че зеления наркоман напредва към Москва и лягам.

    21:51 11.10.2026

  • 15 Естествено че

    30 1 Отговор
    Русия е платила по 50 паунда на всеки мизерник във Великобритания. Чи как?

    21:51 11.10.2026

  • 16 Стършел

    29 1 Отговор
    Тя Русия и Меган докарала в кралското семейство

    21:52 11.10.2026

  • 17 Влвлв

    26 2 Отговор
    Излизането беше вредно за Великобритания. Великобритания печелеше милиарди от ЕС и много ползи, България има много малко ползи от ЕС , но не излиза.

    21:53 11.10.2026

  • 18 Като Македония и след нея на опашката

    16 0 Отговор
    обаче ще е "възможността за завръщане в ЕС" А ние ще и треснем едно мощно ВЕТО на тая сган !

    21:54 11.10.2026

  • 19 Мегаум

    22 0 Отговор
    Агент 007 му го е казал

    21:57 11.10.2026

  • 20 Оня

    18 2 Отговор

    До коментар #6 от "Толкова сте тъпи и прости":

    Като рече Темза, колко реки има в пакистанската провинция дето хората могат да поплуват? Както хората могат да поплуват в Москва река например? Сещам се за оня ентусиаст макарона дето имаше мераци да прави някакви състезания в Сена ама се оказа че даже не трябва да се доближава човек до водата!

    Коментиран от #23

    21:57 11.10.2026

  • 21 И защо ни е

    22 0 Отговор
    Великобритания в Европейския съюз ? Първо нека да приеме еврото па после. 3 паунда за 1 евро е реалният курс. Точка

    21:58 11.10.2026

  • 22 Ще влезе тя

    17 0 Отговор
    Ама само в украинският съюз ! И без това ни залива с британски мигранти от колониите

    22:02 11.10.2026

  • 23 Пий си хапчетата

    1 9 Отговор

    До коментар #20 от "Оня":

    И си легай.

    Коментиран от #26

    22:03 11.10.2026

  • 24 Великобритания е външна граница

    5 2 Отговор
    и си е бая рискова. Ще ни залеят с гренландци, шведи и финландци . Не съм съгласен

    22:05 11.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Бай онзи

    11 0 Отговор
    ,,Андрей Бърнам"--ха,ха,ха,ха.Този украинец ли го направиха????

    22:10 11.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Уелкъм бек британци

    4 6 Отговор
    Бързо британците да се връщат у дома, в Европейския съюз. Мястото им е запазено и до 2 години е нормално да се присъединят отново в ЕС. И до 3 години влизане в еврозоната. Пълна интеграция на магистрална скорост. Добре дошли в Европейския съюз отново! 🇧🇬🇪🇺

    22:12 11.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ти да видиш

    6 0 Отговор
    Ама разбира се, как не се сетихме....болни хора!

    22:14 11.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Преди

    6 0 Отговор
    години имаше руска намеса в американските избори. Сега се сетиха, че такава е имало и в брекзит. Никой не обяснява по какъв начин /технология/ е възможна такава намеса в най "демократичните" и "велики" САЩ и Англия и то все от Путин? Бюлетините ли им брой, избирателните ли комисии им познава..?

    22:14 11.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Напускайте този пρопаднал сайт!

    5 0 Отговор
    Тук се трие поголовно всяка истина!

    22:17 11.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 шаа

    0 0 Отговор
    хахахайли лайкли..... и мисирките кълват като куцо пиле - развален домат

    22:18 11.10.2026

  • 40 Сериозен

    2 0 Отговор
    Това е супер нелепо, смешно е, и се потвърждава , завоалирано, коя е великата сила....

    22:21 11.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 не може да бъде

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Отдавна трябваше англичаните да си кажат - руснаците са ги накарат да напуснат ЕС ...този Бърнам също трябва да си каже -Путин е виновен да го изберат ... как така англичаните ще решат без Путин да си назначат м-р председател!?Това е Путин -коли и беси - назначава и американските президенти и английските м-р председатели сега вече подозирам че и Урсулата е подставено лице от Путин -затова прави всичко възможно да загроби ЕС!?

    22:24 11.10.2026

  • 43 Наблюдател

    2 0 Отговор
    Русия се била намесила, щото вие хич и не искахте да се махнете от Евросъюза с всичките му там Франции, Германии, Чехии и Българии. Хайде холан. Махнахте се, останахте си в гордата островна самота, ама две трети от населението на столицата ви Лондон вече не е от англичани.

    22:24 11.10.2026

  • 44 Всичките ви простотии

    3 1 Отговор
    с Русия оправдавате. Жалка лъжлива сган!

    Забранена е истината за този сайт!

    22:25 11.10.2026

  • 45 Оня

    2 1 Отговор
    Триещият айде по полека че не сте вечни!

    Коментиран от #48

    22:25 11.10.2026

  • 46 Знаем

    2 2 Отговор
    Путин е императора на света!

    22:25 11.10.2026

  • 47 В зора да оплювате Русия

    2 1 Отговор
    я правите да изглежда все по велика! Щом избори в САЩ, Брекзит, протести в Европа и какво ли не и преписвате, трябва да е много велика, за да го може.

    22:27 11.10.2026

  • 48 Овчи дирник😂

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Оня":

    Ти па ще илядиш.😂

    22:32 11.10.2026

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