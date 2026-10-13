"Ще те зашлевя": Сериозен скандал между Спалети и треньора на Каляри

Наставниците на Ювентус и Каляри получиха червени картони след разгорещен спор, чиито корени датират още от миналия сезон

Лучано Спалети и Фабио Пизакане едва не стигнаха до физическа саморазправа след равенството 0:0 между Ювентус и Каляри. Двамата треньори влязоха в остър конфликт в края на двубоя, а намесата на членовете на щабовете им предотврати по-сериозна ескалация. В крайна сметка и двамата получиха червени картони.

Според информация на “La Gazzetta dello Sport” напрежението ескалира, след като Спалети обвини съперника си, че футболистите на Каляри умишлено бавят играта. Когато Пизакане докосна ръката му, наставникът на Ювентус реагира с въпроса: „Какво правиш?“. Колегата му отвърна със същите думи, което предизвика още по-остра реакция от страна на Спалети: „Ще те зашлевя“.

Асистент на Пизакане се намеси, преди ситуацията да излезе извън контрол. Съдийската бригада обаче не подмина поведението на двамата треньори и ги изгони с червени картони.

Според италианското издание причините за конфликта датират още от втората половина на миналия сезон, когато Каляри победи Ювентус. Преди настоящия мач Спалети коментира открито този успех: „Пизакане и Джулини заслужават всичко, което постигнаха напоследък, но не и победата от миналата година“.

След срещата треньорът на Ювентус отново похвали Каляри за умението да печели време, като подчерта, че не е целял да отправя подигравки. Коментарите му обаче засилиха напрежението между двата лагера, което в крайна сметка избухна на терена.