Кристиано Роналдо мечтаел да играе за ПСЖ: „Пред 50 000 португалци на „Парк де Пренс“

Кристиано Роналдо често е отправял критики към френското първенство, но в миналото може да е мечтаел да играе за Пари Сен Жермен. Това разкри Паскал Фере, бившият главен редактор на “France Football” – изданието, което връчва „Златната топка“.

В интервю за “Eurosport” Фере разказа за вечеря, на която присъствал заедно с Роналдо и около 15–20 служители на “France Football” след церемонията за „Златната топка“ през 2016 г. По думите му португалецът е силно чувствителен човек и добре познавал голямата португалска общност във френската столица.

Тогава Роналдо все още беше футболист на Реал Мадрид. Според Фере нападателят споделил на хората около масата, че мечтае един ден да излезе на терена на „Парк де Пренс“ с екипа на ПСЖ, подкрепян от 50 000 португалски привърженици. Фере уточни, че в думите му имало и шеговит тон, но зад тях се криела известна доза истина. Той допусна, че ако парижани бяха отправили конкретна оферта към Роналдо в следващите години, нападателят вероятно нямаше да я откаже.

След преминаването си в Ал Насър от Саудитска Арабия Роналдо неведнъж критикува нивото на френското първенство. През 2024 г. той заяви: „Саудитската лига е по-добра от Лига 1, разбира се. Във Франция има само Пари Сен Жермен. Останалите са приключили“.