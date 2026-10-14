Новини
Спорт »
Световен футбол »
Кристиано Роналдо мечтаел да играе за ПСЖ: „Пред 50 000 португалци на „Парк де Пренс“

Кристиано Роналдо мечтаел да играе за ПСЖ: „Пред 50 000 португалци на „Парк де Пренс“

14 Октомври, 2026 06:56 775 1

  • кристиано роналдо-
  • френското първенство-
  • пари сен жермен-
  • france football-
  • златната топка-
  • футбол

Бившият директор на “France Football” Паскал Фере разкри, че през 2016 г. португалецът е споделил желанието си някой ден да облече екипа на парижкия клуб

Кристиано Роналдо мечтаел да играе за ПСЖ: „Пред 50 000 португалци на „Парк де Пренс“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Кристиано Роналдо често е отправял критики към френското първенство, но в миналото може да е мечтаел да играе за Пари Сен Жермен. Това разкри Паскал Фере, бившият главен редактор на “France Football” – изданието, което връчва „Златната топка“.

В интервю за “Eurosport” Фере разказа за вечеря, на която присъствал заедно с Роналдо и около 15–20 служители на “France Football” след церемонията за „Златната топка“ през 2016 г. По думите му португалецът е силно чувствителен човек и добре познавал голямата португалска общност във френската столица.

Тогава Роналдо все още беше футболист на Реал Мадрид. Според Фере нападателят споделил на хората около масата, че мечтае един ден да излезе на терена на „Парк де Пренс“ с екипа на ПСЖ, подкрепян от 50 000 португалски привърженици. Фере уточни, че в думите му имало и шеговит тон, но зад тях се криела известна доза истина. Той допусна, че ако парижани бяха отправили конкретна оферта към Роналдо в следващите години, нападателят вероятно нямаше да я откаже.

След преминаването си в Ал Насър от Саудитска Арабия Роналдо неведнъж критикува нивото на френското първенство. През 2024 г. той заяви: „Саудитската лига е по-добра от Лига 1, разбира се. Във Франция има само Пари Сен Жермен. Останалите са приключили“.


Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма съмнение

    6 1 Отговор
    За пари, рекорди и собствената си слава е готов на всичко.

    07:08 14.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове