Диего Симеоне: Посветихме победата на Коке, новият ни облик вече дава резултат

Старши треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне даде емоционална пресконференция след победата с 2:0 над Манчестър Юнайтед в Шампионската лига. Аржентинският специалист обърна внимание на тежкия личен момент, през който преминава капитанът Коке заради загуба в семейството си, и похвали реакцията и сплотеността на отбора.

Жестът към капитана

Аржентинецът започна с думи на подкрепа към лидера на „дюшекчиите“:

„С оглед на авторитета и важността, която Коке има за клуба, моментът бе много тежък за абсолютно всички. Той има страхотно семейство, което го подкрепя, а ние сме изцяло до него в този скръбен ден. С хората, които го обичат, той ще преодолее това изпитание. Момчетата показаха страхотна чувствителност, като вдигнаха фланелката му, за да му посветят мача“, сподели Симеоне.

Химията с феновете и прогресът на новите попълнения

Наставникът изрази задоволство от представянето и себераздаването на Хулиан Алварес:

„Публиката винаги откликва на това, което футболистите дават на терена. Хулиан се раздава максимално – показа го срещу Алавес, днес отново бе близо до попадение и все повече се превръща в играча, когото феновете на Атлетико искат да виждат.“

Относно конкуренцията в атака между Алварес и Джонатан Дейвид, Ел Чоло бе категоричен, че двамата могат да играят и заедно, а високата конкуренция винаги е била ключов фактор за спечелените трофеи от клуба.

Ротациите и младите таланти

Симеоне анализира и състоянието на ключовите си състезатели в халфовата линия и отбраната:

„Опитваме се да дозираме внимателно натоварването на Бариос. Той става все по-силен с всеки изминал ден. Бих искал да го използвам по 90 минути, но трябва да го съхраним, за да бъде в оптимална форма през целия сезон. Радвам се, че отбеляза след отлична контраатака, защото този гол му беше нужен за увереност.

Кардозо също се намира в прекрасен период – влезе на високо ниво още срещу Реал и показва точно това, заради което бе привлечен. Мортен също се включи силно, което ни дава ценни алтернативи“, завърши треньорът на мадридчани.