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Три дрона са поразили кораба "Челси 3" край Бяла

Три дрона са поразили кораба "Челси 3" край Бяла

13 Октомври, 2026 07:20 3 043 122

  • дрон-
  • челси 3-
  • бяла-
  • удар

Плаващият под флага на Малта кораб за генерални товари CHELSEA 3 (IMO: 9361392) е поразен при атака с дронове при преход източно от Бяла

Три дрона са поразили кораба "Челси 3" край Бяла - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Плаващият под флага на Малта кораб за генерални товари CHELSEA 3 (IMO: 9361392) е поразен при атака с дронове при преход източно от Бяла. 136-метровият кораб с дедуейт 5827 т. е построен през 2006 г., като подава сигнал снощи около 02 ч.

Това уточни maritime.bg.

Съдът е извършвал преход от турското черноморско пристанище Гиресун с направление към Джурджулещ.

Към района е изпратен гранично-полицейският кораб BURGAS (MMSI: 207451400).

Съдът е собственост и се менажира от базирана в Украйна компания. Последна инспекция по ДПК е проведена в Бари, Италия, на 12 август. Установени са 11 несъответстия, като те не са станали причина за неговото задържане.

На 6 октомври 2026 г. около 0300 ч. в изключителната икономическа зона (ИИЗ) на България в Черно море, на около 70 морски мили източно от град Бяла и нос Свети Атанас, бе извършена първата директна атака с безпилотни апарати срещу два кораба. Снимка: Илюстративно изображение на Maritime.bg

На 6 октомври 2026 г. около 0300 ч. в изключителната икономическа зона (ИИЗ) на България в Черно море, на около 70 морски мили източно от град Бяла и нос Свети Атанас, бе извършена първата директна атака с безпилотни апарати срещу два кораба.

Ударите бяха насочени срещу плаващия под флага на Того ALFA WATAN (IMO: 7510884) и плаващия под флага на Палау ABLE (IMO: 9001136). Вследствие на критични структурни повреди от атаката ALFA WATAN потъна, като към района бе пренасочен търговският кораб MERCY за издирване.

На борда на втория поразен кораб – ABLE, избухна силен пожар, което принуди целия 18-членен екипаж да го напусне. Бедстващите моряци бяха спасени, благодарение на намесата на плаващия под български флаг ро-ро/пътнически ферибот DIOSCURIA (IMO: 7931997). На борда на ферибота бе оказана първа долекарска помощ на пострадалите, след което спасеният екипаж бе предаден югоизточно от Варна на гранично-полицейския катер „Бургас“ за медицинска евакуация и транспортиране към брега.

ALFA WATAN потъна на около 2000 метра дълбочина във водите на Черно море, а във вчерашния ден ABLE се намираше на около 53 морски мили източно от Паша дере.

Войната в Черно море навлезе в нова фаза на ескалация, след като Украйна и Русия започнаха взаимно да атакуват търговски кораби и пристанищна инфраструктура, превръщайки международните морски коридори в пряка зона на военни действия. Нападенията срещу цивилен флот представляват директно нарушение на международното морско право и доведоха до критично влошаване на сигурността в региона.

Атаките срещу търговски кораби бяха стартирани от Украйна в началото на лятото.

В отговор на зачестилите удари с морски дронове, БПЛА и ракети, Съвместният комитет за военни рискове в Лондон (JWC) предприе мащабно разширяване на високорисковата зона в Черно море с коефициент от близо 2,4 пъти — от приблизително 171 400 кв. км до 411 200 кв. км (бюлетин JWLA-035). Новата редакция обхваща цялото Черно и Азовско море, като единственото изключение са 12-милните териториални води на България, Румъния, Турция и Грузия. Териториалните води на Русия и Украйна остават зона на активен военен риск.

Тази мярка доведе до рязък скок на застрахователните премии за търговския флот. Корабособствениците и чартьорите вече са длъжни да уведомяват предварително застрахователите и да заплащат солидни военни премии за транзит през международни води. Това оскъпява навлата за масови и наливни товари, сред които зърно, горива и торове. За да избегнат тези разходи, част от плавателните съдове преминават на каботажни маршрути плътно по бреговете на Турция, България и Румъния, което значително удължава времето за преход и увеличава опасността от навигационни произшествия поради наситен трафик.

Конфликтът засяга пряко и националната сигурност на крайбрежните държави. От началото на бойните действия българските Военноморски сили са обработили над 300 сигнала за мини и плаващи опасни обекти, като само през 2026 г. са унищожени над 30 дрона, ракети и отломки от тях. За гарантиране на сигурността функционира съвместната Противоминна група между България, Турция и Румъния, а паралелно с това се развиват проекти по линия на НАТО и ЕС за активен контрол на корабоплаването и наблюдение на критичната подводна инфраструктура.

Източник: www.maritime.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Руменчо

    43 28 Отговор
    Ама аз нищо не знам, бях в банята

    Коментиран от #32, #112

    07:25 13.10.2026

  • 2 ТАМПЛИЕРКАТА И МАСОНА

    44 30 Отговор
    Ни набутват в чуждата война.

    Коментиран от #57, #82

    07:25 13.10.2026

  • 3 Путин се събуди от сън

    53 30 Отговор
    Турция насити нацистите с оръжия

    07:25 13.10.2026

  • 4 Путин се събуди от сън

    51 25 Отговор
    Защо ги чака 5 години?

    Коментиран от #56

    07:26 13.10.2026

  • 5 Хе хе...

    58 19 Отговор
    Пшеница от Египет за 4о4, нали?

    07:26 13.10.2026

  • 6 Йото ваа

    36 15 Отговор
    Стига маа гащи предизборно ма, глей кво става в ко чината ти, пфу

    07:27 13.10.2026

  • 7 Анонимен

    46 34 Отговор
    Радев къде си защо не си при Путин да преговаряш за мир вземи и Йотова и не се връщайге

    07:27 13.10.2026

  • 8 Яяяяя

    39 37 Отговор
    Избрахте си зеления чорап, ще ви пази хахаха

    Коментиран от #119

    07:27 13.10.2026

  • 9 НОВИЯ КОРИДОР

    44 17 Отговор
    На кирето БУДАЛОФ се оказа крив и тесен.

    07:28 13.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мунчо

    35 12 Отговор
    Чии е дрона?

    07:28 13.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 РАДЕВ ЛЪЖЛИВИЯ МАСОН

    34 33 Отговор
    Ще загроби България.

    Коментиран от #86

    07:29 13.10.2026

  • 14 Исторически факти

    43 7 Отговор
    Превозва сол

    07:29 13.10.2026

  • 15 хехе

    43 5 Отговор
    Простете невежеството ми какво е кораб за генерални товари.

    07:29 13.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Муахахаха

    49 6 Отговор
    Съдът е собственост и се менажира от базирана в Украйна компания. 

    07:30 13.10.2026

  • 18 ГОЛЕМ ПРОБЛЕМ

    32 12 Отговор
    Не останаа азуфци. Потънаа.

    07:30 13.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 То е ясно

    26 26 Отговор
    Че ще ни бомбят и то от България от руската база Камчия. Всъщност то цялото крайбрежие е в руски бази.

    07:31 13.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Гост

    21 3 Отговор
    Почнаха ги, а!

    07:33 13.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Тъотка

    17 20 Отговор
    От Пасоля
    Ще я привикат ли вече ?

    Или ни е страх от Посещението
    На Гундяев?


    Кога си клякал Пре КГБ Агента

    И си му целувал Ръцете

    Ето го резултата.

    07:33 13.10.2026

  • 30 И този

    41 11 Отговор
    кораб сигурно е носел жито от Турция ? Зелето първи даде старт за такива атаки . Каквото повикало такова се обадили . Ако бе подписал споразумението 2022 г . в Истанбул , не би това чудо видял. Сега да ОДИ при Борката Джонсън за решение .

    Коментиран от #59

    07:34 13.10.2026

  • 31 Джони Шмит

    26 6 Отговор
    Честито шматки, Путин ви дупче натовския генерал както си иска!

    07:34 13.10.2026

  • 32 фончо

    8 5 Отговор

    До коментар #1 от "Руменчо":

    ...със жена ти)))

    07:34 13.10.2026

  • 33 Бгг

    33 5 Отговор
    Написали сте много подробна статия, само не разбрах какъв е бил товарът на кораба ? При следващото обновяване напишете.

    Коментиран от #91

    07:35 13.10.2026

  • 34 БАНДЕРИТЕ ПАК СА ПУШИЛИ

    24 11 Отговор
    На кораба.

    07:35 13.10.2026

  • 35 Този фейк

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Байкал MP-654 K":

    сам ли го измисли?

    07:36 13.10.2026

  • 36 Иван

    24 16 Отговор
    Некадърното правителство и г-жа главнокомандващата ще вземат ли някакви мерки?

    Коментиран от #81

    07:36 13.10.2026

  • 37 БАНДАТА ТРОЛОВЕ НА МИРЧЕВ

    27 13 Отговор
    Как ще коментира тази новина ?

    Коментиран от #71

    07:37 13.10.2026

  • 38 Олеле

    20 9 Отговор
    Ами сега другаря Гебрев как ще изнася бум бум?

    07:38 13.10.2026

  • 39 Време е

    14 24 Отговор
    да се изгони Митрофанова.

    Коментиран от #69, #74, #93

    07:38 13.10.2026

  • 40 Госあ

    22 2 Отговор
    Евала! А бацето искаше платноходки у Черно море 😆

    07:38 13.10.2026

  • 41 Единия останал руз трол

    6 15 Отговор
    Другари где мои рублиий

    Коментиран от #109

    07:38 13.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    21 8 Отговор
    Щял да бяга. Много се бил уплашил от развитието на ситуацията.

    07:40 13.10.2026

  • 45 ото

    24 6 Отговор
    Атаките срещу търговски кораби бяха стартирани от Украйна в началото на лятото.

    07:40 13.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 ИМА ЛИ ПРЕЗИДЕНТ

    14 24 Отговор
    ИМА ЛИ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ?

    КЪДЕ СА ?

    РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ ВЕЧЕ БОМБЯТ
    БЪЛГАРИЯ.

    ПАК ЛИ ЩЕ МИШКУВАТ
    РАДЕВ И ЙОТОВА?

    Коментиран от #52, #55, #68, #100

    07:40 13.10.2026

  • 48 ще се получи, бавно, но ще се получи

    25 9 Отговор
    Време е компаниите да разберат, че НЕ ТРЯБВА да изпращат кораби до Бандерайна...

    07:40 13.10.2026

  • 49 Дядо ви Курти от село пиперково

    15 4 Отговор
    Нямам съмнение, че зеленски стой зад това

    07:41 13.10.2026

  • 50 ЗЕЛЕНСКИ УРСУЛА И КАЯ

    17 7 Отговор
    Щели да присъстват на погребението на българското черноморие.

    07:41 13.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Дядо ви Курти от село пиперково

    15 6 Отговор

    До коментар #47 от "ИМА ЛИ ПРЕЗИДЕНТ":

    Да ама май са украинските нацисти

    07:42 13.10.2026

  • 53 БАНко

    23 4 Отговор
    НАТООВЦЕ , ПРОСТРЕЛЯЛИ СТЕ СЕ С ИЗРЕЧЕНИЕТО : ,, У-КРАЙНА СТАРТИРА УДАРИТЕ ПО ТЪРГОВСКИ КОРАБИ В НАЧАЛОТО НА ЛЯТОТО " !!!

    07:42 13.10.2026

  • 54 Зеления

    19 4 Отговор
    Абе спрете се бе, Мирчев вече сън не го лови, снощи намери двама от подводницата в язовир Искър с маски подпалили антени на Старлинк, тази сутрин гони руски дронове в Черно море....и навсякъде има свидетели, не насмогва вече...

    07:42 13.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Чужда война ли ?

    7 5 Отговор

    До коментар #2 от "ТАМПЛИЕРКАТА И МАСОНА":

    Ти май живееш на друга планета

    Коментиран от #61

    07:44 13.10.2026

  • 58 Хаха

    10 4 Отговор
    Радев спешно да се покаже по телевизора и разкаже какво са си говорили или му е наредил лицето Кирило Бусинофф...

    Коментиран от #98

    07:44 13.10.2026

  • 59 Борис Джонсън

    10 3 Отговор

    До коментар #30 от "И този":

    Путин много бие

    07:45 13.10.2026

  • 60 Ксаниба

    4 8 Отговор
    Чичо Ади е потопил много кораби в атлантика.Дъртия психопат върви по неговите стъпки.

    07:45 13.10.2026

  • 61 БЪЛГАРИЯ НЯМА ИНТЕРЕС ОТ ТАЗИ ВОЙНА

    11 2 Отговор

    До коментар #57 от "Чужда война ли ?":

    Тя е чужда за България.

    07:45 13.10.2026

  • 62 Историк

    11 20 Отговор
    България стана опасна държава за сигурността на Европа, защото путинолизците ,които управляват, не смеят да обявата Русия за агресор и отварят Черноморския вход. Тези безумци не се интересуват на какво подлагат страната, обслужват интересите на Путин, внасят разкол в НАТО и ЕС, а това е главната цел на този терорист. Това се подготвя от години от КГБ- България е троянския кон, както отдавна а казал Лавров . Какво означава това за България обаче и за трагедията, която предстои? Всички честни възпитаници на Военно-морското училище във Варна ,на които не се дава думата,са възмутени и обидени от безумните обяснения за тези целенасочени доказани руски атаки. На всичко отгоре насоката на националните предатели е да обвиняват жертвата на Путин Украйна, да пазят агресора и да излагат сигурността на България. Пълна трагедия! Докога България ще бъде доброволна жертва на Русия?

    Коментиран от #87, #96, #97

    07:46 13.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Казанлъшкия

    17 5 Отговор
    Едната версия е провокация с цел да бъде обвинена Русия и да се измисли причина за в.ойна за пред простолюдието. По същия начин бе създадена причина на 11 септември за в .ойната в Ирак. Чудят се как и нас да включат във войната от ЕС. Друга версия е украинският съд да е превозвал оръжия и затова наистина да е ударен от руснаците. Ако е така - нормално да ги ударят. Руснаците хич не мога да ги търпя,но се оказа,че украинците ми станаха още по-неприятни от 2022г.насам. Корабът очевидно е пътувал към Украйна.

    07:47 13.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Казанлъшкия

    9 3 Отговор

    До коментар #47 от "ИМА ЛИ ПРЕЗИДЕНТ":

    Няма 100- процентово доказателства,че е ударен от руснаците. Тук логиката не важи.

    07:49 13.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Времето минава

    5 4 Отговор
    Боташко кога ще сключва мир.

    07:50 13.10.2026

  • 71 Интересно е

    6 3 Отговор

    До коментар #37 от "БАНДАТА ТРОЛОВЕ НА МИРЧЕВ":

    Кутевчетата какво мислят по въпроса .

    07:50 13.10.2026

  • 72 ГУНДЯЕВ

    4 4 Отговор
    Да внимават какво
    Говорят ,
    Тези които ми
    Целуваха Ръцете.

    Много лошо бия Кимнали

    07:50 13.10.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 БАНко

    6 3 Отговор
    ОНЯ МИРЧЕВ : ВСЕКИ ДЕН ,, НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПРИ ПРЕЗИДЕНТА " !!! КАКТО ВСЕКИДНЕВНАТА ГЛУПОНТИЯ НА ЗЕЛЮ ХАЙДУТИН !!!

    07:52 13.10.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Фен

    7 2 Отговор
    Ами, първо кажете какво са превозвали, за да разберем, дали са търговски. До сега разбрахме само, че единият е карал зърно, от Египет за Украйна.😵‍💫

    07:53 13.10.2026

  • 80 си пън

    7 2 Отговор
    явно щом продължаваш да си мислиш,че нещо ще стигне до осрайна по море дори и през румъния,русия вече вярва само на оръжието си,предостатъчно я лъгаха западните лицемери,и амерски да е кораба ще го удрят

    07:53 13.10.2026

  • 81 Абе

    3 6 Отговор

    До коментар #36 от "Иван":

    какви мерки чакаш от биволицата и пишман прогресистите .Те до един не стават за нищо, а тя не смее да шукне за да не и падне фалшивопомпеният и рейтинг.

    Коментиран от #101

    07:54 13.10.2026

  • 82 това им

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "ТАМПЛИЕРКАТА И МАСОНА":

    е задачата от господарите.

    07:54 13.10.2026

  • 83 Някой

    5 3 Отговор
    Това е вече по-близо - 15 морски мили. Териториалните води са на 12 морски мили или 22.2км. Руснаците по-добре официално да обявят, че всеки кораб плаващ до или от Украйна е цел за удари. Хората на Зеленски от предната година удряха танкери и търговски кораби в Черно и Средиземно море и погазиха договора за коридорите. Още предната година коментирах, че повече корабоплаване няма да имат.

    07:55 13.10.2026

  • 84 Ами сега

    5 5 Отговор
    Отново край Бяла, близо до руския анклав Камчия. Нещо да ви прави впечатление

    Коментиран от #102, #103

    07:55 13.10.2026

  • 85 Ха ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "А МОЧАТА?":

    Вече е на скрап

    07:57 13.10.2026

  • 86 мейсъните имат един

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "РАДЕВ ЛЪЖЛИВИЯ МАСОН":

    шеф и той е лу...ци...фер. Тим...пе..лие..рете също.

    07:58 13.10.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Атанас Станчев

    1 1 Отговор
    Преди да побликувате новина прочетете я.

    08:00 13.10.2026

  • 90 си пън

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Путин":

    демократичен,и колко пъти ще заспива,според вас излиза,че е кат шотландския боец,неколко пъти умира

    08:00 13.10.2026

  • 91 не мой

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Бгг":

    дръжавна тайна е. трее сме политкорекТне.

    08:00 13.10.2026

  • 92 Реалност

    5 0 Отговор
    Написано е толкова просто и ясно, че дори и нискочелия Мирчев ще го разбере:
    Атаките срещу търговски кораби бяха стартирани от Украйна в началото на лятото.

    Коментиран от #106

    08:01 13.10.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 гост

    2 3 Отговор
    Край няма руската мизерия,съзнателно иска да вкара Света в третата.....

    Коментиран от #107

    08:01 13.10.2026

  • 95 Вацев

    1 3 Отговор
    Чорапа ни вкара във ВойнЪта на путлера.

    08:02 13.10.2026

  • 96 Милошевич

    2 1 Отговор

    До коментар #62 от "Историк":

    Накрая ще споделим съдбата на Сърбия от 1999. Но това е съдбата на предателите.

    08:03 13.10.2026

  • 97 Пропуснал

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "Историк":

    си, че "тези безумци" нарушават единството на западната коалиция на постоянните войни, начело със САЩ.

    Коментиран от #110

    08:03 13.10.2026

  • 98 немай

    0 1 Отговор

    До коментар #58 от "Хаха":

    съмнение, че будьони го е изкомандорил.

    08:04 13.10.2026

  • 99 А КАМЪКА НА ЛАМА КАЛУШЕВ

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "А МОЧАТА?":

    Възстановиха ли камъка на петроханската секта и на ламите?

    08:04 13.10.2026

  • 100 центавос

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "ИМА ЛИ ПРЕЗИДЕНТ":

    има,ама кат се умълчаха за взривилия се ОСРАНСКИ дрон до компресорната ни станция,ся как да да реват срещу русия,като у нас няма нито дрон нито взрив

    08:04 13.10.2026

  • 101 Реалист

    0 1 Отговор

    До коментар #81 от "Абе":

    Прогресистите начело с Боташ Радев работят усърдно да ни докарат турската армия.

    08:05 13.10.2026

  • 102 тц тц

    2 0 Отговор

    До коментар #84 от "Ами сега":

    Според мен дроновете са пуснати от руската подводница в язовир Искър, подпомагани от руски шпиони обучавани в Габрово и от разносвачи на пици:) През това време лично Путин е взривил антените на Старлинк в суперсекретното ни съоръжение за което знае само Мирчев:)

    08:05 13.10.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 защо

    0 0 Отговор
    "Войната в Черно море навлезе в нова фаза на ескалация"
    "Първите атаки срещу търговски кораби в близост до бреговете на Турция (в нейната изключителна икономическа зона в Черно море) се случиха в края на ноември 2025 г."
    Времето вече не е константа величина.

    08:06 13.10.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Беламачи

    0 1 Отговор

    До коментар #92 от "Реалност":

    Войната я започна Путин и ударите срещу цивилни кораби и пристанища ги започнаха руснаците още през 20022ра година.

    08:07 13.10.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Това вече е новата нормалност.

    1 0 Отговор
    Трябва да се спомене обаче и нещо важно което трябва да се знае. Атаките срещу търговски кораби бяха стартирани точно от Украйна в началото на лятото. Не от Русия а от Украйна !

    08:07 13.10.2026

  • 109 центавос

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Единия останал руз трол":

    у нас,почнаха рубли да ни дават щот с доларите ще купуват руски дизел,яка закъсвация в таз демокрация

    08:07 13.10.2026

  • 110 А ако Турция реши

    0 0 Отговор

    До коментар #97 от "Пропуснал":

    че Русия се доближава опасно до границите и й трябва буфер?

    08:08 13.10.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Бил е под полата

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Руменчо":

    На кощрамбата.

    08:10 13.10.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Комм

    0 1 Отговор
    ИИ 3гу6ен в превода ," наливни товари" =да се чете= " насипни товари " ....3434

    08:12 13.10.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Това вече е новата нормалност.

    0 0 Отговор
    Но има и допълнителни рискове. Има рязък скок на застрахователните премии за търговския флот. Корабособствениците и чартьорите вече са длъжни да уведомяват предварително застрахователите и да заплащат солидни военни премии за транзит през международни води. Това оскъпява навлата за масови и наливни товари, сред които зърно, горива и торове. За да избегнат тези разходи, част от плавателните съдове преминават на каботажни маршрути плътно по бреговете на Турция, България и Румъния, което значително удължава времето за преход и увеличава опасността от навигационни произшествия поради наситен трафик и ред други рискове. Дилемата е дали България ще го позволява и защо го прави ? ....за каботажните маршрути плътно по бреговете говоря !!!

    08:12 13.10.2026

  • 118 123

    0 0 Отговор

    До коментар #103 от "Ми орките от Камчия":

    Или укрите от Баба Алино:) Те поне съществуват.

    08:13 13.10.2026

  • 119 дедо

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Яяяяя":

    НАТО трябва да ни пази нали затова разформироваха армията демократите и сега чакаме на великото НАТО

    08:13 13.10.2026

  • 120 смелост

    0 0 Отговор
    Смелост е да изтриеш коментар. А защитата на родината кога?

    08:14 13.10.2026

  • 121 Артилерист

    0 0 Отговор
    Пак са изтрили коментара ми, независимо, че изрично подчертавам, че коректно са посочили, че Украйна първа е започнала атаки по търговски кораби. Но вероятно твърдението за хуманност на Русия, с нанасяне на удари по военни обекти само нощем, много ги дразни...

    08:14 13.10.2026

  • 122 долу ес

    0 0 Отговор
    туризма отиде накино, българите им идва акъла само когато видят пропастта отблизо! 90 млрд заеми за фашистите а, пари от залъка на нашните деца ще им давате? калушевски ценности ще изповядвате? чужди американски бази за първи път след 1878 ще ми правите, старлинк сте позиционира да шпионирате за украйна? предателите ни вкараха в тази война, децата им да умрат на украинския фронт

    08:14 13.10.2026

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