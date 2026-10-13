Три дрона са поразили кораба "Челси 3" край Бяла

Плаващият под флага на Малта кораб за генерални товари CHELSEA 3 (IMO: 9361392) е поразен при атака с дронове при преход източно от Бяла. 136-метровият кораб с дедуейт 5827 т. е построен през 2006 г., като подава сигнал снощи около 02 ч.
Това уточни maritime.bg.
Съдът е извършвал преход от турското черноморско пристанище Гиресун с направление към Джурджулещ.
Към района е изпратен гранично-полицейският кораб BURGAS (MMSI: 207451400).
Съдът е собственост и се менажира от базирана в Украйна компания. Последна инспекция по ДПК е проведена в Бари, Италия, на 12 август. Установени са 11 несъответстия, като те не са станали причина за неговото задържане.
На 6 октомври 2026 г. около 0300 ч. в изключителната икономическа зона (ИИЗ) на България в Черно море, на около 70 морски мили източно от град Бяла и нос Свети Атанас, бе извършена първата директна атака с безпилотни апарати срещу два кораба. Снимка: Илюстративно изображение на Maritime.bg
На 6 октомври 2026 г. около 0300 ч. в изключителната икономическа зона (ИИЗ) на България в Черно море, на около 70 морски мили източно от град Бяла и нос Свети Атанас, бе извършена първата директна атака с безпилотни апарати срещу два кораба.
Ударите бяха насочени срещу плаващия под флага на Того ALFA WATAN (IMO: 7510884) и плаващия под флага на Палау ABLE (IMO: 9001136). Вследствие на критични структурни повреди от атаката ALFA WATAN потъна, като към района бе пренасочен търговският кораб MERCY за издирване.
На борда на втория поразен кораб – ABLE, избухна силен пожар, което принуди целия 18-членен екипаж да го напусне. Бедстващите моряци бяха спасени, благодарение на намесата на плаващия под български флаг ро-ро/пътнически ферибот DIOSCURIA (IMO: 7931997). На борда на ферибота бе оказана първа долекарска помощ на пострадалите, след което спасеният екипаж бе предаден югоизточно от Варна на гранично-полицейския катер „Бургас“ за медицинска евакуация и транспортиране към брега.
ALFA WATAN потъна на около 2000 метра дълбочина във водите на Черно море, а във вчерашния ден ABLE се намираше на около 53 морски мили източно от Паша дере.
Войната в Черно море навлезе в нова фаза на ескалация, след като Украйна и Русия започнаха взаимно да атакуват търговски кораби и пристанищна инфраструктура, превръщайки международните морски коридори в пряка зона на военни действия. Нападенията срещу цивилен флот представляват директно нарушение на международното морско право и доведоха до критично влошаване на сигурността в региона.
Атаките срещу търговски кораби бяха стартирани от Украйна в началото на лятото.
В отговор на зачестилите удари с морски дронове, БПЛА и ракети, Съвместният комитет за военни рискове в Лондон (JWC) предприе мащабно разширяване на високорисковата зона в Черно море с коефициент от близо 2,4 пъти — от приблизително 171 400 кв. км до 411 200 кв. км (бюлетин JWLA-035). Новата редакция обхваща цялото Черно и Азовско море, като единственото изключение са 12-милните териториални води на България, Румъния, Турция и Грузия. Териториалните води на Русия и Украйна остават зона на активен военен риск.
Тази мярка доведе до рязък скок на застрахователните премии за търговския флот. Корабособствениците и чартьорите вече са длъжни да уведомяват предварително застрахователите и да заплащат солидни военни премии за транзит през международни води. Това оскъпява навлата за масови и наливни товари, сред които зърно, горива и торове. За да избегнат тези разходи, част от плавателните съдове преминават на каботажни маршрути плътно по бреговете на Турция, България и Румъния, което значително удължава времето за преход и увеличава опасността от навигационни произшествия поради наситен трафик.
Конфликтът засяга пряко и националната сигурност на крайбрежните държави. От началото на бойните действия българските Военноморски сили са обработили над 300 сигнала за мини и плаващи опасни обекти, като само през 2026 г. са унищожени над 30 дрона, ракети и отломки от тях. За гарантиране на сигурността функционира съвместната Противоминна група между България, Турция и Румъния, а паралелно с това се развиват проекти по линия на НАТО и ЕС за активен контрол на корабоплаването и наблюдение на критичната подводна инфраструктура.
Източник: www.maritime.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Руменчо
Коментиран от #32, #112
07:25 13.10.2026
2 ТАМПЛИЕРКАТА И МАСОНА
Коментиран от #57, #82
07:25 13.10.2026
3 Путин се събуди от сън
07:25 13.10.2026
4 Путин се събуди от сън
Коментиран от #56
07:26 13.10.2026
5 Хе хе...
07:26 13.10.2026
6 Йото ваа
07:27 13.10.2026
7 Анонимен
07:27 13.10.2026
8 Яяяяя
Коментиран от #119
07:27 13.10.2026
9 НОВИЯ КОРИДОР
07:28 13.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Мунчо
07:28 13.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 РАДЕВ ЛЪЖЛИВИЯ МАСОН
Коментиран от #86
07:29 13.10.2026
14 Исторически факти
07:29 13.10.2026
15 хехе
07:29 13.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Муахахаха
07:30 13.10.2026
18 ГОЛЕМ ПРОБЛЕМ
07:30 13.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 То е ясно
07:31 13.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Гост
07:33 13.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Тъотка
Ще я привикат ли вече ?
Или ни е страх от Посещението
На Гундяев?
Кога си клякал Пре КГБ Агента
И си му целувал Ръцете
Ето го резултата.
07:33 13.10.2026
30 И този
Коментиран от #59
07:34 13.10.2026
31 Джони Шмит
07:34 13.10.2026
32 фончо
До коментар #1 от "Руменчо":...със жена ти)))
07:34 13.10.2026
33 Бгг
Коментиран от #91
07:35 13.10.2026
34 БАНДЕРИТЕ ПАК СА ПУШИЛИ
07:35 13.10.2026
35 Този фейк
До коментар #20 от "Байкал MP-654 K":сам ли го измисли?
07:36 13.10.2026
36 Иван
Коментиран от #81
07:36 13.10.2026
37 БАНДАТА ТРОЛОВЕ НА МИРЧЕВ
Коментиран от #71
07:37 13.10.2026
38 Олеле
07:38 13.10.2026
39 Време е
Коментиран от #69, #74, #93
07:38 13.10.2026
40 Госあ
07:38 13.10.2026
41 Единия останал руз трол
Коментиран от #109
07:38 13.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
07:40 13.10.2026
45 ото
07:40 13.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 ИМА ЛИ ПРЕЗИДЕНТ
КЪДЕ СА ?
РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ ВЕЧЕ БОМБЯТ
БЪЛГАРИЯ.
ПАК ЛИ ЩЕ МИШКУВАТ
РАДЕВ И ЙОТОВА?
Коментиран от #52, #55, #68, #100
07:40 13.10.2026
48 ще се получи, бавно, но ще се получи
07:40 13.10.2026
49 Дядо ви Курти от село пиперково
07:41 13.10.2026
50 ЗЕЛЕНСКИ УРСУЛА И КАЯ
07:41 13.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Дядо ви Курти от село пиперково
До коментар #47 от "ИМА ЛИ ПРЕЗИДЕНТ":Да ама май са украинските нацисти
07:42 13.10.2026
53 БАНко
07:42 13.10.2026
54 Зеления
07:42 13.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Чужда война ли ?
До коментар #2 от "ТАМПЛИЕРКАТА И МАСОНА":Ти май живееш на друга планета
Коментиран от #61
07:44 13.10.2026
58 Хаха
Коментиран от #98
07:44 13.10.2026
59 Борис Джонсън
До коментар #30 от "И този":Путин много бие
07:45 13.10.2026
60 Ксаниба
07:45 13.10.2026
61 БЪЛГАРИЯ НЯМА ИНТЕРЕС ОТ ТАЗИ ВОЙНА
До коментар #57 от "Чужда война ли ?":Тя е чужда за България.
07:45 13.10.2026
62 Историк
Коментиран от #87, #96, #97
07:46 13.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Казанлъшкия
07:47 13.10.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Казанлъшкия
До коментар #47 от "ИМА ЛИ ПРЕЗИДЕНТ":Няма 100- процентово доказателства,че е ударен от руснаците. Тук логиката не важи.
07:49 13.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Времето минава
07:50 13.10.2026
71 Интересно е
До коментар #37 от "БАНДАТА ТРОЛОВЕ НА МИРЧЕВ":Кутевчетата какво мислят по въпроса .
07:50 13.10.2026
72 ГУНДЯЕВ
Говорят ,
Тези които ми
Целуваха Ръцете.
Много лошо бия Кимнали
07:50 13.10.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 БАНко
07:52 13.10.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Фен
07:53 13.10.2026
80 си пън
07:53 13.10.2026
81 Абе
До коментар #36 от "Иван":какви мерки чакаш от биволицата и пишман прогресистите .Те до един не стават за нищо, а тя не смее да шукне за да не и падне фалшивопомпеният и рейтинг.
Коментиран от #101
07:54 13.10.2026
82 това им
До коментар #2 от "ТАМПЛИЕРКАТА И МАСОНА":е задачата от господарите.
07:54 13.10.2026
83 Някой
07:55 13.10.2026
84 Ами сега
Коментиран от #102, #103
07:55 13.10.2026
85 Ха ха ха
До коментар #28 от "А МОЧАТА?":Вече е на скрап
07:57 13.10.2026
86 мейсъните имат един
До коментар #13 от "РАДЕВ ЛЪЖЛИВИЯ МАСОН":шеф и той е лу...ци...фер. Тим...пе..лие..рете също.
07:58 13.10.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Атанас Станчев
08:00 13.10.2026
90 си пън
До коментар #56 от "Путин":демократичен,и колко пъти ще заспива,според вас излиза,че е кат шотландския боец,неколко пъти умира
08:00 13.10.2026
91 не мой
До коментар #33 от "Бгг":дръжавна тайна е. трее сме политкорекТне.
08:00 13.10.2026
92 Реалност
Атаките срещу търговски кораби бяха стартирани от Украйна в началото на лятото.
Коментиран от #106
08:01 13.10.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 гост
Коментиран от #107
08:01 13.10.2026
95 Вацев
08:02 13.10.2026
96 Милошевич
До коментар #62 от "Историк":Накрая ще споделим съдбата на Сърбия от 1999. Но това е съдбата на предателите.
08:03 13.10.2026
97 Пропуснал
До коментар #62 от "Историк":си, че "тези безумци" нарушават единството на западната коалиция на постоянните войни, начело със САЩ.
Коментиран от #110
08:03 13.10.2026
98 немай
До коментар #58 от "Хаха":съмнение, че будьони го е изкомандорил.
08:04 13.10.2026
99 А КАМЪКА НА ЛАМА КАЛУШЕВ
До коментар #28 от "А МОЧАТА?":Възстановиха ли камъка на петроханската секта и на ламите?
08:04 13.10.2026
100 центавос
До коментар #47 от "ИМА ЛИ ПРЕЗИДЕНТ":има,ама кат се умълчаха за взривилия се ОСРАНСКИ дрон до компресорната ни станция,ся как да да реват срещу русия,като у нас няма нито дрон нито взрив
08:04 13.10.2026
101 Реалист
До коментар #81 от "Абе":Прогресистите начело с Боташ Радев работят усърдно да ни докарат турската армия.
08:05 13.10.2026
102 тц тц
До коментар #84 от "Ами сега":Според мен дроновете са пуснати от руската подводница в язовир Искър, подпомагани от руски шпиони обучавани в Габрово и от разносвачи на пици:) През това време лично Путин е взривил антените на Старлинк в суперсекретното ни съоръжение за което знае само Мирчев:)
08:05 13.10.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 защо
"Първите атаки срещу търговски кораби в близост до бреговете на Турция (в нейната изключителна икономическа зона в Черно море) се случиха в края на ноември 2025 г."
Времето вече не е константа величина.
08:06 13.10.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Беламачи
До коментар #92 от "Реалност":Войната я започна Путин и ударите срещу цивилни кораби и пристанища ги започнаха руснаците още през 20022ра година.
08:07 13.10.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Това вече е новата нормалност.
08:07 13.10.2026
109 центавос
До коментар #41 от "Единия останал руз трол":у нас,почнаха рубли да ни дават щот с доларите ще купуват руски дизел,яка закъсвация в таз демокрация
08:07 13.10.2026
110 А ако Турция реши
До коментар #97 от "Пропуснал":че Русия се доближава опасно до границите и й трябва буфер?
08:08 13.10.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Бил е под полата
До коментар #1 от "Руменчо":На кощрамбата.
08:10 13.10.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Комм
08:12 13.10.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Това вече е новата нормалност.
08:12 13.10.2026
118 123
До коментар #103 от "Ми орките от Камчия":Или укрите от Баба Алино:) Те поне съществуват.
08:13 13.10.2026
119 дедо
До коментар #8 от "Яяяяя":НАТО трябва да ни пази нали затова разформироваха армията демократите и сега чакаме на великото НАТО
08:13 13.10.2026
120 смелост
08:14 13.10.2026
121 Артилерист
08:14 13.10.2026
122 долу ес
08:14 13.10.2026