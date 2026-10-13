Три дрона са поразили кораба "Челси 3" край Бяла

Плаващият под флага на Малта кораб за генерални товари CHELSEA 3 (IMO: 9361392) е поразен при атака с дронове при преход източно от Бяла. 136-метровият кораб с дедуейт 5827 т. е построен през 2006 г., като подава сигнал снощи около 02 ч.

Това уточни maritime.bg.

Съдът е извършвал преход от турското черноморско пристанище Гиресун с направление към Джурджулещ.

Към района е изпратен гранично-полицейският кораб BURGAS (MMSI: 207451400).

Съдът е собственост и се менажира от базирана в Украйна компания. Последна инспекция по ДПК е проведена в Бари, Италия, на 12 август. Установени са 11 несъответстия, като те не са станали причина за неговото задържане.

На 6 октомври 2026 г. около 0300 ч. в изключителната икономическа зона (ИИЗ) на България в Черно море, на около 70 морски мили източно от град Бяла и нос Свети Атанас, бе извършена първата директна атака с безпилотни апарати срещу два кораба. Снимка: Илюстративно изображение на Maritime.bg

На 6 октомври 2026 г. около 0300 ч. в изключителната икономическа зона (ИИЗ) на България в Черно море, на около 70 морски мили източно от град Бяла и нос Свети Атанас, бе извършена първата директна атака с безпилотни апарати срещу два кораба.

Ударите бяха насочени срещу плаващия под флага на Того ALFA WATAN (IMO: 7510884) и плаващия под флага на Палау ABLE (IMO: 9001136). Вследствие на критични структурни повреди от атаката ALFA WATAN потъна, като към района бе пренасочен търговският кораб MERCY за издирване.

На борда на втория поразен кораб – ABLE, избухна силен пожар, което принуди целия 18-членен екипаж да го напусне. Бедстващите моряци бяха спасени, благодарение на намесата на плаващия под български флаг ро-ро/пътнически ферибот DIOSCURIA (IMO: 7931997). На борда на ферибота бе оказана първа долекарска помощ на пострадалите, след което спасеният екипаж бе предаден югоизточно от Варна на гранично-полицейския катер „Бургас“ за медицинска евакуация и транспортиране към брега.

ALFA WATAN потъна на около 2000 метра дълбочина във водите на Черно море, а във вчерашния ден ABLE се намираше на около 53 морски мили източно от Паша дере.

Войната в Черно море навлезе в нова фаза на ескалация, след като Украйна и Русия започнаха взаимно да атакуват търговски кораби и пристанищна инфраструктура, превръщайки международните морски коридори в пряка зона на военни действия. Нападенията срещу цивилен флот представляват директно нарушение на международното морско право и доведоха до критично влошаване на сигурността в региона.

Атаките срещу търговски кораби бяха стартирани от Украйна в началото на лятото.

В отговор на зачестилите удари с морски дронове, БПЛА и ракети, Съвместният комитет за военни рискове в Лондон (JWC) предприе мащабно разширяване на високорисковата зона в Черно море с коефициент от близо 2,4 пъти — от приблизително 171 400 кв. км до 411 200 кв. км (бюлетин JWLA-035). Новата редакция обхваща цялото Черно и Азовско море, като единственото изключение са 12-милните териториални води на България, Румъния, Турция и Грузия. Териториалните води на Русия и Украйна остават зона на активен военен риск.

Тази мярка доведе до рязък скок на застрахователните премии за търговския флот. Корабособствениците и чартьорите вече са длъжни да уведомяват предварително застрахователите и да заплащат солидни военни премии за транзит през международни води. Това оскъпява навлата за масови и наливни товари, сред които зърно, горива и торове. За да избегнат тези разходи, част от плавателните съдове преминават на каботажни маршрути плътно по бреговете на Турция, България и Румъния, което значително удължава времето за преход и увеличава опасността от навигационни произшествия поради наситен трафик.

Конфликтът засяга пряко и националната сигурност на крайбрежните държави. От началото на бойните действия българските Военноморски сили са обработили над 300 сигнала за мини и плаващи опасни обекти, като само през 2026 г. са унищожени над 30 дрона, ракети и отломки от тях. За гарантиране на сигурността функционира съвместната Противоминна група между България, Турция и Румъния, а паралелно с това се развиват проекти по линия на НАТО и ЕС за активен контрол на корабоплаването и наблюдение на критичната подводна инфраструктура.

Източник: www.maritime.bg