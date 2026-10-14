Шоу и зрелище в Евролигата: Големите фаворити с успехи в напрегната баскетболна вечер

Истински баскетболен маратон и поредица от интригуващи двубои белязаха тази вечер в най-престижния европейски клубен турнир – Евролигата. Феновете станаха свидетели на драматични успехи като гост, зрелищни резултати и убедителни домакински победи.
Всички резултати от вечерта в Евролигата:
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Фенербахче – Жалгирис 99:80
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Лион-Вильорбан – Цървена звезда 82:84
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Барселона – Макаби Тел Авив 90:87
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Баскония – Дубай 79:93
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Олимпия Милано – Реал Мадрид 89:98
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Партизан – Панатинайкос 55:72
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Валенсия – Олимпиакос 97:102
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