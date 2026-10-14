Шоу и зрелище в Евролигата: Големите фаворити с успехи в напрегната баскетболна вечер

Ханзи Флик: Ламин Ямал е невероятен, но има какво още да подобряваме

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик не скри задоволството си след изразителната победа с 4:1 над Галатасарай на горещия стадион „Рамс Парк& ...