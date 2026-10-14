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Шоу и зрелище в Евролигата: Големите фаворити с успехи в напрегната баскетболна вечер

Шоу и зрелище в Евролигата: Големите фаворити с успехи в напрегната баскетболна вечер

14 Октомври, 2026 07:33 550 0

  • евролига-
  • баскетбол-
  • барселона-
  • реал мадрид-
  • олимпиакос-
  • панатинайкос-
  • фенербахче-
  • цървена звезда

В един от най-резултатните и атрактивни сблъсъци за вечерта, гръцкият гигант Олимпиакос демонстрира страхотна класа в атака и изтръгна победата в Испания след истинска престрелка

Шоу и зрелище в Евролигата: Големите фаворити с успехи в напрегната баскетболна вечер - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Истински баскетболен маратон и поредица от интригуващи двубои белязаха тази вечер в най-престижния европейски клубен турнир – Евролигата. Феновете станаха свидетели на драматични успехи като гост, зрелищни резултати и убедителни домакински победи.

Всички резултати от вечерта в Евролигата:

  • Фенербахче – Жалгирис 99:80

  • Лион-Вильорбан – Цървена звезда 82:84

  • Барселона – Макаби Тел Авив 90:87

  • Баскония – Дубай 79:93

  • Олимпия Милано – Реал Мадрид 89:98

  • Партизан – Панатинайкос 55:72

  • Валенсия – Олимпиакос 97:102


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