Моряк от „Челси 3“: Руски дрон ни уцели три пъти

„Дрон ни уцели три пъти. Руски дрон!“, заяви моряк от екипажа на „Челси 3“ след атаката в Черно море. Търговският кораб е бил поразен на 18 мили източно от Бяла, в близост до българските териториални води. Всичките 15 моряци на борда са спасени.
По информация на БНТ корабът е бил атакуван с дронове, а екипажът е евакуиран. Свидетелството на моряка за руския произход на дрона е негово твърдение и в публикуваната информация няма независимо потвърждение за извършителя.
Втори кораб е потънал край Крапец
В същия район е атакуван и втори търговски кораб – „Азов Конкорд“. Плавателният съд е поразен на 17 мили източно от Крапец и е потънал. 11 моряци са в неизвестност, а петима са спасени, съобщи премиерът Румен Радев.
Двата инцидента са станали в Черно море, непосредствено до българската акватория. При първата атака спасителните действия са приключили с евакуацията на целия екипаж на „Челси 3“, докато при „Азов Конкорд“ продължава издирването на моряците, които са в неизвестност.
Атаките са извън териториалните води
Посочените места на ударите са извън териториалните води на България, но в непосредствена близост до тях. „Челси 3“ е поразен край Бяла, а „Азов Конкорд“ – източно от Крапец.
Към момента потвърденият резултат от атаките е спасеният екипаж на „Челси 3“ и потъването на „Азов Конкорд“, при което 11 души остават в неизвестност. Данните за извършителя на нападението срещу първия кораб са представени чрез показанията на моряк от екипажа.
Източници: bntnews.bg, nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мич
Коментиран от #7, #9, #10, #22, #35, #45, #59
13:06 13.10.2026
2 Русия ще
13:06 13.10.2026
3 Сила
Коментиран от #28, #58
13:06 13.10.2026
4 Тик-Ток
Коментиран от #27
13:07 13.10.2026
5 да ве
13:07 13.10.2026
6 Последния Софиянец
13:08 13.10.2026
7 Не са руски,
До коментар #1 от "Мич":няма доказетелства, няма доказателства за нито един удар от дронове и в Украйна, Русия го потвърди и това е факт!
13:08 13.10.2026
8 Някой
Коментиран от #110
13:08 13.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Георги
До коментар #1 от "Мич":зашото е бил с чипове от пералня. Личало си е по кръглия прозорец.
13:09 13.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 12345
Коментиран от #21
13:10 13.10.2026
13 Гост
Коментиран от #34
13:11 13.10.2026
14 Жоржета
Добре че тоз път
Крепостните🗣 са били трезви
И дрончовете са уцелили целта...
Вж.фиг.2☝ какво би станало
Ако поне един сахер не е уцелил😱
13:11 13.10.2026
15 Питам
13:11 13.10.2026
16 Читател
13:12 13.10.2026
17 Георги
13:12 13.10.2026
18 Хм...
13:13 13.10.2026
19 хааааа хаха
Коментиран от #93
13:13 13.10.2026
20 Авиаторъ
13:13 13.10.2026
21 не знаеш ли
До коментар #12 от "12345":Ти пък, как може да не знаеш?!?
Удря го, прави дупка, връща се, засилва се - пак дупка.
След това и трети път.
Коментиран от #47
13:14 13.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 9332
13:14 13.10.2026
25 Някой
Трябва да ги изгоним от при нашите териториални води да плават.
13:14 13.10.2026
26 защо минавате оттук?
Коментиран от #91
13:14 13.10.2026
27 Зеления
До коментар #4 от "Тик-Ток":това е свидетел на Ивайло Мирчев
13:14 13.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 хахахахахаха
Коментиран от #73
13:15 13.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 12345
13:15 13.10.2026
32 СЕДИ СИ В КЪЩИ ДО ЖЕНА СИ
Коментиран от #56
13:15 13.10.2026
33 защо минавате оттук?
13:16 13.10.2026
34 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #13 от "Гост":Няма значение какъв е дрона Миризмата от дъното на панталоните е една и съща
13:17 13.10.2026
35 АБВ
До коментар #1 от "Мич":"Е, как разбрахте, че е руски, джанъм. Смешници."
Много просто ! Човекът казва:
„- Дрон ни уцели три пъти. Руски дрон!“
Значи дронът удря кораба, оттегля си и удря втори път. После пак се оттегля и удря трети път. Много здрав и жилав дрон. Голям бой е хвърлил на кораба. Значи със сигурност е руски !
13:18 13.10.2026
36 Закон
13:18 13.10.2026
37 Тов. ЧЛЕНИН
13:19 13.10.2026
38 ОБЕКТИВЕН
До коментар #22 от "„Ман”":Ами защото доказва този, който твърди нещо, а не другият, който трябва да докаже, че няма сестра. Разбра ли?
13:19 13.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Стотинка
До коментар #23 от "🇺🇦🇧🇬":Мне. Колкото и да ви се иска - НЕ са.
13:21 13.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Лошо е да настъпиш три пъти
13:22 13.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 000
13:24 13.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Гробар
13:26 13.10.2026
47 1326
До коментар #21 от "не знаеш ли":И чак тогава прави бум 😁😁😁
13:27 13.10.2026
48 Иван 1
13:27 13.10.2026
49 Исторически парк
13:27 13.10.2026
50 Влади Путинов
13:28 13.10.2026
51 Натривки
13:28 13.10.2026
52 55555
До коментар #23 от "🇺🇦🇧🇬":Ти не виждаш ли че повечето коментари се пишат от Русия?!!
Коментиран от #88
13:28 13.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 То май това е версията
До коментар #32 от "СЕДИ СИ В КЪЩИ ДО ЖЕНА СИ":Най лошото е съмнението че ако пренасят оръжие , оръжието може да е наше , щото как тъй корабите ударени баш като напуснали нашите води , как тъй става.
13:32 13.10.2026
57 Софиянец
Коментиран от #62
13:32 13.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Хахахаха
До коментар #1 от "Мич":Много ще ти в смешно, когато дойде време да питат теб, след удари по българска територия!
13:33 13.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Чума
13:34 13.10.2026
62 мдааааа
До коментар #57 от "Софиянец":По червената петолъчка , бе ...
13:35 13.10.2026
63 Тоя ми ти
13:35 13.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Ъб ни ит
13:35 13.10.2026
66 стига бе
13:35 13.10.2026
67 Сигурно е
13:36 13.10.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Чума
13:38 13.10.2026
71 Така е
13:38 13.10.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 По принцип
До коментар #29 от "хахахахахаха":На всички стоки пише мад ин итали.
13:39 13.10.2026
74 хихи
Много напреднаха руснаците с тези чипове от Естонски вибратори...
13:40 13.10.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Ейй
13:41 13.10.2026
77 хахаха
13:42 13.10.2026
78 Батко
13:42 13.10.2026
79 Констатация
13:44 13.10.2026
80 Павел
Коментиран от #83, #92, #111
13:45 13.10.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Руска
13:47 13.10.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Все едно слушам Урсула...
13:48 13.10.2026
85 Мунчо
13:49 13.10.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 737373737272
Коментиран от #106
13:53 13.10.2026
91 За Евровизия
До коментар #26 от "защо минавате оттук?":Забрави да кажеш.
13:53 13.10.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Анонимен
До коментар #19 от "хааааа хаха":ДА МНОГО ЦИРКОВО НАЛИ ДЪРЖАВАТА НИ Е ЗАВЛАДЯНА ОТ ПУТИНИСТИ
13:55 13.10.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Точен
13:56 13.10.2026
96 Абе
13:56 13.10.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Сандо
14:00 13.10.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Зеленски
14:03 13.10.2026
104 на Кирили Методий брат му
Така излиза, че руският ударен дрон е за многократна употреба. Не е зле да се уточни дали удря само по три пъти или може и по повече пъти. Както и дали е бил само един единствен екземпляр, или руснаците вече са откраднали тостер с подходящ чип за да сглобят и втори :)))
14:04 13.10.2026
105 Ентелегентна
14:04 13.10.2026
106 Ми като са извън териториалните води на
До коментар #90 от "737373737272":На България защо изобщо влизаме в какъвто и да е обяснителен режим че и разни и разнообразни обвинения отправяме. Хайде хуманно е , но дори не е нужно да ги спасяваме че и виновни да ставаме. Сами се набутваме между шамарите , защото има избори предполагам целта е отвличане на вниманието.
14:07 13.10.2026
107 урко
14:08 13.10.2026
108 сандокан
14:09 13.10.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Бай онзи
До коментар #8 от "Някой":Очаквате ли друг резултат от този свидетел,като 8 от тях са азербайджанци и 7 украинци?
14:11 13.10.2026
111 ето така
До коментар #80 от "Павел":Както един коч или бик. Удря те, отдръпва се, удря те, отдръпва се, удря те, отдръпва се и се прибира в депото.
14:13 13.10.2026
112 ШЕФА
14:13 13.10.2026
113 Луд Скайуокър
Нещо май ни натоварен да се включим във войната.
14:14 13.10.2026