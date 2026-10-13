Моряк от „Челси 3“: Руски дрон ни уцели три пъти

„Дрон ни уцели три пъти. Руски дрон!“, заяви моряк от екипажа на „Челси 3“ след атаката в Черно море. Търговският кораб е бил поразен на 18 мили източно от Бяла, в близост до българските териториални води. Всичките 15 моряци на борда са спасени.

По информация на БНТ корабът е бил атакуван с дронове, а екипажът е евакуиран. Свидетелството на моряка за руския произход на дрона е негово твърдение и в публикуваната информация няма независимо потвърждение за извършителя.

Още новини от Украйна

Втори кораб е потънал край Крапец

В същия район е атакуван и втори търговски кораб – „Азов Конкорд“. Плавателният съд е поразен на 17 мили източно от Крапец и е потънал. 11 моряци са в неизвестност, а петима са спасени, съобщи премиерът Румен Радев.

Двата инцидента са станали в Черно море, непосредствено до българската акватория. При първата атака спасителните действия са приключили с евакуацията на целия екипаж на „Челси 3“, докато при „Азов Конкорд“ продължава издирването на моряците, които са в неизвестност.

Снимка: БНТ

Атаките са извън териториалните води

Посочените места на ударите са извън териториалните води на България, но в непосредствена близост до тях. „Челси 3“ е поразен край Бяла, а „Азов Конкорд“ – източно от Крапец.

Към момента потвърденият резултат от атаките е спасеният екипаж на „Челси 3“ и потъването на „Азов Конкорд“, при което 11 души остават в неизвестност. Данните за извършителя на нападението срещу първия кораб са представени чрез показанията на моряк от екипажа.

Източници: bntnews.bg, nova.bg