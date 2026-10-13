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Моряк от „Челси 3“: Руски дрон ни уцели три пъти
  Тема: Украйна

Моряк от „Челси 3“: Руски дрон ни уцели три пъти

13 Октомври, 2026 13:04 2 725 113

  • челси 3-
  • азов конкорд-
  • дронове-
  • черно море-
  • румен радев

Търговският кораб е поразен на 18 мили източно от Бяла. Всичките 15 моряци са спасени

Моряк от „Челси 3“: Руски дрон ни уцели три пъти - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Дрон ни уцели три пъти. Руски дрон!“, заяви моряк от екипажа на „Челси 3“ след атаката в Черно море. Търговският кораб е бил поразен на 18 мили източно от Бяла, в близост до българските териториални води. Всичките 15 моряци на борда са спасени.

По информация на БНТ корабът е бил атакуван с дронове, а екипажът е евакуиран. Свидетелството на моряка за руския произход на дрона е негово твърдение и в публикуваната информация няма независимо потвърждение за извършителя.

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Втори кораб е потънал край Крапец

В същия район е атакуван и втори търговски кораб – „Азов Конкорд“. Плавателният съд е поразен на 17 мили източно от Крапец и е потънал. 11 моряци са в неизвестност, а петима са спасени, съобщи премиерът Румен Радев.

Двата инцидента са станали в Черно море, непосредствено до българската акватория. При първата атака спасителните действия са приключили с евакуацията на целия екипаж на „Челси 3“, докато при „Азов Конкорд“ продължава издирването на моряците, които са в неизвестност.

Моряк от „Челси 3“: Руски дрон ни уцели три пъти
Снимка: БНТ

Атаките са извън териториалните води

Посочените места на ударите са извън териториалните води на България, но в непосредствена близост до тях. „Челси 3“ е поразен край Бяла, а „Азов Конкорд“ – източно от Крапец.

Към момента потвърденият резултат от атаките е спасеният екипаж на „Челси 3“ и потъването на „Азов Конкорд“, при което 11 души остават в неизвестност. Данните за извършителя на нападението срещу първия кораб са представени чрез показанията на моряк от екипажа.

Източници: bntnews.bg, nova.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мич

    172 16 Отговор
    Е, как разбрахте, че е руски, джанъм. Смешници.

    Коментиран от #7, #9, #10, #22, #35, #45, #59

    13:06 13.10.2026

  • 2 Русия ще

    24 44 Отговор
    разлледва обективно кой е обстрлвал корабите, резултатите ще излязат пдогодина.

    13:06 13.10.2026

  • 3 Сила

    16 87 Отговор
    Дайте адреса на Костя Копейкин на спасение моряци и на близките на убитите ....

    Коментиран от #28, #58

    13:06 13.10.2026

  • 4 Тик-Ток

    138 9 Отговор
    Индийски моряк може да чете на руски ,отдалеч е видял че на дрона пише "Сделано в СССР"

    Коментиран от #27

    13:07 13.10.2026

  • 5 да ве

    137 2 Отговор
    Пишеше на него, че е руски или пък първо е обиколил с руския флаг преди дрона да ги удари 3 пъти!? Говори, каквото са му наредили!

    13:07 13.10.2026

  • 6 Последния Софиянец

    133 2 Отговор
    Един дрон ги уцелил три пъти.Бива си го.

    13:08 13.10.2026

  • 7 Не са руски,

    59 11 Отговор

    До коментар #1 от "Мич":

    няма доказетелства, няма доказателства за нито един удар от дронове и в Украйна, Русия го потвърди и това е факт!

    13:08 13.10.2026

  • 8 Някой

    106 4 Отговор
    Ама същия дрон ли? И трите пъти ли ти се легитимира като руски?

    Коментиран от #110

    13:08 13.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Георги

    90 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мич":

    зашото е бил с чипове от пералня. Личало си е по кръглия прозорец.

    13:09 13.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 12345

    85 1 Отговор
    И как дрона ги е ударил три пъти?

    Коментиран от #21

    13:10 13.10.2026

  • 13 Гост

    67 2 Отговор
    Когато видиш дрон, усещаш една специфична миризма, подобна па тази като видиш мечка. Е, мечката може и да не е руска, ара дрона е руски, няма съмнение! Та и тоя , украинец тата е разбрал какъв е дрона, по миризмата!!!

    Коментиран от #34

    13:11 13.10.2026

  • 14 Жоржета

    4 33 Отговор
    Ужасз
    Добре че тоз път
    Крепостните🗣 са били трезви
    И дрончовете са уцелили целта...
    Вж.фиг.2☝ какво би станало
    Ако поне един сахер не е уцелил😱

    13:11 13.10.2026

  • 15 Питам

    7 32 Отговор
    Абе Тюленово не е ли наблизо!!! Шансът някой дрон да падне в палата на Копейката е минимален, но никога нула !

    13:11 13.10.2026

  • 16 Читател

    72 0 Отговор
    Азов Конкорд коръба е превозвал пшеница посока Украйна нали

    13:12 13.10.2026

  • 17 Георги

    41 0 Отговор
    ако съм на мястото на руснаците ще кажа, че е превозвал фентанил и тромб лично ще ги подкрепи.

    13:12 13.10.2026

  • 18 Хм...

    75 2 Отговор
    Абе, я някой да ми напомни колко руски моряци от опожарания в Средиземно море руски газовоз дадоха интервю за бтв и нова? И въобще бтв и нова отразиха ли случая? И какво казаха тогава кая и урсулка, пък и не само те?

    13:13 13.10.2026

  • 19 хааааа хаха

    62 0 Отговор
    Циииирк! Пълна пародия!

    Коментиран от #93

    13:13 13.10.2026

  • 20 Авиаторъ

    8 28 Отговор
    Толкова близо до нашия бряг. Дали дроновете идват от руско пристанище, руски кораб, или от нашите възторжени и мотивирани приятели на русия в България?

    13:13 13.10.2026

  • 21 не знаеш ли

    58 1 Отговор

    До коментар #12 от "12345":

    Ти пък, как може да не знаеш?!?
    Удря го, прави дупка, връща се, засилва се - пак дупка.
    След това и трети път.

    Коментиран от #47

    13:14 13.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 9332

    45 0 Отговор
    Този кораб (със странното име Азов ..., т.е. на нацистите от Азов ли е бил), е предал сигнал за местоположението си преди 59 минути - може да се види в маринетрафик. Любопитно защо не казаха името на кораба още сутринта - ако има спасени моряци вероятно знаят на какъв кораб са били. Друго странно е, че в момента на мястото, където се предполага, че е Азов конкорд има още няколко кораба (търговски), някои от доста време стоят там.

    13:14 13.10.2026

  • 25 Някой

    55 2 Отговор
    Защо не кажат какво са прекарвали за Украйна? Затова и определят дроновете за руски. Защо единият кораб е бил кръстен на АЗОВ - нео-наци АЗОВ батальон с 2 наци символа на емблемата (наци черно слънце и завъртян наци вълчи капан).
    Трябва да ги изгоним от при нашите териториални води да плават.

    13:14 13.10.2026

  • 26 защо минавате оттук?

    42 6 Отговор
    ето ви една тема за размисъл, за икономиката говоря,.С недалновидното си решение на Радев, да пуска кораби обслужващи украйна със стоки и оръжие, вместо да им забрани да минават през наши води, сега ще затворят всички наши пристанища, туризма за 2027 е в киреча плюс двете летща Варна и Бургас, и трето земеделците няма да изнасят нищо!!! България я чака ик криза , защото Радев слуша Лангли

    Коментиран от #91

    13:14 13.10.2026

  • 27 Зеления

    54 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тик-Ток":

    това е свидетел на Ивайло Мирчев

    13:14 13.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 хахахахахаха

    47 2 Отговор
    егати експерта как разбра че е руски сигурно е пишело сделано в росии с големи букви на дрона

    Коментиран от #73

    13:15 13.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 12345

    0 38 Отговор
    азов е в териториалните води на бг,не лъжете.затова и НАТО ще се намеси.ща имаме присъствие на нато в бг....сталин-варна няма да говори само на просиянски...

    13:15 13.10.2026

  • 32 СЕДИ СИ В КЪЩИ ДО ЖЕНА СИ

    40 3 Отговор
    вместо да превозваш оръжие за нацистите в Киев

    Коментиран от #56

    13:15 13.10.2026

  • 33 защо минавате оттук?

    42 1 Отговор
    украинските кораби ни въвличат във война, защо не им забраните ? а тоя кораб защо се е криел в бг терирория, кой му нареди така? да си признатя, че са по схемата Майдан, но в Черно Море

    13:16 13.10.2026

  • 34 Дякон Унуфрий Араллампиев

    30 2 Отговор

    До коментар #13 от "Гост":

    Няма значение какъв е дрона Миризмата от дъното на панталоните е една и съща

    13:17 13.10.2026

  • 35 АБВ

    47 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мич":

    "Е, как разбрахте, че е руски, джанъм. Смешници."

    Много просто ! Човекът казва:
    „- Дрон ни уцели три пъти. Руски дрон!“
    Значи дронът удря кораба, оттегля си и удря втори път. После пак се оттегля и удря трети път. Много здрав и жилав дрон. Голям бой е хвърлил на кораба. Значи със сигурност е руски !

    13:18 13.10.2026

  • 36 Закон

    51 1 Отговор
    Морякът е видял дрона като руски, защото е знаел какъв е товара и къде отива.

    13:18 13.10.2026

  • 37 Тов. ЧЛЕНИН

    6 3 Отговор
    Таваришчи , а мислете поне малко , като пишете ... За "камикадзе" ли си мислите ?!

    13:19 13.10.2026

  • 38 ОБЕКТИВЕН

    18 0 Отговор

    До коментар #22 от "„Ман”":

    Ами защото доказва този, който твърди нещо, а не другият, който трябва да докаже, че няма сестра. Разбра ли?

    13:19 13.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Стотинка

    11 2 Отговор

    До коментар #23 от "🇺🇦🇧🇬":

    Мне. Колкото и да ви се иска - НЕ са.

    13:21 13.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Лошо е да настъпиш три пъти

    22 1 Отговор
    Лошо е да настъпиш три пъти една и съща мотика. Много лошо!

    13:22 13.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 000

    29 0 Отговор
    До 2030 г. дълговото бреме на европа ще стане практически необслужвано, а деиндустриализацията необратима за десетилетия. Разпада на ес набира скорост.

    13:24 13.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Гробар

    22 1 Отговор
    Хаха. По петолъчката ли позна че дронът е руски.

    13:26 13.10.2026

  • 47 1326

    14 0 Отговор

    До коментар #21 от "не знаеш ли":

    И чак тогава прави бум 😁😁😁

    13:27 13.10.2026

  • 48 Иван 1

    23 1 Отговор
    На дрона с големи букви по цялата дължина пише Русия, затова и знаят чии е.

    13:27 13.10.2026

  • 49 Исторически парк

    22 1 Отговор
    Един дрон 3 пъти се е взривил в тях ли 🤣😂

    13:27 13.10.2026

  • 50 Влади Путинов

    19 1 Отговор
    Как разбра, че е Руски?!!!

    13:28 13.10.2026

  • 51 Натривки

    14 1 Отговор
    Това са секти.Самоубиват се с дронове.

    13:28 13.10.2026

  • 52 55555

    3 19 Отговор

    До коментар #23 от "🇺🇦🇧🇬":

    Ти не виждаш ли че повечето коментари се пишат от Русия?!!

    Коментиран от #88

    13:28 13.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 То май това е версията

    14 1 Отговор

    До коментар #32 от "СЕДИ СИ В КЪЩИ ДО ЖЕНА СИ":

    Най лошото е съмнението че ако пренасят оръжие , оръжието може да е наше , щото как тъй корабите ударени баш като напуснали нашите води , как тъй става.

    13:32 13.10.2026

  • 57 Софиянец

    17 1 Отговор
    Ама един и същ дрон ли 😂😂😂 как ги разпознават тия дронов, не? Да не се вее Руско знаме на него, бухахах

    Коментиран от #62

    13:32 13.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Хахахаха

    2 13 Отговор

    До коментар #1 от "Мич":

    Много ще ти в смешно, когато дойде време да питат теб, след удари по българска територия!

    13:33 13.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Чума

    14 1 Отговор
    Логиката ми сочи, че е англичански саботаж! Ескалация, веднага щом Радев заговори за мир! Възможно е и Русия да се опитва да отговаря на санкциите!

    13:34 13.10.2026

  • 62 мдааааа

    7 1 Отговор

    До коментар #57 от "Софиянец":

    По червената петолъчка , бе ...

    13:35 13.10.2026

  • 63 Тоя ми ти

    8 2 Отговор
    Руски дрон ще да е бил гумен.

    13:35 13.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Ъб ни ит

    15 1 Отговор
    Дрона червен ли беше,с петолъчка и руският флаг на борда...ааааа...?!!!

    13:35 13.10.2026

  • 66 стига бе

    15 1 Отговор
    Това ми мяза на фантасмагориите дето се разпространяваха по времето на ковид цирка.

    13:35 13.10.2026

  • 67 Сигурно е

    15 1 Отговор
    Руският дрон е пеел песни за Путин и така са го разпознали.

    13:36 13.10.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Чума

    13 1 Отговор
    Този украинец говори на руски по новините, значи и той е руснак! Както и дрона!

    13:38 13.10.2026

  • 71 Така е

    8 2 Отговор
    Руски беше с петолъчка🤣

    13:38 13.10.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 По принцип

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "хахахахахаха":

    На всички стоки пише мад ин итали.

    13:39 13.10.2026

  • 74 хихи

    15 1 Отговор
    Това и по съветско време го нямаше!? Един куршум от един АК-47 да те убие два пъти.„
    Много напреднаха руснаците с тези чипове от Естонски вибратори...

    13:40 13.10.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Ейй

    8 1 Отговор
    Руските ви направиха на луди. Перпелите като заклани пилета.

    13:41 13.10.2026

  • 77 хахаха

    14 1 Отговор
    Видял е лично, че на дрона е имало надпис с бяла блажна боя "За родину, за Путину!". Ударил е кораба, тръгнал си е, ама е размислил и се върнал да го удари още два пъти, след това е заминал да пердаши другия кораб. Вярваме :)))

    13:42 13.10.2026

  • 78 Батко

    14 1 Отговор
    Тоя цървул,как разбра,че е руски,видя надписи или производствен етикет???? Кой се хваща на тия удобни дебили!

    13:42 13.10.2026

  • 79 Констатация

    9 1 Отговор
    """""Моряк от „Челси 3“: Руски дрон ни уцели три пъти""""" -------- Демек, Дронче за Многократно Ползване, говорещо на руски, свирещо на балалйка, развяващо руски флаг и пеещо руския химн??? Ужас..., ми ся, кво шъ прайм, бе, другарЕ, комсомолци??? -))))

    13:44 13.10.2026

  • 80 Павел

    10 2 Отговор
    Как един дрон удря 3 пъти!!!!???

    Коментиран от #83, #92, #111

    13:45 13.10.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Руска

    1 0 Отговор
    Т3рористичн@ и3м3т

    13:47 13.10.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Все едно слушам Урсула...

    9 2 Отговор
    „Дрон ни уцели три пъти. Руски дрон!“ ... с чип от тамагочи беше, с три живота...

    13:48 13.10.2026

  • 85 Мунчо

    7 0 Отговор
    А защо не са питали Цветанка Ризова за мнение...

    13:49 13.10.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 737373737272

    2 1 Отговор
    "Посочените места на ударите са извън териториалните води на България!"- Факти.бг -туй най-важно ,а не какво е казал некъв си човек.

    Коментиран от #106

    13:53 13.10.2026

  • 91 За Евровизия

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "защо минавате оттук?":

    Забрави да кажеш.

    13:53 13.10.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "хааааа хаха":

    ДА МНОГО ЦИРКОВО НАЛИ ДЪРЖАВАТА НИ Е ЗАВЛАДЯНА ОТ ПУТИНИСТИ

    13:55 13.10.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Точен

    2 0 Отговор
    Нашите печелят.

    13:56 13.10.2026

  • 96 Абе

    3 2 Отговор
    2 yдapeни кopaбa кpaй бългapcкия бpяг – 3eлeнcки и Бpюкceл, нaвигиpaни oт Лoндoн пoexa Бaнaнoвa Бългapия нa pъчнo yпpaвлeниe

    13:56 13.10.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Сандо

    2 1 Отговор
    Украйна е в отчайващо положение и единственото и спасение е да въвлече европата във войната.Ето ви ключа за разбиране на зачестилите атаки по кораби около България.Може и руснаците да са,но досега те винаги са атакували кораби в украинската акватория.

    14:00 13.10.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Зеленски

    2 1 Отговор
    търси внимание. Лошото е, че иска да навлече и нас.

    14:03 13.10.2026

  • 104 на Кирили Методий брат му

    1 1 Отговор
    Трябва да е в мн.ч. "дронове" и "уцелиха". Ясно че моряка не е българин, ама и ми$ирките май толкова разбират българския.
    Така излиза, че руският ударен дрон е за многократна употреба. Не е зле да се уточни дали удря само по три пъти или може и по повече пъти. Както и дали е бил само един единствен екземпляр, или руснаците вече са откраднали тостер с подходящ чип за да сглобят и втори :)))

    14:04 13.10.2026

  • 105 Ентелегентна

    0 1 Отговор
    статийка от ентелегентен джурналис, компетентно от моряк ентелегент за ентелегентна публика

    14:04 13.10.2026

  • 106 Ми като са извън териториалните води на

    0 1 Отговор

    До коментар #90 от "737373737272":

    На България защо изобщо влизаме в какъвто и да е обяснителен режим че и разни и разнообразни обвинения отправяме. Хайде хуманно е , но дори не е нужно да ги спасяваме че и виновни да ставаме. Сами се набутваме между шамарите , защото има избори предполагам целта е отвличане на вниманието.

    14:07 13.10.2026

  • 107 урко

    2 1 Отговор
    сигурно на дрона се е веело руското знаме, ама като го гледам тоя едва ли знае 2+2 колко е))

    14:08 13.10.2026

  • 108 сандокан

    0 0 Отговор
    няма страшно бе дрон .

    14:09 13.10.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Бай онзи

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    Очаквате ли друг резултат от този свидетел,като 8 от тях са азербайджанци и 7 украинци?

    14:11 13.10.2026

  • 111 ето така

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "Павел":

    Както един коч или бик. Удря те, отдръпва се, удря те, отдръпва се, удря те, отдръпва се и се прибира в депото.

    14:13 13.10.2026

  • 112 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Бий Вова фашистката сг.н до смъ...

    14:13 13.10.2026

  • 113 Луд Скайуокър

    0 0 Отговор
    Не че нещо но да попитам моряка как в един и половина след полунощ е разпознал и иденфицирал дроновете че са руски? Не че през деня може да се иденфицират преди да са паднали и да се намерят отломките им.
    Нещо май ни натоварен да се включим във войната.

    14:14 13.10.2026

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