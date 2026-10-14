Драма с продължение в Рим: Балкан с трето поредно поражение в Еврокъп след битка с Рома

БК Балкан допусна драматична загуба като гост на италианския Рома със 72:77 (12:13, 21:16, 12:18, 24:22, 3:8 след продължение) в мач от третия кръг на група D в мъжкия баскетболен турнир Еврокъп.

Срещата в италианската столица бе изключително равностойна, но оспорваните пет допълнителни минути наклониха везните в полза на домакините. С това поражение ботевградчани остават на последното осмо място в подреждането на групата без записана победа, докато Рома постигна втори успех от началото на кампанията.

Първото полувреме премина през обрати, като след нискорезултатна първа четвърт (12:13), Балкан излезе напред с добра втора част и замина на почивка с аванс от 4 точки. След паузата италианците си върнаха инициативата, а в редовното време драматична финална четвърт завърши при равенство 69:69. В продължението обаче домакините показаха по-здрави нерви и спечелиха с 8:3.

За българския вицешампион най-резултатен бе Александър Стоименов, който приключи с 16 точки и 3 борби. Сук Матън добави 14 точки и овладя 8 борби под коша, а Павлин Иванов се отчете с 10 точки, 2 борби и 4 асистенции.

За победата на Рома над всички бе латвиецът Артурс Страутинс, който реализира 17 точки и 8 борби.

Програмата за момчетата от Ботевград остава сгъстена. В следващия си мач от Националната баскетболна лига (НБЛ) Балкан приема Левски на 16 октомври. Четири дни по-късно предстои и ново голямо предизвикателство в Еврокъп – домакинство на литовския Литкабелис.