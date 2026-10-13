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Българското знаме се развя над завода на Koenigsegg

Българското знаме се развя над завода на Koenigsegg

13 Октомври, 2026 13:21 1 482 1

  • koenigsegg-
  • ccgt1-
  • хиперколи-
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  • совух

Собственикът на колекцията COByX е поръчал един от само 70-те CCGT1

Българското знаме се развя над завода на Koenigsegg - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Българското знаме отново се развея над фабриката на Koenigsegg в Швеция заради доставката на още един автомобил за българска колекция. Става дума за CCGT1 – нов модел, произведен в серия от едва 70 екземпляра, един от които е предназначен за колекцията COByX. В публикация в социалните мрежи собствениците на автомобила споделиха момента, като подсказаха, че колата съвсем скоро ще бъде доставена у нас.

Българското знаме се развя над завода на Koenigsegg

Koenigsegg представи CCGT1 през август миналата година по време на Седмицата на автомобилите в Монтерей. Моделът е разработен като съвременна интерпретация на състезателния Koenigsegg CCGT от 2007 година, но тогавашният проект така и не стига до участие в състезание, след като правилата в категорията GT1 са променени.

Българското знаме се развя над завода на Koenigsegg

Новият CCGT1 е базиран на платформата на Koenigsegg CC850, но получава силно преработена каросерия и аеродинамика. Производството му е ограничено до 70 автомобила, като всички вече са продадени. Koenigsegg не е обявил официална цена за модела. Автомобилът използва 5,0-литров V8 двигател с две турбини. Мощността е 1280 конски сили при използване на бензин и достига 1600 конски сили с гориво E85. Задвижването се предава към задните колела чрез 9-степенна трансмисия Light Speed Transmission.

COByX вече има в колекцията си Koenigsegg Jesko Attack. Автомобилът с шаси номер 7280 е изпълнен с лилав карбонов корпус и бе доставен във Варна през изминалата година.


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