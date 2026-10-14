Мая Манолова: Между 10 и 50 000 евро глоба за артикул при необосновано поскъпване на храните

Комисията за защита на потребителите ще налага санкции между 10 и 50 000 евро за всеки артикул, при който бъде установено необосновано покачване на цената. Това обяви председателят на комисията Мая Манолова в ефира на „Здравей, България”. Проверките са насочени към хранителните продукти, като целта е да се постигне намаление на цените и по-справедлива стойност за потребителите.
„Ако не могат да докажат, че повишението на цените спрямо началото на август е икономически обосновано, ще ги накажем със сурови санкции”, заяви Манолова.
По думите ѝ търговските вериги трябва да представят доказателства, че промените в доставните цени оправдават увеличението на крайните цени.
► Надценки до 141% при млечните продукти
Манолова коментира данните за надценките при хранителните продукти, представени от КЗП, Комисията за защита на конкуренцията, КНСБ и експерти. Според нея информацията е събрана от отчетите на търговските вериги и от данни, предоставени от самите тях.
„След като изнесох данните за 141% надценки на хранителни продукти, получих обаждания от граждани, които смятат, че надценките достигат около 240% – най-вече при маслото”, посочи председателят на КЗП.
Тя уточни, че представените данни обхващат две групи продукти – млечни изделия, както и плодове и зеленчуци, които са част от малката потребителска кошница.
По думите ѝ обичайните надценки в Европа са значително по-ниски. В Германия те са между 15% и 25%, във Франция достигат около 23%, а при зеленчуците могат да бъдат до 40%. Средната надценка в Европа е около 25%, заяви Манолова.
Според нея надценки от 141% при млечните продукти са прекомерни. Тя посочи, че след проверка на отчетите на търговските вериги нормалните нива би трябвало да бъдат значително по-ниски. Председателят на КЗП подчерта, че разликата между покупателната способност на българските граждани и цените на храните оказва сериозен натиск върху домакинствата.
► Санкции и за заблуждаващи твърдения за произхода
Манолова съобщи, че санкции ще има и при заблуждаващи търговски практики. Тя даде пример със случай, при който картофи са били представени като български, въпреки че били вносни.
„Целта на комисията е да постигне намаление на цените на основни хранителни продукти и да гарантира по-справедливи условия за потребителите. Ако веригите не се засрамят, трябва да бъдат накарани да намалят цените най-вече на млякото, маслото, сиренето, боба и други основни продукти”, заяви Манолова. Тя допълни, че ще настоява за сериозни санкции, включително такива, определяни като процент от оборота. „Крайно време е държавата да защити своите граждани”, подчерта председателят на КЗП.
► Следват проверки на лекарства, банкови такси и мобилни услуги
Манолова заяви, че след проверките на цените на хранителните продукти комисията ще насочи вниманието си към лекарствата, банковите такси и мобилните услуги.
В ефира на „Здравей, България” тя предостави и личния си телефонен номер, на който гражданите могат да подават сигнали за нередности.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 глоги
Коментиран от #9, #37
08:15 14.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Парпърляк
08:16 14.10.2026
4 Европеец
Коментиран от #20
08:17 14.10.2026
5 Красимир Петров
Коментиран от #7
08:17 14.10.2026
6 Пич
И най накрая трябва да им приберат печалбите да остават в България!!!
08:21 14.10.2026
7 ежко
До коментар #5 от "Красимир Петров":Нали се сещаш,че със социалистически похвати накрая ще получиш социализъм.После да не се чудите откъде сте бедни.Искахте капитализъм-на ви капитализъм!
Коментиран от #10
08:21 14.10.2026
8 на село
08:22 14.10.2026
9 🦉🦉🦉🦉
До коментар #1 от "глоги":А за жена хирург- хирургИЧКА ли хирургКАТА трябва да се пише 😀😀😀😀
Коментиран от #24
08:23 14.10.2026
10 Европеец
До коментар #7 от "ежко":Що при капитализма да не би да сме богати бе ..... 45 години и възход по време на социализма, 37 години падения по време на капитализма.....
08:25 14.10.2026
11 SDEЧЕВ
08:26 14.10.2026
12 зелен петел
08:28 14.10.2026
13 Фен
08:28 14.10.2026
14 Маямата
08:29 14.10.2026
15 Старчо Сарача
08:29 14.10.2026
16 Соц методи
08:30 14.10.2026
17 Троян
Коментиран от #26, #35
08:31 14.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 И какво
08:33 14.10.2026
20 европейца
До коментар #4 от "Европеец":И с какъв самолет мунчо е правил кобрата? МИГ23?
08:33 14.10.2026
21 стих
08:33 14.10.2026
22 мхм
08:35 14.10.2026
23 Сливата си е слива!
08:35 14.10.2026
24 Шоп
До коментар #9 от "🦉🦉🦉🦉":ами ако медицинската сестра е мъж?
Коментиран от #31
08:36 14.10.2026
25 КОЛХОЗНАТА СВИ
08:36 14.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Магазинера
08:42 14.10.2026
28 Магазинера
08:45 14.10.2026
29 Все тая…
08:45 14.10.2026
30 Някой ни прави на идиоти
08:46 14.10.2026
31 оня с коня
До коментар #24 от "Шоп":ще е медицински брат
08:46 14.10.2026
32 Анонимен
08:48 14.10.2026
33 Иван
НАКАЗАНИ ВЕРИГИ КОГА ??????
08:49 14.10.2026
34 Новата схема на лелката
Викат е в офиса дават и една карта с ПИН 0000 и заредена с 20 000€ като и казват да е изгори след зануляване на сумата и всичко е точно.Подкуп няма къде са белязаните банкноти се питат куките.Разни гладни хиени са се наредили пред големите вериги гладни да смучат кръв.Сами не можахте да си оправите държавата сега магазините и на хората бизнесите са ви проблем.Кво” става нали беше хубаво €. И цял свят щеше да идва тук да прави бизнес в 🚾-то.
08:50 14.10.2026
35 Анонимен
До коментар #17 от "Троян":ГЕРМАНИЯ Е ДЕМОКРАЦИЯЗАКОНИ ПРАВИЛА НЕ Е ОВЛАДЯНА ОТ БКП ДРУГАРИТЕ РАДЕВИ СЛУЖЕБНИЦИ ЧЕРВЕНИ ОЛИГАРСИ
08:50 14.10.2026
36 Комунистите пак докопаха мандрите
Идват 7 гладни крави
08:51 14.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.