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Мая Манолова: Между 10 и 50 000 евро глоба за артикул при необосновано поскъпване на храните

Мая Манолова: Между 10 и 50 000 евро глоба за артикул при необосновано поскъпване на храните

14 Октомври, 2026 08:11 573 37

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  • поскъпване-
  • продукти

Санкции ще има и при заблуждаващи търговски практики

Мая Манолова: Между 10 и 50 000 евро глоба за артикул при необосновано поскъпване на храните - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Комисията за защита на потребителите ще налага санкции между 10 и 50 000 евро за всеки артикул, при който бъде установено необосновано покачване на цената. Това обяви председателят на комисията Мая Манолова в ефира на „Здравей, България”. Проверките са насочени към хранителните продукти, като целта е да се постигне намаление на цените и по-справедлива стойност за потребителите.

Ако не могат да докажат, че повишението на цените спрямо началото на август е икономически обосновано, ще ги накажем със сурови санкции”, заяви Манолова.

По думите ѝ търговските вериги трябва да представят доказателства, че промените в доставните цени оправдават увеличението на крайните цени.

► Надценки до 141% при млечните продукти

Манолова коментира данните за надценките при хранителните продукти, представени от КЗП, Комисията за защита на конкуренцията, КНСБ и експерти. Според нея информацията е събрана от отчетите на търговските вериги и от данни, предоставени от самите тях.

„След като изнесох данните за 141% надценки на хранителни продукти, получих обаждания от граждани, които смятат, че надценките достигат около 240% – най-вече при маслото”, посочи председателят на КЗП.

Тя уточни, че представените данни обхващат две групи продукти – млечни изделия, както и плодове и зеленчуци, които са част от малката потребителска кошница.

По думите ѝ обичайните надценки в Европа са значително по-ниски. В Германия те са между 15% и 25%, във Франция достигат около 23%, а при зеленчуците могат да бъдат до 40%. Средната надценка в Европа е около 25%, заяви Манолова.

Според нея надценки от 141% при млечните продукти са прекомерни. Тя посочи, че след проверка на отчетите на търговските вериги нормалните нива би трябвало да бъдат значително по-ниски. Председателят на КЗП подчерта, че разликата между покупателната способност на българските граждани и цените на храните оказва сериозен натиск върху домакинствата.

► Санкции и за заблуждаващи твърдения за произхода

Манолова съобщи, че санкции ще има и при заблуждаващи търговски практики. Тя даде пример със случай, при който картофи са били представени като български, въпреки че били вносни.

„Целта на комисията е да постигне намаление на цените на основни хранителни продукти и да гарантира по-справедливи условия за потребителите. Ако веригите не се засрамят, трябва да бъдат накарани да намалят цените най-вече на млякото, маслото, сиренето, боба и други основни продукти”, заяви Манолова. Тя допълни, че ще настоява за сериозни санкции, включително такива, определяни като процент от оборота. „Крайно време е държавата да защити своите граждани”, подчерта председателят на КЗП.

► Следват проверки на лекарства, банкови такси и мобилни услуги

Манолова заяви, че след проверките на цените на хранителните продукти комисията ще насочи вниманието си към лекарствата, банковите такси и мобилните услуги.

В ефира на „Здравей, България” тя предостави и личния си телефонен номер, на който гражданите могат да подават сигнали за нередности.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 глоги

    5 2 Отговор
    председателКАТАна комисията- Мая Манолова

    Коментиран от #9, #37

    08:15 14.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Парпърляк

    11 2 Отговор
    На тази територия най-големия проблем на племето е някой случайно да не вземе да изкара пари

    08:16 14.10.2026

  • 4 Европеец

    4 3 Отговор
    Тия глоби веригите пак ще ги калкулират на българския народ..... Съвсем друго па да е решението, нещо по радикално..... Мунчо е червен петроханец И въпреки че е правил кобрата няма смелостта да бъде радикален към веригите.....

    Коментиран от #20

    08:17 14.10.2026

  • 5 Красимир Петров

    16 1 Отговор
    Бълха ги е ухапала.Санкцийте трябва да са като в Гърция.500 000 евро и ще клекнат ко-жо,де-рите.

    Коментиран от #7

    08:17 14.10.2026

  • 6 Пич

    6 1 Отговор
    Това е нищо, санкциите трябва да са драстични!!!
    И най накрая трябва да им приберат печалбите да остават в България!!!

    08:21 14.10.2026

  • 7 ежко

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Красимир Петров":

    Нали се сещаш,че със социалистически похвати накрая ще получиш социализъм.После да не се чудите откъде сте бедни.Искахте капитализъм-на ви капитализъм!

    Коментиран от #10

    08:21 14.10.2026

  • 8 на село

    0 0 Отговор
    10 и 50 000 евро глоба за артикул,,,,,,,,........Десет евро не е ли малка глоба за магазин? А?

    08:22 14.10.2026

  • 9 🦉🦉🦉🦉

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "глоги":

    А за жена хирург- хирургИЧКА ли хирургКАТА трябва да се пише 😀😀😀😀

    Коментиран от #24

    08:23 14.10.2026

  • 10 Европеец

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "ежко":

    Що при капитализма да не би да сме богати бе ..... 45 години и възход по време на социализма, 37 години падения по време на капитализма.....

    08:25 14.10.2026

  • 11 SDEЧЕВ

    9 2 Отговор
    Икономическата обосновка е търсенето и предлагането. Тая пак на хранилка да ме дразни от сутрин до вечер с клишета.

    08:26 14.10.2026

  • 12 зелен петел

    0 1 Отговор
    Трябва да се пише хируржка. Поне така ми подсказва националната, правописна книга.

    08:28 14.10.2026

  • 13 Фен

    6 0 Отговор
    Късно е, Майче. Като скачахте по площадите под юмрука на Радев и доведохте шмекерите на власт, тогава да бяхте мислили. От тях тръгна всичко.

    08:28 14.10.2026

  • 14 Маямата

    3 0 Отговор
    Да вдигне стойността на глобите, ЗА ДА ПОЛУЧИ ПО-ГОЛЯМ БОНУС СЛЕД КАТО ГИ ОПРОСТИ!!!

    08:29 14.10.2026

  • 15 Старчо Сарача

    9 0 Отговор
    Тази сега на нова службица ли се настани?

    08:29 14.10.2026

  • 16 Соц методи

    5 0 Отговор
    гнусната Мая пак се уреди!

    08:30 14.10.2026

  • 17 Троян

    5 2 Отговор
    Във Германия хранителните стоки са по евтини от тези във България? Търгаши. По петстотин хиляди евро глоба ама надали.

    Коментиран от #26, #35

    08:31 14.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 И какво

    6 1 Отговор
    да рабираме под "необосновано поскъпване на храните"? А какво е обосновано поскъпване?

    08:33 14.10.2026

  • 20 европейца

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    И с какъв самолет мунчо е правил кобрата? МИГ23?

    08:33 14.10.2026

  • 21 стих

    1 1 Отговор
    При соушълизма хората са живели по-добре. Това ми спомена баба ми.

    08:33 14.10.2026

  • 22 мхм

    1 0 Отговор
    Ако цените в кварталните магазинчета са по-ниски, ами да пазаруваме от тях, а веригите да мрат от глад! Или май май не са Майче, а? Защо тогава таргета са ти големите вериги, а премълчаваш кварталните магазини, които изобщо работят на ръба на закона. Пълно е със скъпи стоки с изтичащ срок на годност.

    08:35 14.10.2026

  • 23 Сливата си е слива!

    9 0 Отговор
    Няма адекватно образование за поста, който заема! Едни и същи дрънканици, които са основани на лични емоции при нулева експертност. Глупости манолкини!

    08:35 14.10.2026

  • 24 Шоп

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "🦉🦉🦉🦉":

    ами ако медицинската сестра е мъж?

    Коментиран от #31

    08:36 14.10.2026

  • 25 КОЛХОЗНАТА СВИ

    2 0 Отговор
    НЯ ДЕЛЧО КЪДЕ Е У СХЕМАТА ? КОЛКО % СА ЗА НЕГО ?

    08:36 14.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Магазинера

    9 0 Отговор
    Тая застряваща логорея е вредна с всичко до което се докосне! Нищо, повтарям НИЩО от тове което ръси няма да стане. НИКОЙ няма да плати стотинка! ... Ако й се занимава да провери надценката на един компютър а? ще има още материал да занимава публиката - поне 500% е надценката там, ама празната й глава няма как да разбере защо е така... следете само какви заплати и бонуси ще си раздадат от ненужната КЗП

    08:42 14.10.2026

  • 28 Магазинера

    5 0 Отговор
    Решението за ниски цени е САМО ЕДНО в цял свят и доказано работи. Нарича се конкуренция. Но в България усилията в тази посока са заменени със слугинаж и вземане на подкупи в интерес на "бизнесите" на "западните ни партньори"

    08:45 14.10.2026

  • 29 Все тая…

    4 0 Отговор
    …резултати нулеви, а народът отново е докаран до просешка тояга!

    08:45 14.10.2026

  • 30 Някой ни прави на идиоти

    4 0 Отговор
    Тая я пуснаха да отвлича вниманието от унизителното поведение на Радев спрямо Росия за ударите на корабите в Българската икономическа зона! Сигурен съм че дори и тя не си вярва, че ше свърши нещо реално;)

    08:46 14.10.2026

  • 31 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Шоп":

    ще е медицински брат

    08:46 14.10.2026

  • 32 Анонимен

    2 0 Отговор
    ДО РАДЕВ ЕГАТИ УРЕЖДАНАНЕТО НА СВОИТЕ ДРУГАРИ НА ХРАНИЛКАТА КОГАТО БОРИСОВ ГО ПРАВИ СЕ ТЪРКАЛЯТЕ ЛЪЖЕТЕ А КОГАТО ВИЕ ГО ПРАВИТИ Е ДОБРО ЕГАТИ РАДЕВАТА КАЛИНКАНО Е БКП ДРУГАРКА ОТ НАШИТЕ Е

    08:48 14.10.2026

  • 33 Иван

    1 1 Отговор
    Мая Манолова: Между 10 и 50 000 евро глоба за артикул при необосновано поскъпване на храните . КОГА ?????? ИСКАВИ ДА ВИДИМ
    НАКАЗАНИ ВЕРИГИ КОГА ??????

    08:49 14.10.2026

  • 34 Новата схема на лелката

    0 0 Отговор
    Обикаля Кауфланд и Лидъл и ще ги глобява.
    Викат е в офиса дават и една карта с ПИН 0000 и заредена с 20 000€ като и казват да е изгори след зануляване на сумата и всичко е точно.Подкуп няма къде са белязаните банкноти се питат куките.Разни гладни хиени са се наредили пред големите вериги гладни да смучат кръв.Сами не можахте да си оправите държавата сега магазините и на хората бизнесите са ви проблем.Кво” става нали беше хубаво €. И цял свят щеше да идва тук да прави бизнес в 🚾-то.

    08:50 14.10.2026

  • 35 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Троян":

    ГЕРМАНИЯ Е ДЕМОКРАЦИЯЗАКОНИ ПРАВИЛА НЕ Е ОВЛАДЯНА ОТ БКП ДРУГАРИТЕ РАДЕВИ СЛУЖЕБНИЦИ ЧЕРВЕНИ ОЛИГАРСИ

    08:50 14.10.2026

  • 36 Комунистите пак докопаха мандрите

    1 0 Отговор
    След 7 угоени крави
    Идват 7 гладни крави

    08:51 14.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

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