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Украйна: Ударът по кораби край България показва, че Русия не зачита човешкия живот
  Тема: Украйна

Украйна: Ударът по кораби край България показва, че Русия не зачита човешкия живот

13 Октомври, 2026 11:35 1 571 133

  • андрий сибига-
  • русия-
  • украйна-
  • кораби-
  • черно море

Украинският външен министър обвини Русия за атаката и съобщи за ранени украински и азербайджански граждани

Украйна: Ударът по кораби край България показва, че Русия не зачита човешкия живот - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският външен министър Андрий Сибига обвини Русия за новия удар по търговски кораби в близост до българските териториални води. По думите му при атаката са ранени граждани на Украйна и Азербайджан.

„Последният удар на Русия срещу търговски кораби близо до териториалните води на България (...) още веднъж показва съзнателното незачитане на човешкия живот и на безопасността на корабоплаването в Черно море от Москва“, написа Сибига в социалната мрежа „Екс“. ([]())

Още новини от Украйна

Петима моряци са получили медицинска помощ

По данни на българските власти корабът „Челси 3“ е бил ударен от три въздушни дрона в района източно от Бяла. Плавателният съд плава под малтийски флаг, регистриран е в Одеса и е украинска собственост.

На борда са били 15 души - седем украински и осем азербайджански граждани. Целият екипаж е евакуиран и транспортиран до Варна. Петима моряци са получили медицинска помощ заради леки наранявания.

При отделен инцидент друг търговски кораб е бил ударен и е потънал край българския бряг. Един член на екипажа е спасен, а за останалите хора на борда към момента няма потвърдени подробности. Българският премиер Румен Радев заяви, че все още няма достатъчно доказателства за окончателно установяване на произхода на дроновете.

Киев настоява за санкции и защита на корабоплаването

Сибига призова международните партньори да увеличат натиска и санкциите срещу Русия, както и да предприемат действия за търсене на отговорност и защита на свободата на корабоплаването.

„Черно море е важна артерия за глобалната продоволствена сигурност. Русия я атакува, за да превърне глада в оръжие и да държи света заложник. На това трябва да се отговори с решителни действия“, заяви украинският външен министър.

Българските власти определиха атаката като абсолютно недопустима. Румен Радев съобщи, че страната търси международна подкрепа за установяване на държавата, от която са били изстреляни дроновете.

Източници: bta.bg, apnews.com


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сатана Z

    105 12 Отговор
    В задачата се пита?С какво е натоварен кораба? С ученици ,пенсионери или оръжие?

    Коментиран от #27, #36, #68, #95, #104

    11:37 13.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тц, тц, тц!

    98 10 Отговор
    И това го казват терористи извършили сума ти терористични актове срещу цивилни!

    Коментиран от #43

    11:38 13.10.2026

  • 5 ЗА РУСКИЯ ТЕРОРИЗЪМ

    11 75 Отговор
    ГРАНИЦИ НЯМА

    ОСОБЕНО КОГАТО СТАВА ДУМА
    ЗА БЪЛГАРСКИЯ ВИЛАЕВ.

    11:38 13.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Аз съм веган

    13 55 Отговор
    Според чорапа цар Самуил е войнолюбец защото е защитавал България.

    Коментиран от #18

    11:39 13.10.2026

  • 8 МнОооого зачИтахте?

    94 12 Отговор
    А когато удряхте руски танкери в Средиземно море мнОоого зачИтахте човешкия живот?

    11:39 13.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хихи

    47 1 Отговор

    До коментар #1 от "Историк":

    "историка" рано, рано е ровил в тавата с фалшивото брашно...

    11:39 13.10.2026

  • 11 Сатана Z

    67 7 Отговор
    Защо българите в Украйна биват мобилизирани на фронта,или за Зеленски техният живот не значи нищо?

    Коментиран от #89, #91

    11:39 13.10.2026

  • 12 Абе

    61 2 Отговор
    ти да видиш. Турския кораб ударен от три дрона два по палубата и един по борда и при огледа не са намерени останки от дроновете?!??!?!

    11:40 13.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Исторически

    28 3 Отговор

    До коментар #1 от "Историк":

    казано управлява демокрацията -ТЕЗИ КОИТО СПЕЧЕЛИХА ДОВЕРИЕТО НА НАРОДА-ВИЕ НЕ СТЕ СРЕД ПЕЧЕЛИВШИТЕ

    11:41 13.10.2026

  • 16 Някой

    53 7 Отговор
    хаха, а колко убити имаше на кораби, ударени от украински дронове? Или то това е друго?
    Много противни са ми такива като този, защото изповядват двойни стандарти.

    11:41 13.10.2026

  • 17 az СВО Победа 81

    54 8 Отговор
    Пропагандно изказване, Киев е ударил над сто плавателни съда в Черно море и се гордее с това.

    11:41 13.10.2026

  • 18 Месар

    11 19 Отговор

    До коментар #7 от "Аз съм веган":

    В случая цар Самуил е агресор интересуващ се от Византийска плячка

    11:41 13.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Боже, слез и си прибери вересиите!

    54 6 Отговор
    Кой след 2014г. не зачиташе човепкият живот и избиваше мирни украински граждани в източна Украйна?

    Коментиран от #99

    11:42 13.10.2026

  • 22 горски

    44 6 Отговор
    По време на война всеки гледа да прецака врага....Сибига,вие да не би да не атакувате кораби в Черно море и да цените живота на моряците...Така че до като една от страните не капитулира,така ще е...Иначе крясъците са разрешени....

    11:42 13.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Георги

    23 5 Отговор
    много ме кефи наглото двуличие на политиците и как "филите" го привестват и повтарят . Тук не визирам конкретна страна, защото то важи за АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ.

    11:43 13.10.2026

  • 26 Буахахха

    39 9 Отговор

    До коментар #1 от "Историк":

    Соросите квичат на умряло

    11:43 13.10.2026

  • 27 Буахахха

    26 3 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    С болни деца е натоварен кораба Азов.

    11:44 13.10.2026

  • 28 Тъпотии не ни се четат !

    40 6 Отговор
    Света знае: Атаките срещу търговски кораби бяха стартирани точно от Украйна в началото на лятото.

    11:44 13.10.2026

  • 29 Тъпотии не ни се четат !

    30 7 Отговор
    ранените са украински и азербайджански граждани не българи!

    Коментиран от #37, #100

    11:45 13.10.2026

  • 30 Георги

    8 1 Отговор

    До коментар #23 от "Аз съм веган":

    ти освен, че си веган си и рейнджър от западна Стара Планина

    11:45 13.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Тити на Кака

    31 5 Отговор
    Когато стреляхте по жилищните квартали на Донецк осем години между 2014 и 2022 по-добре ли зачитахте човешкия живот там, г-н Сибига?

    Коментиран от #48

    11:46 13.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Хахахаха

    5 18 Отговор

    До коментар #29 от "Тъпотии не ни се четат !":

    Кораба е бил в български води.

    Коментиран от #81

    11:47 13.10.2026

  • 38 НЕ СЕ НАПРЯГАЙТЕ ЛИБЕРАСТИ

    24 5 Отговор
    Просто още една логистика е затворена.

    11:47 13.10.2026

  • 39 написа Сибига в социалната мрежа „Екс“..

    22 4 Отговор
    „Последният удар на САЩ срещу търговски кораби в териториалните води на Иран(...) още веднъж показва съзнателното незачитане на човешкия живот и на безопасността на корабоплаването от САЩ“...А?

    11:48 13.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 ТАМПЛИЕРКАТА И МАСОНА

    18 5 Отговор
    Ни набутаха в чуждата война.

    Коментиран от #51

    11:48 13.10.2026

  • 43 Джанъм,

    10 3 Отговор

    До коментар #4 от "Тц, тц, тц!":

    Какъв живот!? Нали сте във война..

    11:48 13.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Питанка

    24 3 Отговор
    А онези дето подпалиха хората в Културния дом в Одеса зачитат ли човешкия живот?

    11:51 13.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 каунь

    20 2 Отговор
    а га потапят тия танкери? А? Свърши се с доставките на оружия канала капут.

    Коментиран от #62

    11:51 13.10.2026

  • 50 слава Росия

    24 5 Отговор
    Поклон руски братя за правното ви дело...

    11:52 13.10.2026

  • 51 Хахахаха

    6 13 Отговор

    До коментар #42 от "ТАМПЛИЕРКАТА И МАСОНА":

    Кой ви е набутал? Та нали вие чакате да ви ясвабадят? Е тупин идва да ви асвабаждава. Ти как мислиш се асвабаждава? С ракети.

    11:52 13.10.2026

  • 52 министърчето Сибига да каже

    21 4 Отговор
    Колко са точно атаките срещу търговски кораби извършени от Украйна за 2026 г в Черно Море ? Това да каже или да замълчи !

    11:52 13.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Тити на Кака

    5 8 Отговор

    До коментар #45 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":

    Убедеността на българските войнствени тъцъхахавели, че при руски удари по страната ни жертви ще бъдат само изявените русофили е умилително интелигентна 😂

    11:53 13.10.2026

  • 55 министърчето Сибига да каже

    23 5 Отговор
    Кога ще си прибират боклуците от България?

    11:54 13.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Къде са доказателствата

    19 1 Отговор
    То па некои други го зачитат? В Иран? В Палестина? В Курск бяха убивани пенсионери.
    Хората са канибали и изкуствения интелект ще ги унищожи. Най-много още 20-ина години и гейм овер!!!

    11:54 13.10.2026

  • 58 Рософил

    7 13 Отговор
    Ако ще се загива нека загина от братска руска бомба!!!

    Коментиран от #59

    11:56 13.10.2026

  • 59 Коридор 8

    11 3 Отговор

    До коментар #58 от "Рософил":

    Да вземеш да станеш българофил? Защо не запитате България? Заради такива Фили всякакви, никой не зачита България!

    Коментиран от #63, #71

    11:57 13.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Ами странното е

    20 3 Отговор

    До коментар #49 от "каунь":

    Че чак сега се закрива логистиката на оръжия и боеприпаси? Това се учи още в първите курсове на военните училища! Как да позволяваш на врага да се снабдява с оръжия постоянно? Пълна глупост от руска страна. И показва, че нещо НЕ е наред с тази война. Театър некакъв.

    Коментиран от #77

    11:59 13.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 ежко

    18 5 Отговор
    Плоски номера на украинците.Но не вярвам да минат.

    12:00 13.10.2026

  • 65 Путин

    17 4 Отговор
    Корабите натоварени с оръжие и наемници за Украйна ще бъдат потопени.

    12:00 13.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 министърчето Сибига дрънка глупости

    17 3 Отговор
    натиска и санкциите срещу Русия реално са точно причините за липсата на глобална продоволствена сигурност но не за света а за Европа ! И НЕ Украйна и Черно море е най важната транспортна артерия а от години е Каспийско море! От там минава 12 пъти повече зърно ако не го знае министърчето и само тази година мина повече от колкото 2022, 2023 и 2024 г взети заедно...

    12:02 13.10.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Никога не е зачитала живота

    2 9 Отговор
    И на свои, и на чужди.

    Коментиран от #84

    12:02 13.10.2026

  • 73 Анализатор

    17 1 Отговор
    Тактиката със Северен поток не проработи и сега пробват друга.

    12:03 13.10.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 УдоМача

    9 1 Отговор
    А кой е тоя Заю Баю??

    12:05 13.10.2026

  • 77 Хахахаха

    4 16 Отговор

    До коментар #62 от "Ами странното е":

    Е, сега дойдоха руските подлоги на власт в България, за това сега не е проблем да се думка по български води. Няма кой да реагира, още търсят доказателства.

    12:05 13.10.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Край Сочи танкер гори

    18 3 Отговор
    Сибига , и вие нанасяте жестоко удари по търговски кораби. Страдаме и ние .
    Колко вие да зачитате човешкият живот ? Когато с наслаждение злорадо ежедневно изнасяте данни за поразените руснаци . Трябва ли солидарно с вас да мразим и ние ?

    12:06 13.10.2026

  • 80 Ударите са украински

    20 5 Отговор
    Целта е ясна лондон си постига целите

    12:07 13.10.2026

  • 81 🦉🦉🦉🦉

    15 4 Отговор

    До коментар #37 от "Хахахаха":

    ХА ХО, пак пишеш без да знаеш❗
    Бил е в МЕЖДУНАРОДНИ ВОДИ ❗

    Коментиран от #82

    12:07 13.10.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Хм…

    3 11 Отговор
    Старанията на русофилите във форума представят Русия в отблъскващ образ. Също като пропагандистите на Путин. От заканите на Медведев за всеобщо унищожение, до празнодумците в политическите токшоута по телевизионните им канали.

    12:09 13.10.2026

  • 84 Украйна ли

    8 3 Отговор

    До коментар #72 от "Никога не е зачитала живота":

    питам аз

    12:09 13.10.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Факт

    6 4 Отговор
    Днес Черно море, утре ще освобождават бг от децата ви нацики

    12:12 13.10.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Иван 1

    10 3 Отговор
    На министъра мога да му кажа една поговорка,,да би мирно седяло , не би чудо видяло.

    12:15 13.10.2026

  • 89 Медведь Сатанович,

    2 8 Отговор

    До коментар #11 от "Сатана Z":

    Българите в Украйна, потомци на принудително замъкнати от българските земи семейства, са украински граждани. Законно подлежат на мобилизация, а да не забравяме, че са цел на постоянния обстрел на градове и села.

    Коментиран от #108, #112

    12:15 13.10.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Как да се сетиш..

    5 9 Отговор

    До коментар #11 от "Сатана Z":

    ...че българите в Украйна са украински граждани.

    Коментиран от #110

    12:16 13.10.2026

  • 92 Мунчо Боташаров

    5 4 Отговор
    Още колко празни приказки има да чуете от мене.....

    Коментиран от #94

    12:16 13.10.2026

  • 93 Бг гражданин

    12 5 Отговор
    Атаките са провокоция от Украйна с руски дронове,целяща ескалация.всички го знаят ,но атаката срещу Русия по евроатлантическа линия трябва да ескалира,затова всички мълчат...

    12:18 13.10.2026

  • 94 Сиси Бига

    6 0 Отговор

    До коментар #92 от "Мунчо Боташаров":

    Аз па колко приказки знам...

    12:20 13.10.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 анонимен

    8 2 Отговор
    Ааа,без тия. Горещи кестени от огъня с български ръце, вместо Украйна няма да вадим.

    12:21 13.10.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Няма как бре хора

    10 4 Отговор
    Да се осъждат едните а да си затваряме очите за другите. Русия, Украйна е ясно, но около Иран, във Карибският басеин? Че там САЩ потопи повече на брой плавателни съдове. Защо не се говори за това? Защо не се осъжда? А? До кога с тези двойни стандарти? Говори се за Калининград а с Куба? А? "Тихата втора Гааза" .. Ами Венецуела? ...

    12:22 13.10.2026

  • 99 55555

    5 11 Отговор

    До коментар #21 от "Боже, слез и си прибери вересиите!":

    Откровена лъжа-руска опорка.

    12:23 13.10.2026

  • 100 55555

    1 4 Отговор

    До коментар #29 от "Тъпотии не ни се четат !":

    Искаш да каже че те не са хора ли?!!!

    12:24 13.10.2026

  • 101 Сибига обвини Русия

    8 1 Отговор
    Ооооо чудо... Световна новина !

    12:25 13.10.2026

  • 102 До Зеления Чорап

    3 4 Отговор
    При Костов такива неща не можеха да се случа. При него искаха разрешение за прелитане до Сърбия и не го получаваха. Руснака врага си уважава(ген.Паулус, отговорен за смъртта на стотици хиляди мирни граждани на Сталинград, след плена живее в собствена дачия осигурена лично от Сталин), а своите си разстрелва (Берия, двигателя на ядрената програма на СССР за благодалност е разстрелян като куче).Никой не уважава предателите като радев, руснаците пък хич, дори когато работи за тях.

    12:27 13.10.2026

  • 103 Шемет

    8 2 Отговор
    Що се правим на малоумни, че не знаем кой взривява кораби и потоци за да натопи руснаците?

    12:27 13.10.2026

  • 104 хахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    с бебета и родилки

    12:27 13.10.2026

  • 105 кРадев

    3 6 Отговор
    Радев пак е бил забелязан ,яхнал фЪчило да пуска бомби по преминаващите карабли край Бяла .

    12:28 13.10.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Факт

    4 6 Отговор
    Мунчо се излага тотално.

    12:29 13.10.2026

  • 108 Ха ха

    7 2 Отговор

    До коментар #89 от "Медведь Сатанович,":

    Искаш да кажеш на бусификация.А колко българи живеят в Одеска област?В последно време не ни уведомяват.

    12:29 13.10.2026

  • 109 Точен

    11 4 Отговор
    То като си спомня как от Азов стреляха по жени и деца в горящия Профсъюзен дом в Одеса, сякаш украйна "зачита" човешкия живот? А и за "Алеята на ангелите" в Донецк Русия няма да забрави!

    Коментиран от #111

    12:29 13.10.2026

  • 110 Странно

    7 0 Отговор

    До коментар #91 от "Как да се сетиш..":

    Но Унгария забрани да изпращат на фронта украинци с унгарски корени.

    12:31 13.10.2026

  • 111 Какви деца?

    1 3 Отговор

    До коментар #109 от "Точен":

    Я по-леко с лъжите!

    12:32 13.10.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 България: защо ни

    7 1 Отговор
    Използвате като жив щит? Така използвате болници и училища, където разполагате войски и складирате въоръжение за да се криете зад жени и деца? Какво прави украински кораб пи българското крайбрежие?

    12:34 13.10.2026

  • 115 поРазия

    1 3 Отговор
    То като си спомня как от рузките нацисти стреляха по жени и деца в горящия Профсъюзен дом в Одеса, сякаш поРазия "зачита" човешкия живот? А и за "Алеята на гяволите" в Донецк поРазия няма да забрави!

    12:35 13.10.2026

  • 116 Терористичното НАТО направи Черно Море

    5 1 Отговор
    Зона на военни действия. И може да се докаже и прочете в Стратегии 2012, 2018, 2021, 2024, 2025..... НЕ Русия а НАТО ! НЯМА СМИСЪЛ ОТ ЛЪЖИ

    12:36 13.10.2026

  • 117 Мдаа

    1 1 Отговор
    Руснаците търсят най-малкото съпротивление и го намират в териториалните води на територията.Това е резултата от лоялността и слугинажа на льотчика-предател.

    12:37 13.10.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Зачитането на човешкия живот в Русия

    0 2 Отговор

    До коментар #106 от "Напротив":

    е първото, за което се сещаме, когато споменем Иван Грозни, Петър Велики, убил собствения си син, Владимир Илич, Йосиф Сталин, маршали като Тухачевски, използвал отровен газ срещу бунтуващите се селяни, Жуков, та до генерал Армагедон, любимецът на Путин. Да не пропуснем и падащите от прозорците, намазаните с новичок и почерпените с радиоактивен чай.

    12:39 13.10.2026

  • 120 оня с коня

    2 0 Отговор
    Кво не рабрахте ,на война като на война .

    12:39 13.10.2026

  • 121 ДРОНОВЕТЕ СА БАНДЕРСКИ

    3 0 Отговор
    А целта е въвличането на България във войната.

    12:39 13.10.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 не може да бъде

    1 0 Отговор
    във Факти няма подробности за потъналия кораб но в Блиц има -детонацията в кораба при потъването се е чула в Шабла около 01 ч местно време!?Експертите предполагат че са детонирали детски храни булчински рокли храна за кучета и котки и др.!?

    12:43 13.10.2026

  • 124 терорист кРадеф

    0 3 Отговор
    Използвате като жив щит жени и деца? Така използвате болници и училища, където разполагате войски и складирате въоръжение за да се криете зад жени и деца? Какво прави рузки танк и самалиот в скадове на WILDBERRY?

    12:44 13.10.2026

  • 125 Българите сме основно траки

    1 0 Отговор

    До коментар #118 от "Истина е естествено ! История !":

    С печенегите имаме по-малко общо отколкото с преминалите през земите ни римляни, остготи, хуни, византийци, кръстоносци, да не говорим пък за турци.

    12:44 13.10.2026

  • 126 Баба

    0 0 Отговор
    Цинизъм.

    12:45 13.10.2026

  • 127 Бах

    1 0 Отговор
    Тоя колко бързо си призна. Българина вика: кой ми пръцна в гащите.

    12:47 13.10.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Мдаа

    1 0 Отговор
    Приживе, Йосиф Сталин е искал сина му Василий да емигрира в Китай, защото няма да е в безопасност в страната, която бащата управлява с абсолютна власт цели 35 години.Толкова за комунизма с човешко лице и неговите метастази в източна Европа, в това число и българия.

    12:49 13.10.2026

  • 130 Много ясно

    1 0 Отговор
    Никакво зачитане на човешките животи които са против Русия❗❗❗

    12:49 13.10.2026

  • 131 асдф

    1 0 Отговор
    Май нарочно правите провокации, украинци хитри, вземете си разкарайте корабите и вие си ги посрещайте със сила руските дронове, България няма да влезне във вашата мръсна война, крадци и корупционери гадни.

    12:50 13.10.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Ха-ха

    0 1 Отговор
    Радев носи плакат с надпис МИР, а Мутрофанова го изкомандва МИР-НО.

    12:51 13.10.2026