Украйна: Ударът по кораби край България показва, че Русия не зачита човешкия живот

Украинският външен министър Андрий Сибига обвини Русия за новия удар по търговски кораби в близост до българските териториални води. По думите му при атаката са ранени граждани на Украйна и Азербайджан.
„Последният удар на Русия срещу търговски кораби близо до териториалните води на България (...) още веднъж показва съзнателното незачитане на човешкия живот и на безопасността на корабоплаването в Черно море от Москва“, написа Сибига в социалната мрежа „Екс“. ([]())
Петима моряци са получили медицинска помощ
По данни на българските власти корабът „Челси 3“ е бил ударен от три въздушни дрона в района източно от Бяла. Плавателният съд плава под малтийски флаг, регистриран е в Одеса и е украинска собственост.
На борда са били 15 души - седем украински и осем азербайджански граждани. Целият екипаж е евакуиран и транспортиран до Варна. Петима моряци са получили медицинска помощ заради леки наранявания.
При отделен инцидент друг търговски кораб е бил ударен и е потънал край българския бряг. Един член на екипажа е спасен, а за останалите хора на борда към момента няма потвърдени подробности. Българският премиер Румен Радев заяви, че все още няма достатъчно доказателства за окончателно установяване на произхода на дроновете.
Киев настоява за санкции и защита на корабоплаването
Сибига призова международните партньори да увеличат натиска и санкциите срещу Русия, както и да предприемат действия за търсене на отговорност и защита на свободата на корабоплаването.
„Черно море е важна артерия за глобалната продоволствена сигурност. Русия я атакува, за да превърне глада в оръжие и да държи света заложник. На това трябва да се отговори с решителни действия“, заяви украинският външен министър.
Българските власти определиха атаката като абсолютно недопустима. Румен Радев съобщи, че страната търси международна подкрепа за установяване на държавата, от която са били изстреляни дроновете.
Източници: bta.bg, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Сатана Z
Коментиран от #27, #36, #68, #95, #104
11:37 13.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Тц, тц, тц!
Коментиран от #43
11:38 13.10.2026
5 ЗА РУСКИЯ ТЕРОРИЗЪМ
ОСОБЕНО КОГАТО СТАВА ДУМА
ЗА БЪЛГАРСКИЯ ВИЛАЕВ.
11:38 13.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Аз съм веган
Коментиран от #18
11:39 13.10.2026
8 МнОооого зачИтахте?
11:39 13.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хихи
До коментар #1 от "Историк":"историка" рано, рано е ровил в тавата с фалшивото брашно...
11:39 13.10.2026
11 Сатана Z
Коментиран от #89, #91
11:39 13.10.2026
12 Абе
11:40 13.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Исторически
До коментар #1 от "Историк":казано управлява демокрацията -ТЕЗИ КОИТО СПЕЧЕЛИХА ДОВЕРИЕТО НА НАРОДА-ВИЕ НЕ СТЕ СРЕД ПЕЧЕЛИВШИТЕ
11:41 13.10.2026
16 Някой
Много противни са ми такива като този, защото изповядват двойни стандарти.
11:41 13.10.2026
17 az СВО Победа 81
11:41 13.10.2026
18 Месар
До коментар #7 от "Аз съм веган":В случая цар Самуил е агресор интересуващ се от Византийска плячка
11:41 13.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Боже, слез и си прибери вересиите!
Коментиран от #99
11:42 13.10.2026
22 горски
11:42 13.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Георги
11:43 13.10.2026
26 Буахахха
До коментар #1 от "Историк":Соросите квичат на умряло
11:43 13.10.2026
27 Буахахха
До коментар #2 от "Сатана Z":С болни деца е натоварен кораба Азов.
11:44 13.10.2026
28 Тъпотии не ни се четат !
11:44 13.10.2026
29 Тъпотии не ни се четат !
Коментиран от #37, #100
11:45 13.10.2026
30 Георги
До коментар #23 от "Аз съм веган":ти освен, че си веган си и рейнджър от западна Стара Планина
11:45 13.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
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33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Тити на Кака
Коментиран от #48
11:46 13.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Хахахаха
До коментар #29 от "Тъпотии не ни се четат !":Кораба е бил в български води.
Коментиран от #81
11:47 13.10.2026
38 НЕ СЕ НАПРЯГАЙТЕ ЛИБЕРАСТИ
11:47 13.10.2026
39 написа Сибига в социалната мрежа „Екс“..
11:48 13.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 ТАМПЛИЕРКАТА И МАСОНА
Коментиран от #51
11:48 13.10.2026
43 Джанъм,
До коментар #4 от "Тц, тц, тц!":Какъв живот!? Нали сте във война..
11:48 13.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Питанка
11:51 13.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 каунь
Коментиран от #62
11:51 13.10.2026
50 слава Росия
11:52 13.10.2026
51 Хахахаха
До коментар #42 от "ТАМПЛИЕРКАТА И МАСОНА":Кой ви е набутал? Та нали вие чакате да ви ясвабадят? Е тупин идва да ви асвабаждава. Ти как мислиш се асвабаждава? С ракети.
11:52 13.10.2026
52 министърчето Сибига да каже
11:52 13.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Тити на Кака
До коментар #45 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":Убедеността на българските войнствени тъцъхахавели, че при руски удари по страната ни жертви ще бъдат само изявените русофили е умилително интелигентна 😂
11:53 13.10.2026
55 министърчето Сибига да каже
11:54 13.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Къде са доказателствата
Хората са канибали и изкуствения интелект ще ги унищожи. Най-много още 20-ина години и гейм овер!!!
11:54 13.10.2026
58 Рософил
Коментиран от #59
11:56 13.10.2026
59 Коридор 8
До коментар #58 от "Рософил":Да вземеш да станеш българофил? Защо не запитате България? Заради такива Фили всякакви, никой не зачита България!
Коментиран от #63, #71
11:57 13.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Ами странното е
До коментар #49 от "каунь":Че чак сега се закрива логистиката на оръжия и боеприпаси? Това се учи още в първите курсове на военните училища! Как да позволяваш на врага да се снабдява с оръжия постоянно? Пълна глупост от руска страна. И показва, че нещо НЕ е наред с тази война. Театър некакъв.
Коментиран от #77
11:59 13.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 ежко
12:00 13.10.2026
65 Путин
12:00 13.10.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 министърчето Сибига дрънка глупости
12:02 13.10.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Никога не е зачитала живота
Коментиран от #84
12:02 13.10.2026
73 Анализатор
12:03 13.10.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 УдоМача
12:05 13.10.2026
77 Хахахаха
До коментар #62 от "Ами странното е":Е, сега дойдоха руските подлоги на власт в България, за това сега не е проблем да се думка по български води. Няма кой да реагира, още търсят доказателства.
12:05 13.10.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Край Сочи танкер гори
Колко вие да зачитате човешкият живот ? Когато с наслаждение злорадо ежедневно изнасяте данни за поразените руснаци . Трябва ли солидарно с вас да мразим и ние ?
12:06 13.10.2026
80 Ударите са украински
12:07 13.10.2026
81 🦉🦉🦉🦉
До коментар #37 от "Хахахаха":ХА ХО, пак пишеш без да знаеш❗
Бил е в МЕЖДУНАРОДНИ ВОДИ ❗
Коментиран от #82
12:07 13.10.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Хм…
12:09 13.10.2026
84 Украйна ли
До коментар #72 от "Никога не е зачитала живота":питам аз
12:09 13.10.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Факт
12:12 13.10.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Иван 1
12:15 13.10.2026
89 Медведь Сатанович,
До коментар #11 от "Сатана Z":Българите в Украйна, потомци на принудително замъкнати от българските земи семейства, са украински граждани. Законно подлежат на мобилизация, а да не забравяме, че са цел на постоянния обстрел на градове и села.
Коментиран от #108, #112
12:15 13.10.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Как да се сетиш..
До коментар #11 от "Сатана Z":...че българите в Украйна са украински граждани.
Коментиран от #110
12:16 13.10.2026
92 Мунчо Боташаров
Коментиран от #94
12:16 13.10.2026
93 Бг гражданин
12:18 13.10.2026
94 Сиси Бига
До коментар #92 от "Мунчо Боташаров":Аз па колко приказки знам...
12:20 13.10.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 анонимен
12:21 13.10.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Няма как бре хора
12:22 13.10.2026
99 55555
До коментар #21 от "Боже, слез и си прибери вересиите!":Откровена лъжа-руска опорка.
12:23 13.10.2026
100 55555
До коментар #29 от "Тъпотии не ни се четат !":Искаш да каже че те не са хора ли?!!!
12:24 13.10.2026
101 Сибига обвини Русия
12:25 13.10.2026
102 До Зеления Чорап
12:27 13.10.2026
103 Шемет
12:27 13.10.2026
104 хахаха
До коментар #2 от "Сатана Z":с бебета и родилки
12:27 13.10.2026
105 кРадев
12:28 13.10.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Факт
12:29 13.10.2026
108 Ха ха
До коментар #89 от "Медведь Сатанович,":Искаш да кажеш на бусификация.А колко българи живеят в Одеска област?В последно време не ни уведомяват.
12:29 13.10.2026
109 Точен
Коментиран от #111
12:29 13.10.2026
110 Странно
До коментар #91 от "Как да се сетиш..":Но Унгария забрани да изпращат на фронта украинци с унгарски корени.
12:31 13.10.2026
111 Какви деца?
До коментар #109 от "Точен":Я по-леко с лъжите!
12:32 13.10.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 България: защо ни
12:34 13.10.2026
115 поРазия
12:35 13.10.2026
116 Терористичното НАТО направи Черно Море
12:36 13.10.2026
117 Мдаа
12:37 13.10.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Зачитането на човешкия живот в Русия
До коментар #106 от "Напротив":е първото, за което се сещаме, когато споменем Иван Грозни, Петър Велики, убил собствения си син, Владимир Илич, Йосиф Сталин, маршали като Тухачевски, използвал отровен газ срещу бунтуващите се селяни, Жуков, та до генерал Армагедон, любимецът на Путин. Да не пропуснем и падащите от прозорците, намазаните с новичок и почерпените с радиоактивен чай.
12:39 13.10.2026
120 оня с коня
12:39 13.10.2026
121 ДРОНОВЕТЕ СА БАНДЕРСКИ
12:39 13.10.2026
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 не може да бъде
12:43 13.10.2026
124 терорист кРадеф
12:44 13.10.2026
125 Българите сме основно траки
До коментар #118 от "Истина е естествено ! История !":С печенегите имаме по-малко общо отколкото с преминалите през земите ни римляни, остготи, хуни, византийци, кръстоносци, да не говорим пък за турци.
12:44 13.10.2026
126 Баба
12:45 13.10.2026
127 Бах
12:47 13.10.2026
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Мдаа
12:49 13.10.2026
130 Много ясно
12:49 13.10.2026
131 асдф
12:50 13.10.2026
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Ха-ха
12:51 13.10.2026