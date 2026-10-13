Тодор Тагарев: След четири ударени кораба и 20 загинали, от устата на Радев внимателно се отрони думата "Русия"

Войната е на нашите граници от доста време. Това каза в "Денят на живо" по Nova News бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев, след като тази нощ нови два кораба бяха поразени на ръба на териториалните води на България, цитиран от novini.bg.
Още от 2022 г. има преки агресивни действия на Русия към България. Разликата сега е, че има потопени кораби, има загинали моряци и вече никой не може да си позволи да си затваря очите, добави той.
Това, че кабинетът "Радев" не може да намери доказателства откъде идват ударите, е силно манипулативна теза. В кризисна обстановка никога не можете да чакате да получите 100% достоверни данни и тогава да действате - действа се според това, което показва логиката. Много ясно, че Русия е извършител на тези актове. В тази кризисна обстановка трябва да действаме така, че да противодействаме на тези агресивни действия на Русия, заяви проф. Тагарев.
Мога да поздравя г-н Радев, че след четири ударени кораба, от които два потопени, и 20 души загинали, от устата му внимателно се отрони думата "Русия". А г-жа Йотова още не се осмелява да спомене Русия. Странното е, че в тази ситуация и двамата продължават да говорят за инцидент. Както написа писателят Радослав Бимбалов, инцидент е, ако шишенцето с лак за нокти се разлее в чантичката на г-жа Йотова. Точният термин е кординирана, преднамеренена въоръжена атака срещу търговски кораби в близост до наши води, което е категорично нарушение на всякакви международни норми. Това е ситуацията и не можем да си затваряме очите. Когато си затваряме очите, ние не можем да намерим решение на този проблем, подчерта бившият военен министър.
И днес политиката на правителството продължава да бъде неадекватна. Премиерът извикал руския посланик на разговор, а това би трябвало да направи външният министър. Те не се задействали институционалните механизми, предвидени за такива случаи, а изпадат в пустословие. Правителството не смее да активира чл. 4 от договора с НАТО, защото тогава трябва да предостави цялата информация, която сме събрали, и да получим цялата информация, която са събрали съюзниците ни. Това ще извади наяве, че агресорът е Русия, а след това трябва да бъдат предприети мерки, които могат да включват разполагане на сили на НАТО у нас, което не е желано от Румен Радев и Илияна Йотова, особено в предизборната обстановка, каза още проф. Тодор Тагарев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 коментатор
Коментиран от #70
18:35 13.10.2026
2 Здравко Ахилесов
Коментиран от #140
18:35 13.10.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #10, #35
18:35 13.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Дренчо
Коментиран от #141
18:36 13.10.2026
7 ПУТИН ПУБЛИЧНО ПРИЗНА
Защо не гледа руски медии?
18:37 13.10.2026
8 Ресторант Синият Лъв
18:37 13.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Гробар
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Да пита Гербев какво следва.
18:38 13.10.2026
11 Нещо за Плана да кажете?
Коментиран от #14
18:39 13.10.2026
12 Пламен
Само наш Мунчо не разбрал.
Коментиран от #20, #37
18:39 13.10.2026
13 Фейк - либераст
18:39 13.10.2026
14 Гробар
До коментар #11 от "Нещо за Плана да кажете?":Защо пък църква? Не е ли по-добре сграда на нпо за загрявка?
18:40 13.10.2026
15 УКРАИНСКИ СЛУЖИТЕЛ
Коментиран от #163
18:42 13.10.2026
16 Държавата спи!
18:42 13.10.2026
17 Агент Тагаренко
Коментиран от #31
18:43 13.10.2026
18 Путин каза по телевизията, че
18:45 13.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Гробар
До коментар #12 от "Пламен":Виж какъв е хубавец на снимката. Маркови дрешки, изтупан, лъснал темето с безцветна боя за обувки. Националното предателство е много добре платена дейност в днешно време.
Коментиран от #27
18:45 13.10.2026
21 Боруна Лом
Коментиран от #147
18:46 13.10.2026
22 Срам ме е заради Радев
18:46 13.10.2026
23 Наташа
18:47 13.10.2026
24 антипутя
18:48 13.10.2026
25 Кирпич
18:48 13.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 НЕЩАСТНИК
Коментиран от #45, #49
18:52 13.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Каза
18:52 13.10.2026
33 виктория
Коментиран от #36, #41
18:53 13.10.2026
34 ТЕ ТОЯ
18:53 13.10.2026
35 Дрътия Софеанец ,
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Сега па друга песня запяхте ... 🤫
18:54 13.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Не знае руски
До коментар #12 от "Пламен":и не гледа Салавьов!
18:55 13.10.2026
38 Иво Драгомиров
18:55 13.10.2026
39 Тагаренко е свободен във всеки един
Коментиран от #46, #55
18:55 13.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Кеде е
18:56 13.10.2026
44 Крадев
18:56 13.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Митрофанова
18:57 13.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Кучето на Мими 🐕
🕌🕌🕌🥳🤣🤣🤣🤣👍
18:58 13.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Магарев
18:59 13.10.2026
53 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НЕ АТАКУВА БСП ЧЕ НЯКОИ ДРОГА- РЕ
ПРОДАВАТ ОРЪЖИЯ НА ВСУ ?:)...
.....
ГОВОРИ САМО КАКВОТО МУ Е УДОБНО:)
18:59 13.10.2026
54 АЙЙЙЙДЕЕЕЕЕ
18:59 13.10.2026
55 Кучето на Мими 🐕
До коментар #39 от "Тагаренко е свободен във всеки един":Сантиментален е,завършил е военна академия в Санкт Петербург!🦍🥳🤣🤣🤣🤣👍
Коментиран от #64
19:00 13.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 До путин
19:01 13.10.2026
58 Хейто
19:02 13.10.2026
59 Страх
19:02 13.10.2026
60 МАЛКО ДОЛНО ЧОВЕЧЕ
19:02 13.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Ей тоя тъпунгер иска война със Русия
19:03 13.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 досаден плъх
само да джафка по Русия
19:06 13.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 БГ не носи никаква отговорност
До коментар #1 от "коментатор":за кораби които не са минали Български граничен и митнически контрол !
Има си застраховки , да се оправят.
Коментиран от #74, #107
19:09 13.10.2026
71 Мутрата От ПАСОЛЯ
Или Йотова и Мунчо
Напълниха Памперсите?
19:10 13.10.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Галина Събева
Коментиран от #96
19:12 13.10.2026
74 Въпроса
До коментар #70 от "БГ не носи никаква отговорност":не е за коеабите,а за националната сигурност! Анадънмо?
19:12 13.10.2026
75 Воеводата
19:13 13.10.2026
76 Читател
19:13 13.10.2026
77 Елементарно Уотсън
19:14 13.10.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 1111
Коментиран от #148, #161
19:14 13.10.2026
80 Бая Русофилки има
Да умират за Путин.
Иначе на Думи
Много надъхани .
За Пет Години нито
Един Русофил на Фронта
Пълен ПОЗОР.
Коментиран от #125
19:14 13.10.2026
81 Мич
19:14 13.10.2026
82 Евалла Мангарев
19:15 13.10.2026
83 Думите на радев бяха
19:17 13.10.2026
84 Нещо се обърках
19:17 13.10.2026
85 Ако гръмне
19:19 13.10.2026
86 пламен
19:19 13.10.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Нато член 6, член 3, член 1.
19:20 13.10.2026
90 На 14 октомври 1915
19:20 13.10.2026
91 Пловдив
Коментиран от #102, #105
19:20 13.10.2026
92 Магаренко
Коментиран от #93
19:21 13.10.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Цуп
19:23 13.10.2026
96 Читател
До коментар #73 от "Галина Събева":Когато ти заминеш за руската кочина.
Коментиран от #109
19:24 13.10.2026
97 Цуп
Коментиран от #101
19:24 13.10.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Аве Тагарев
19:25 13.10.2026
100 Мунчо е каунчо
19:25 13.10.2026
101 Мич
До коментар #97 от "Цуп":Ти си на хранилки от кофите .
19:26 13.10.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Отпадък
19:26 13.10.2026
104 Така Така
Коментиран от #108
19:27 13.10.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Георги
19:27 13.10.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 А от вчера
До коментар #104 от "Така Така":са приятели по;дизел!
19:28 13.10.2026
109 Хи хи
До коментар #96 от "Читател":Ние няма да заминаваме за Русия, щото Русия ще дойде тук ! Така каза зеленото жуже и нато ! По добре пратете зеленото жуже в Русия да преговаря за мир ! Това е негова работа !!
Коментиран от #124
19:28 13.10.2026
110 Позорът Радев
Коментиран от #115
19:28 13.10.2026
111 Цуп
До коментар #102 от "Дръта чанта":Една рубла.
19:28 13.10.2026
112 ШЕФА
19:28 13.10.2026
113 Фори
19:29 13.10.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Хи хи
До коментар #110 от "Позорът Радев":Чамадан, вакзал, Киййййййф !!!! Да измиеш позора !!!
Коментиран от #121
19:30 13.10.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Факт
19:30 13.10.2026
118 Абе Тагарчо
19:30 13.10.2026
119 Кирето от Канада
19:31 13.10.2026
120 Тоя що не е на фронта?
19:32 13.10.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Хи хи
19:33 13.10.2026
123 Запознат
Руският фронт не само се разпада.По-лошо е .90% от руснаците се предават и отказват да воюват.
Коментиран от #130, #135
19:33 13.10.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Чипишеф
До коментар #80 от "Бая Русофилки има":А русофоби има ли ве на фронта
Коментиран от #129
19:35 13.10.2026
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Отстрани
Хората са отвратени от неговите изяви.
19:37 13.10.2026
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Пала Марко
До коментар #123 от "Запознат":А с Едноок Смок със висящи стерео тонколони искаш ли да се запознаеш по отблизо ?
19:40 13.10.2026
131 ТАГАРЕВ ПРЕЗИДЕНТ
19:40 13.10.2026
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Възмутен
Ами стягай мешката и бегом в Украйна да громиш Русия за да противодействаш на "агресивните действия". Иначе като укрите удряха танкери не се сещаше да противодействаш на агресивните действия на Украйна, когато падна украински дрон на българска територия тогава се снишаваше - защо така бе Тагаренко.
19:40 13.10.2026
134 Чакаме за свободителката Русия
19:41 13.10.2026
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 Тоя пак изпълзя от някъде
19:42 13.10.2026
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 Защо
До коментар #129 от "Много плямпаш нещо":Не може ли а патенце нещо напротив ли имаш
19:44 13.10.2026
140 куку
До коментар #2 от "Здравко Ахилесов":Тагарев..случайно да знаеш за това...Украински гражданин е изправен пред съда в Хамбург, обвинен в нападение срещу газопроводите Северен поток през 2022 г. Това повдига въпроси относно възможната роля на Киев в експлозиите. Германската подкрепа за Украйна също е под въпрос... Защото по темата жълтопаветни изказаха категорично че Путин сам взривил тези тръби..А сегкво правим..лошите германци и те са руски ватенки и путинисти..
Коментиран от #151
19:44 13.10.2026
141 Не си
До коментар #6 от "Дренчо":пропуснал нищо важно. Накратко плюва по Русия и го е яд, че и Радев не плюва като него.
19:44 13.10.2026
142 Горски
19:45 13.10.2026
143 Мухахаха
До коментар #129 от "Много плямпаш нещо":Аве муууульо
19:45 13.10.2026
144 Румен Димитров
19:45 13.10.2026
145 Анонимен
19:46 13.10.2026
146 Соломон
19:47 13.10.2026
147 Миционера ,
До коментар #21 от "Боруна Лом":Ти ходи ли в Израел , на Конференция ?
19:47 13.10.2026
148 Щъркел
До коментар #79 от "1111":Празни били ?!?!?Алоуууу кого лъжете бе ?!?!?
Икономически не е било ,не е ,и няма да бъде никога кораби ,влакове ,тирове ,камиони и прочие да пътуват празни .
Докарват едно ,и откарват друго .
19:48 13.10.2026
149 Тагаренко по думите му е повече украинец
19:48 13.10.2026
150 1234567890
19:48 13.10.2026
151 Здравко Ахилесов
До коментар #140 от "куку":Ми що се чудиш!?!? Може украинският гражданин (имайки право на самоопределение) да се е самоопределил като Путин. Значи пак Путин ги е взривил. 😁
19:49 13.10.2026
152 Война!
19:50 13.10.2026
153 НАТО
Коментиран от #162
19:52 13.10.2026
154 1111
19:54 13.10.2026
155 7373737272
19:56 13.10.2026
156 Този коментар е премахнат от модератор.
157 Този коментар е премахнат от модератор.
158 Въпрос -
19:58 13.10.2026
159 Този коментар е премахнат от модератор.
160 Ти да видиш
20:01 13.10.2026
161 Този коментар е премахнат от модератор.
162 Този коментар е премахнат от модератор.
163 Радев е майкопродавец
До коментар #15 от "УКРАИНСКИ СЛУЖИТЕЛ":Айда започна цирка по нашето крайбрежие след срещата на Радев с будинов,сезон 2027 нема да има Радев и Евровизия в Бургас нема да има Радев! Какво тайно договорихте с окраинеца? Радев вкарва ли ни в чужда война?
20:09 13.10.2026
164 Новите Братушки
20:09 13.10.2026
165 Всеки сам по
20:15 13.10.2026
166 Хаха
20:17 13.10.2026