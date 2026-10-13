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Тодор Тагарев: След четири ударени кораба и 20 загинали, от устата на Радев внимателно се отрони думата "Русия"

Тодор Тагарев: След четири ударени кораба и 20 загинали, от устата на Радев внимателно се отрони думата "Русия"

13 Октомври, 2026 18:31 1 793 166

  • тодор тагарев-
  • ударени кораби-
  • загинали-
  • румен радев-
  • русия

Още от 2022 г. има преки агресивни действия на Русия към България. Разликата сега е, че има потопени кораби, има загинали моряци и вече никой не може да си позволи да си затваря очите, добави бившият военен министър

Тодор Тагарев: След четири ударени кораба и 20 загинали, от устата на Радев внимателно се отрони думата "Русия" - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Войната е на нашите граници от доста време. Това каза в "Денят на живо" по Nova News бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев, след като тази нощ нови два кораба бяха поразени на ръба на териториалните води на България, цитиран от novini.bg.

Още от 2022 г. има преки агресивни действия на Русия към България. Разликата сега е, че има потопени кораби, има загинали моряци и вече никой не може да си позволи да си затваря очите, добави той.

Това, че кабинетът "Радев" не може да намери доказателства откъде идват ударите, е силно манипулативна теза. В кризисна обстановка никога не можете да чакате да получите 100% достоверни данни и тогава да действате - действа се според това, което показва логиката. Много ясно, че Русия е извършител на тези актове. В тази кризисна обстановка трябва да действаме така, че да противодействаме на тези агресивни действия на Русия, заяви проф. Тагарев.

Мога да поздравя г-н Радев, че след четири ударени кораба, от които два потопени, и 20 души загинали, от устата му внимателно се отрони думата "Русия". А г-жа Йотова още не се осмелява да спомене Русия. Странното е, че в тази ситуация и двамата продължават да говорят за инцидент. Както написа писателят Радослав Бимбалов, инцидент е, ако шишенцето с лак за нокти се разлее в чантичката на г-жа Йотова. Точният термин е кординирана, преднамеренена въоръжена атака срещу търговски кораби в близост до наши води, което е категорично нарушение на всякакви международни норми. Това е ситуацията и не можем да си затваряме очите. Когато си затваряме очите, ние не можем да намерим решение на този проблем, подчерта бившият военен министър.
И днес политиката на правителството продължава да бъде неадекватна. Премиерът извикал руския посланик на разговор, а това би трябвало да направи външният министър. Те не се задействали институционалните механизми, предвидени за такива случаи, а изпадат в пустословие. Правителството не смее да активира чл. 4 от договора с НАТО, защото тогава трябва да предостави цялата информация, която сме събрали, и да получим цялата информация, която са събрали съюзниците ни. Това ще извади наяве, че агресорът е Русия, а след това трябва да бъдат предприети мерки, които могат да включват разполагане на сили на НАТО у нас, което не е желано от Румен Радев и Илияна Йотова, особено в предизборната обстановка, каза още проф. Тодор Тагарев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 коментатор

    182 31 Отговор
    марш на фронта, Тагаренко!

    Коментиран от #70

    18:35 13.10.2026

  • 2 Здравко Ахилесов

    126 8 Отговор
    Много е важно самият дрон как се самоопределя.

    Коментиран от #140

    18:35 13.10.2026

  • 3 Последния Софиянец

    150 24 Отговор
    Жената на Тагарев има завод за дронове за Украйна.Той няма изгода да свърши войната.

    Коментиран от #10, #35

    18:35 13.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дренчо

    132 15 Отговор
    Не четох, какво е изходил този хубостник.

    Коментиран от #141

    18:36 13.10.2026

  • 7 ПУТИН ПУБЛИЧНО ПРИЗНА

    38 114 Отговор
    че Русия е ударила корабите, само наш Мунчо още не е разбрал!
    Защо не гледа руски медии?

    18:37 13.10.2026

  • 8 Ресторант Синият Лъв

    92 15 Отговор
    Ма отоя ли мирише на кисело зелье???Сигур до сега е доил кравите и по спешност да го викнали в ноФа телевизия за мнение.Па замий се малко бре смърдиш на цвик.

    18:37 13.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гробар

    73 6 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Да пита Гербев какво следва.

    18:38 13.10.2026

  • 11 Нещо за Плана да кажете?

    23 83 Отговор
    Скоро нашите руски еничари пак ще гръмнат някоя църква!

    Коментиран от #14

    18:39 13.10.2026

  • 12 Пламен

    26 80 Отговор
    В РъФъ се хвалят публично по телевииите,че удрят кораби в Черно море.
    Само наш Мунчо не разбрал.

    Коментиран от #20, #37

    18:39 13.10.2026

  • 13 Фейк - либераст

    113 16 Отговор
    Тагаренко, защо още си в България? Зеленски и ма въйпиюща нужда от такива военни гении като теб и Шаламенко! Но страх лозе пази! Нали беше там военен съветник, защо избяга при започване на войната? Сега от тук ръсиш акъл и даваш гениталните си съвети! Връщай се, дружката ти Събенко те чака!

    18:39 13.10.2026

  • 14 Гробар

    56 10 Отговор

    До коментар #11 от "Нещо за Плана да кажете?":

    Защо пък църква? Не е ли по-добре сграда на нпо за загрявка?

    18:40 13.10.2026

  • 15 УКРАИНСКИ СЛУЖИТЕЛ

    81 10 Отговор
    От по-ниско ниво - това е този майкопродевец.

    Коментиран от #163

    18:42 13.10.2026

  • 16 Държавата спи!

    71 7 Отговор
    Нашите национални предатели работят!

    18:42 13.10.2026

  • 17 Агент Тагаренко

    101 12 Отговор
    Всъщност Радев трябва да отрони думата Украйна. Защо украински кораби със съмнителен товар, и предизвикателно име Азов, плават близко до крайбрежието на България. Използват ни като жив щит по стар навик или предизвикват Русия за да ни въвлекът във войната. Незабавна забрана на украинско кораби да плават до нашето крайбрежие! Украйна започна обстрела на кораби в Черно море, сега да не ми се правят на "изненадани" и "възмутени".

    Коментиран от #31

    18:43 13.10.2026

  • 18 Путин каза по телевизията, че

    34 15 Отговор
    ударените кораби в Черно море е отмъщение, защото украинците са потопили над 200 руски кораба!

    18:45 13.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Гробар

    81 8 Отговор

    До коментар #12 от "Пламен":

    Виж какъв е хубавец на снимката. Маркови дрешки, изтупан, лъснал темето с безцветна боя за обувки. Националното предателство е много добре платена дейност в днешно време.

    Коментиран от #27

    18:45 13.10.2026

  • 21 Боруна Лом

    58 10 Отговор
    ТОЯ РУСИЯТА ГО Е ХРАНИЛА НА ВРЕМЕТО

    Коментиран от #147

    18:46 13.10.2026

  • 22 Срам ме е заради Радев

    36 27 Отговор
    Най-калпавото мънкащо и пелтечещо нещо в цялата ни история.

    18:46 13.10.2026

  • 23 Наташа

    52 5 Отговор
    Тоше, още те търсят да си върнеш бутилките водка.

    18:47 13.10.2026

  • 24 антипутя

    18 5 Отговор
    Taка беше! Дано поне рублички да е получил, че иначе резил ...

    18:48 13.10.2026

  • 25 Кирпич

    32 4 Отговор
    Само да посоча че за тези удари по корабите са виновни Пеевски и Борисов

    18:48 13.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 НЕЩАСТНИК

    57 6 Отговор
    Слагай пушката на рамо , и бегом към Украйна !!!

    Коментиран от #45, #49

    18:52 13.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Каза

    33 3 Отговор
    резултат 4:0 в полза на Русия!

    18:52 13.10.2026

  • 33 виктория

    39 6 Отговор
    магарев, овчата глава!!

    Коментиран от #36, #41

    18:53 13.10.2026

  • 34 ТЕ ТОЯ

    54 6 Отговор
    Ни вкарва във войната, за да може фирмата за дронове на жена му да лапа.

    18:53 13.10.2026

  • 35 Дрътия Софеанец ,

    13 3 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Сега па друга песня запяхте ... 🤫

    18:54 13.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Не знае руски

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "Пламен":

    и не гледа Салавьов!

    18:55 13.10.2026

  • 38 Иво Драгомиров

    57 4 Отговор
    Крайно време е на тоя евроантлактид, който е учил и завършил в Русия да спрете да му искате мнението.

    18:55 13.10.2026

  • 39 Тагаренко е свободен във всеки един

    59 5 Отговор
    момент да нарани пушката и да отиде на фронта и да се бие срещу омразните му руснаци.Не мога да разбера само какво чака още, че не тръгва?

    Коментиран от #46, #55

    18:55 13.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Кеде е

    7 2 Отговор
    Атина Палада?:))

    18:56 13.10.2026

  • 44 Крадев

    9 33 Отговор
    Другарят Радев е инцидент. Трагичен и фатален за България инцидент. Човек поръчан от службите да съсипе Армията, сега има задачка да съсипе и държавата.

    18:56 13.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Митрофанова

    5 24 Отговор
    тайно е привикала Радев!

    18:57 13.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Кучето на Мими 🐕

    13 6 Отговор
    Маршал Тагарев, бог да те благослови!
    🕌🕌🕌🥳🤣🤣🤣🤣👍

    18:58 13.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Магарев

    40 6 Отговор
    отдавна трябваше да си запас с мешката при твоите приятелчета от на цис кия клан в равалината По крайна

    18:59 13.10.2026

  • 53 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    26 4 Отговор
    ЗАЩО ТАГАРЕВ
    НЕ АТАКУВА БСП ЧЕ НЯКОИ ДРОГА- РЕ
    ПРОДАВАТ ОРЪЖИЯ НА ВСУ ?:)...
    .....
    ГОВОРИ САМО КАКВОТО МУ Е УДОБНО:)

    18:59 13.10.2026

  • 54 АЙЙЙЙДЕЕЕЕЕ

    26 3 Отговор
    ДРЪТПЕР Г ИШ МАР Ш НА ФРОНТА

    18:59 13.10.2026

  • 55 Кучето на Мими 🐕

    34 2 Отговор

    До коментар #39 от "Тагаренко е свободен във всеки един":

    Сантиментален е,завършил е военна академия в Санкт Петербург!🦍🥳🤣🤣🤣🤣👍

    Коментиран от #64

    19:00 13.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 До путин

    5 19 Отговор
    Защо причиняваш такива ядове на твоите агенти радев и йотова

    19:01 13.10.2026

  • 58 Хейто

    26 4 Отговор
    Тодор Тагарев е известен лизач на НАСТЯ

    19:02 13.10.2026

  • 59 Страх

    2 9 Отговор
    Ами страхува се, още не му се вярва, все пак той се разтича от любов по плюхин? Чуди се защо?

    19:02 13.10.2026

  • 60 МАЛКО ДОЛНО ЧОВЕЧЕ

    32 5 Отговор
    Тоя е.

    19:02 13.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Ей тоя тъпунгер иска война със Русия

    33 4 Отговор
    Ана не той да отиде да се бие за простотиите на които вярва , а да отиваме ние и нашите деца да умираме за него и кликата дежен......!!!!!!!

    19:03 13.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 досаден плъх

    32 4 Отговор
    тва изтормозено кречетало за кво го кордисвате през ден
    само да джафка по Русия

    19:06 13.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 БГ не носи никаква отговорност

    33 4 Отговор

    До коментар #1 от "коментатор":

    за кораби които не са минали Български граничен и митнически контрол !
    Има си застраховки , да се оправят.

    Коментиран от #74, #107

    19:09 13.10.2026

  • 71 Мутрата От ПАСОЛЯ

    5 16 Отговор
    Кога ще я гонят?

    Или Йотова и Мунчо
    Напълниха Памперсите?

    19:10 13.10.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Галина Събева

    28 4 Отговор
    Дядо Тошо Тагарев ,кога ще заминава на фронта в Украйна ?

    Коментиран от #96

    19:12 13.10.2026

  • 74 Въпроса

    1 12 Отговор

    До коментар #70 от "БГ не носи никаква отговорност":

    не е за коеабите,а за националната сигурност! Анадънмо?

    19:12 13.10.2026

  • 75 Воеводата

    6 1 Отговор
    По мое. време никой не смееше да ни закача!

    19:13 13.10.2026

  • 76 Читател

    20 3 Отговор
    Тагаренко със що бяха пълни потъналите кораби кажи

    19:13 13.10.2026

  • 77 Елементарно Уотсън

    19 2 Отговор
    Който го е страх от мечки да не пътува с кораб до Украйна 😂😂😂👈.

    19:14 13.10.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 1111

    18 7 Отговор
    Ако корабите бяха тъпкани с оръжия, е ясно че ги е фраснала Русия. Ама при положение, че твърдят, че са били празни е ясно, че са ги фраснали или укърите, или гангличаните - просто, като боб...

    Коментиран от #148, #161

    19:14 13.10.2026

  • 80 Бая Русофилки има

    9 23 Отговор
    Които нямат Желание
    Да умират за Путин.

    Иначе на Думи
    Много надъхани .

    За Пет Години нито
    Един Русофил на Фронта
    Пълен ПОЗОР.

    Коментиран от #125

    19:14 13.10.2026

  • 81 Мич

    25 7 Отговор
    Рядко противен екземпляр.

    19:14 13.10.2026

  • 82 Евалла Мангарев

    26 5 Отговор
    Само родолюбец и то офицер би учил в СССР и веднага при падането на строя в обратния лагер САЩ. Това е пример за връзкарщина, мазничество и продажничество.

    19:15 13.10.2026

  • 83 Думите на радев бяха

    10 3 Отговор
    В полза на русия.

    19:17 13.10.2026

  • 84 Нещо се обърках

    6 7 Отговор
    от някои коментари!Корабите били пълни с оръжие за Украйна,но не ги ударили руснаците???

    19:17 13.10.2026

  • 85 Ако гръмне

    2 5 Отговор
    Кампия!Кой ще е?

    19:19 13.10.2026

  • 86 пламен

    5 11 Отговор
    Митрафонова се изплю на радев

    19:19 13.10.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Нато член 6, член 3, член 1.

    10 4 Отговор
    Какво става само м€ки членове.

    19:20 13.10.2026

  • 90 На 14 октомври 1915

    3 12 Отговор
    руски кораби бомбардират Варна. Дали пак ще дочакаме, а, русофилите, а?

    19:20 13.10.2026

  • 91 Пловдив

    6 13 Отговор
    Долу комсомсомолския кръжок начело с радеф и йодова прости комунисти носят се в червените облаци на ленин ..

    Коментиран от #102, #105

    19:20 13.10.2026

  • 92 Магаренко

    16 6 Отговор
    Иска да вкара България във войната с Русия. За това ми плащат.

    Коментиран от #93

    19:21 13.10.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Цуп

    8 2 Отговор
    На лен как Галя плаща с пробити долари.

    19:23 13.10.2026

  • 96 Читател

    3 10 Отговор

    До коментар #73 от "Галина Събева":

    Когато ти заминеш за руската кочина.

    Коментиран от #109

    19:24 13.10.2026

  • 97 Цуп

    13 2 Отговор
    Ние от петроханското нпо, сме на хранилка към хамериканското посолство. Факт.

    Коментиран от #101

    19:24 13.10.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Аве Тагарев

    13 3 Отговор
    Я събирай евроатлантиците и на фронта

    19:25 13.10.2026

  • 100 Мунчо е каунчо

    2 8 Отговор
    така, че от неадекватен човек не очаквайте адекватни решения! Това е най пр ос тият бивш президент и настоящ министър председател!

    19:25 13.10.2026

  • 101 Мич

    1 2 Отговор

    До коментар #97 от "Цуп":

    Ти си на хранилки от кофите .

    19:26 13.10.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Отпадък

    6 2 Отговор
    Песоглавеца реве на чужди гробища. Скоро ние на неговия.

    19:26 13.10.2026

  • 104 Така Така

    10 4 Отговор
    Войната я почнаха сащ само че вместо Грузия този път използваха Украйна и пазбира се ес два пъти излъга руснаците че иска мир. Руснаците се защитават от такива като тебе.

    Коментиран от #108

    19:27 13.10.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Георги

    8 0 Отговор
    защо изобщо се дава думата на чужди агенти с явен финансов интерес, като наети от чужда държава, да се изказват по темата. Колкото до чичо румен и рошлата - колко международни договорки вече подкрепихме, дето уж на думи не ги подкрепяме. Трябва да не си много умен за да им вярваш на говоренето, а да не виждаш действията.

    19:27 13.10.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 А от вчера

    2 1 Отговор

    До коментар #104 от "Така Така":

    са приятели по;дизел!

    19:28 13.10.2026

  • 109 Хи хи

    8 4 Отговор

    До коментар #96 от "Читател":

    Ние няма да заминаваме за Русия, щото Русия ще дойде тук ! Така каза зеленото жуже и нато ! По добре пратете зеленото жуже в Русия да преговаря за мир ! Това е негова работа !!

    Коментиран от #124

    19:28 13.10.2026

  • 110 Позорът Радев

    4 10 Отговор
    Опозори родината ни този чорап

    Коментиран от #115

    19:28 13.10.2026

  • 111 Цуп

    1 6 Отговор

    До коментар #102 от "Дръта чанта":

    Една рубла.

    19:28 13.10.2026

  • 112 ШЕФА

    13 2 Отговор
    Ако някой не е виждал на живо канален плъх,моля вижте снимката.

    19:28 13.10.2026

  • 113 Фори

    4 11 Отговор
    След като Митрофановная вика Радев да му се кара че не си затваря устата какво да кажем? Колония ли сме?

    19:29 13.10.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Хи хи

    12 3 Отговор

    До коментар #110 от "Позорът Радев":

    Чамадан, вакзал, Киййййййф !!!! Да измиеш позора !!!

    Коментиран от #121

    19:30 13.10.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Факт

    3 10 Отговор
    Русофилите пляскат с кървавите си комунистически ръчички,скоро господаря им ръша ще ги освободи от лошия запад като ги бомбардира като Донецк и Донбас

    19:30 13.10.2026

  • 118 Абе Тагарчо

    12 2 Отговор
    Абе утре.. око, марш на фронта в Украйна, или май си подстрекател други да мрът!

    19:30 13.10.2026

  • 119 Кирето от Канада

    10 1 Отговор
    Искам да бъда корупционер, заедно с Тагарев и жена му

    19:31 13.10.2026

  • 120 Тоя що не е на фронта?

    12 0 Отговор
    А и не е дорастл да критикува когото и било

    19:32 13.10.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Хи хи

    6 1 Отговор
    Аз ви казах, че Русия ще дойде насам, и ето че вече идва с дроновете си !! Да му мислят тагаренковците, дроновете са с лицево разпознаване и ще разпознаят всеки тагаренко !! тагаренковци, изкопахте ли си бункерчетата ????

    19:33 13.10.2026

  • 123 Запознат

    2 11 Отговор
    Настъплението на руснаците е прекършено окончателно.
    Руският фронт не само се разпада.По-лошо е .90% от руснаците се предават и отказват да воюват.

    Коментиран от #130, #135

    19:33 13.10.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Чипишеф

    7 1 Отговор

    До коментар #80 от "Бая Русофилки има":

    А русофоби има ли ве на фронта

    Коментиран от #129

    19:35 13.10.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Отстрани

    7 1 Отговор
    Нямате милост към българската аудитория, през ден ни навирате в очите този компрометиран отпадък, който раздава оценки и квалификации на хора класи над него.
    Хората са отвратени от неговите изяви.

    19:37 13.10.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Пала Марко

    5 0 Отговор

    До коментар #123 от "Запознат":

    А с Едноок Смок със висящи стерео тонколони искаш ли да се запознаеш по отблизо ?

    19:40 13.10.2026

  • 131 ТАГАРЕВ ПРЕЗИДЕНТ

    3 3 Отговор
    Да видим колко ще гласуват за него.

    19:40 13.10.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Възмутен

    10 2 Отговор
    "трябва да действаме така, че да противодействаме на тези агресивни действия на Русия"

    Ами стягай мешката и бегом в Украйна да громиш Русия за да противодействаш на "агресивните действия". Иначе като укрите удряха танкери не се сещаше да противодействаш на агресивните действия на Украйна, когато падна украински дрон на българска територия тогава се снишаваше - защо така бе Тагаренко.

    19:40 13.10.2026

  • 134 Чакаме за свободителката Русия

    7 3 Отговор
    ...с нетърпение, ще се включим в редиците й срещу кафявата чума ....

    19:41 13.10.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Тоя пак изпълзя от някъде

    9 1 Отговор
    Много противен човек говори едно също каквото му наредят началниците

    19:42 13.10.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Защо

    1 0 Отговор

    До коментар #129 от "Много плямпаш нещо":

    Не може ли а патенце нещо напротив ли имаш

    19:44 13.10.2026

  • 140 куку

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Здравко Ахилесов":

    Тагарев..случайно да знаеш за това...Украински гражданин е изправен пред съда в Хамбург, обвинен в нападение срещу газопроводите Северен поток през 2022 г. Това повдига въпроси относно възможната роля на Киев в експлозиите. Германската подкрепа за Украйна също е под въпрос... Защото по темата жълтопаветни изказаха категорично че Путин сам взривил тези тръби..А сегкво правим..лошите германци и те са руски ватенки и путинисти..

    Коментиран от #151

    19:44 13.10.2026

  • 141 Не си

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дренчо":

    пропуснал нищо важно. Накратко плюва по Русия и го е яд, че и Радев не плюва като него.

    19:44 13.10.2026

  • 142 Горски

    5 2 Отговор
    Как всички допуснахме това недоразумение урсулата да вкара Европа в ситуация на пълен колапс и икономическа разруха? Явно не сме си научили уроците и цивилизацията върви към тотален разпад! Не ми го побира акъла как тази Акушерка управлява стария континент и как населението я търпи - това зло ни вкара в такива филми на ужасите,че и Хичкок би завидял на сцнариите й които тази дребна проклета дяволска женица написа и продължава да твори, Европа умря! Ударите по търговски кораби били "неприемливи". От 4 години се води война в която загиват стотици хиляди от двете страни, но ударите по търговски кораби били неприемливи. Тая гинеколожка нали беше министър на отбраната на Германия? Абсолютна подигравка. И какво правим с тия "неприемливи" удари? Обявяваме мобилизация и отиваме на фронта? Защото всичко друго вече го правим - изпращаме оръжия, финансираме войната... САЩ, Британия и ЕС логистично подпомагат ударите дълбоко в руска територия, които иначе не биха били възможни. Участваме в пълномащабна война, Трета Световна. Следващата стъпка е да изпратим войски на фронта, нищо друго не остана.

    19:45 13.10.2026

  • 143 Мухахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #129 от "Много плямпаш нещо":

    Аве муууульо

    19:45 13.10.2026

  • 144 Румен Димитров

    7 2 Отговор
    Не знам какво постоянно му давате трибуна на този иzzz.пррр.дянн дядо все едно че е някакъв значителен Фактор или си плаща за участията ?

    19:45 13.10.2026

  • 145 Анонимен

    6 1 Отговор
    Слава Богу, че този сега не е министър на отбраната!

    19:46 13.10.2026

  • 146 Соломон

    7 1 Отговор
    Украйна изтече в канала и Зеленски и Тагарев ще я последват. Сега остава някой да дръпне водата след тях за да разкара зловонието.

    19:47 13.10.2026

  • 147 Миционера ,

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Боруна Лом":

    Ти ходи ли в Израел , на Конференция ?

    19:47 13.10.2026

  • 148 Щъркел

    9 1 Отговор

    До коментар #79 от "1111":

    Празни били ?!?!?Алоуууу кого лъжете бе ?!?!?
    Икономически не е било ,не е ,и няма да бъде никога кораби ,влакове ,тирове ,камиони и прочие да пътуват празни .
    Докарват едно ,и откарват друго .

    19:48 13.10.2026

  • 149 Тагаренко по думите му е повече украинец

    9 1 Отговор
    От колкото българин затова да заминава в държавата си и да не мъти водата в България защото прави и може само и единствено това

    19:48 13.10.2026

  • 150 1234567890

    4 1 Отговор
    Като ламбено шисе лъщи изгладил косъма.

    19:48 13.10.2026

  • 151 Здравко Ахилесов

    4 0 Отговор

    До коментар #140 от "куку":

    Ми що се чудиш!?!? Може украинският гражданин (имайки право на самоопределение) да се е самоопределил като Путин. Значи пак Путин ги е взривил. 😁

    19:49 13.10.2026

  • 152 Война!

    6 1 Отговор
    Продаваш оръжия на едната страна, другата те обстрелва. Какво се чуди тоз умник? Учудващото е, че бомбите не падат над София. Да благодарим за тоз късмет на братския руски народ!

    19:50 13.10.2026

  • 153 НАТО

    1 4 Отговор
    Мислих, че няма нужда от членове и подобни неща. Но след като и гледам мишкуването на българския политик, то вече искам активирането на член 4 и ясен отговор срещу руския агресор в най-кратък срок.

    Коментиран от #162

    19:52 13.10.2026

  • 154 1111

    6 1 Отговор
    Заради такива,като Тагаренко не гледам телевизия

    19:54 13.10.2026

  • 155 7373737272

    4 0 Отговор
    Важно е да се изясни и дали товарите на корабите са били предназначени за военни доставки. Възможна ли е и провокация от трета страна? Преди да се посочи извършител, са нужни проверими доказателства - за товара, маршрута и произхода на атаките. Ескалация в Черноморския регион би била опасна за всички.

    19:56 13.10.2026

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 Въпрос -

    6 0 Отговор
    и къде са останките от дроновете, да не би да са се изпарили? Щото ако бяха намерили дори седна молекула от руски произход, знаем какъв вий щеше да се вдигне... И защо няма НИКАКВА информация за проведени следствени действия, още повече, че дълбочината, а и следите по корпуса на не потъналия кораб, са достатъчни за категоричен извод. Ама той май изводът е направен, но не е удобен и затова се активират подобни личности като служителят на Украйна Тагарев... Явно инсценировката не сработи.

    19:58 13.10.2026

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 Ти да видиш

    4 0 Отговор
    Предателят Тагарев отдавна направи България страна и участник в този въоръжен конфликт!

    20:01 13.10.2026

  • 161 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 Радев е майкопродавец

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "УКРАИНСКИ СЛУЖИТЕЛ":

    Айда започна цирка по нашето крайбрежие след срещата на Радев с будинов,сезон 2027 нема да има Радев и Евровизия в Бургас нема да има Радев! Какво тайно договорихте с окраинеца? Радев вкарва ли ни в чужда война?

    20:09 13.10.2026

  • 164 Новите Братушки

    1 1 Отговор
    И ще ви кажат всичките е тея Ка.Путти :за всичко виновен е Путин !

    20:09 13.10.2026

  • 165 Всеки сам по

    4 0 Отговор
    Който губи войната търси начин да я интернационализира. Всеки сам да си прецЕня.

    20:15 13.10.2026

  • 166 Хаха

    1 0 Отговор
    Право в десетката, с 200.

    20:17 13.10.2026

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