Тодор Тагарев: След четири ударени кораба и 20 загинали, от устата на Радев внимателно се отрони думата "Русия"

Войната е на нашите граници от доста време. Това каза в "Денят на живо" по Nova News бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев, след като тази нощ нови два кораба бяха поразени на ръба на териториалните води на България, цитиран от novini.bg.

Още от 2022 г. има преки агресивни действия на Русия към България. Разликата сега е, че има потопени кораби, има загинали моряци и вече никой не може да си позволи да си затваря очите, добави той.

Това, че кабинетът "Радев" не може да намери доказателства откъде идват ударите, е силно манипулативна теза. В кризисна обстановка никога не можете да чакате да получите 100% достоверни данни и тогава да действате - действа се според това, което показва логиката. Много ясно, че Русия е извършител на тези актове. В тази кризисна обстановка трябва да действаме така, че да противодействаме на тези агресивни действия на Русия, заяви проф. Тагарев.

Мога да поздравя г-н Радев, че след четири ударени кораба, от които два потопени, и 20 души загинали, от устата му внимателно се отрони думата "Русия". А г-жа Йотова още не се осмелява да спомене Русия. Странното е, че в тази ситуация и двамата продължават да говорят за инцидент. Както написа писателят Радослав Бимбалов, инцидент е, ако шишенцето с лак за нокти се разлее в чантичката на г-жа Йотова. Точният термин е кординирана, преднамеренена въоръжена атака срещу търговски кораби в близост до наши води, което е категорично нарушение на всякакви международни норми. Това е ситуацията и не можем да си затваряме очите. Когато си затваряме очите, ние не можем да намерим решение на този проблем, подчерта бившият военен министър.

И днес политиката на правителството продължава да бъде неадекватна. Премиерът извикал руския посланик на разговор, а това би трябвало да направи външният министър. Те не се задействали институционалните механизми, предвидени за такива случаи, а изпадат в пустословие. Правителството не смее да активира чл. 4 от договора с НАТО, защото тогава трябва да предостави цялата информация, която сме събрали, и да получим цялата информация, която са събрали съюзниците ни. Това ще извади наяве, че агресорът е Русия, а след това трябва да бъдат предприети мерки, които могат да включват разполагане на сили на НАТО у нас, което не е желано от Румен Радев и Илияна Йотова, особено в предизборната обстановка, каза още проф. Тодор Тагарев.