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Маркус Гиздол преди ЦСКА – Монако: „Ще се борим за живота си на терена!“

Маркус Гиздол преди ЦСКА – Монако: „Ще се борим за живота си на терена!“

14 Октомври, 2026 12:35 549 2

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„Червените“ няма да преклонят глава в предстоящия сблъсък от Лигата на конференциите

Маркус Гиздол преди ЦСКА – Монако: „Ще се борим за живота си на терена!“ - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол изрази респект към класата на Монако, но бе категоричен, че „червените“ няма да преклонят глава в предстоящия сблъсък от Лигата на конференциите. Двубоят е насрочен за утре от 19:45 часа на националния стадион „Васил Левски“.

Германският специалист отчете, че монегаските влизат в ролята на фаворит, но подчерта вярата си във възможностите на своите футболисти.

„Смятам, че този мач е голямо предизвикателство. Ще се изправим срещу един от основните отбори в Европа в момента. Знам какво качество имат. Мачът ще е труден, но знам какви са нашите възможности и шансове. Очаквам с нетърпение срещата“, започна Гиздол.

Гиздол загатна, че е възможно да извърши козметични промени в стартовия си състав спрямо предишния двубой:

„Имаме отличен състав с много добри футболисти. В първия мач заложихме на тази единадесет играчи. Може би ще трябва да променим нещо – 3 или 4 човека. Всеки ден следим физическото им състояние.“

Треньорът на „армейците“ допълни, че харесва игровия облик на Монако, тъй като той съвпада с идеята, която самият той изгражда в ЦСКА:

„Важно е да сме смели и да подходим храбро. В първия мач видях много неща, които ми харесаха. Монако има предимство, защото работят заедно от началото на сезона, а треньорът им върши страхотна работа. Стилът им прилича на този, който аз искам да постигна с нашия отбор. Не мога да обещая победа, но ще се борим за живота си в този мач. Очакваме подкрепа от трибуните и искаме да дадем всичко за феновете.“

Запитан за тактическите детайли около френския съперник и за съдийството, Маркус Гиздол бе категоричен:

„Когато започне мачът, резултатът е 0:0. Аз съм треньор, който уважава реферите – тяхната работа е достатъчно трудна и няма нужда от допълнително напрежение. Що се отнася до Монако – отбор с изграден стил трудно може да те изненада коренно за един мач. Ние просто трябва да затвърдим добрите си изяви.“

Наставникът на ЦСКА не пропусна с усмивка да спомене и героя от последните двубои Бруно:

„Не знам дали знаете, че Бруно имаше рожден ден преди два дни и ни подари страхотни голове. В мача показахме две лица – поведохме, изпуснахме шансове да го затворим и позволихме на съперника да се върне, но на края спечелихме.“


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  • 1 сава

    2 7 Отговор
    Цеката не умре ли 2016 г.!?

    Коментиран от #2

    12:50 14.10.2026

  • 2 Кухорого,

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "сава":

    ЦСКА отказва да умре!

    14:13 14.10.2026

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