Васил Петров: Иска ми се да виждам Спартак Варна нагоре в класирането

Десет мача му трябваха на Васил Петров – по пет през първия и втория му период начело на Спартак Варна, за да спечели първата си победа. Тя дойде след 1:0 над Ботев във Враца и след нея „соколите“ заемат седмо място в класирането. Nostrabet.com потърси специалиста, за да разбере от него какви цели си поставя като треньор на Спартак и какъв стил на игра се стреми да налага.

– Г-н Петров, поехте Спартак след Ясен Петров с уговорката, че ще бъдете временен треньор, докато бъде намерен нов. Имахте ли колебания, преди да приемете подобно предложение?

– Ако трябва да бъда честен, не съм се колебал. Аз така или иначе работя в клуба и докато се намери вариант за постоянен наставник, нямаше как да откажа.

– Но Вие все пак не бяхте правил селекцията, нито сте водил лятната подготовка, а в първите си два мача трябваше да приемете два от най-силните отбора у нас?

– Вижте, това за мен бе сериозно предизвикателство. Аз мисля, че човек трябва да поема рискове, за да има успех и да излиза от зоната на комфорта. Дори, когато очакваме, че всичко е подредено и е наред, пак може да се объркат нещата.

– Не загубихте от Лудогорец, ЦСКА и Славия, но след домакинското поражение от Локомотив София социалните мрежи прегряха с въпроси към шефовете на Спартак ще има ли отборът постоянен треньор. Как се отрази това на работата Ви през триседмичната пауза в първенството?

– Предполагам, че ако има нещо по темата, ръководството ще го каже. Може шефовете да имат колебания и да не бързат с избора. Докато те обаче решат, аз съм насреща и ще помагам. От първия ден, когато поех тима, си върша работата по един и същи начин, и съм концентриран единствено върху нея. Публикациите и коментарите за треньорския пост в клуба на мен не ми влияят.

– Какво е усещането след първата Ви елитна победа?

– В личен план е нещо хубаво за мен, но най-важното е, че дойде в подходящ момент, тъй като отборът заслужаваше да спечели, след като пропуснахме да го направим срещу Славия и Локомотив София. Тази победа във Враца ще даде сериозна увереност и самочувствие на момчетата.

– Кой беше най-силният мач на Спартак под Ваше ръководство до момента?

– Срещу Локомотив София. Въпреки че загубихме, доста добре ни се получаваха нещата и в двете фази, и играчите правеха това, което се иска от тях. Липсваше ни единствено гола, но като игра и стил съм доволен, тъй като създадохме ситуации и имахме хубави и изградени атаки в много моменти.

– Как искате да играе Спартак?

– Групата е равностойна и ако искаме да печелим точки и да вървим напред, трябва със сигурност да се съобразяваме с доста неща. С противника, с това, с което разполага отбора, моментно състояние, контузии, тактика и т.н. Моята амбиция е Спартак да изглежда доста по-добре във фаза атака. На моменти досега се получава, на моменти – не, но с много работа ще се подобряваме.

– Имат ли „соколите“ нужните играчи, които да ги водят нагоре?

– Да, разполагаме с достатъчно добри футболисти, които бяха привлечени преди мен. Сред тях е и един от най-добрите вратари в първенството – Пламен Илиев. На този етап обаче съм по-доволен от фаза защита, защото доста от нещата, които искам, виждам, че се получават.

– Докъде може да стигне Спартак през този сезон?

– Иска ми се да видя отбора възможно най-високо в класирането. Аз вярвам в момчетата и с футболистите, които притежаваме, е възможно да се задържим в първата осмица.

– Кое е основното, което ще изисквате от играчите?

– Във всеки мач да излизат с настройка за победа и точки. Но в същото време да остават и здраво стъпили на земятата, защото всеки съперник може да ни изненада. Необходимо е да сме концентрирани и отговорни, а от това доколко ще успяваме да поддържаме постоянство, ще зависи и класирането ни.

– Бубакар Хане е неудържим в атака, вкарва и важни голове. Той ли е новият лидер на отбора?

– Той има безспорни качества и е силен футболист. Още с идването си знаех, че ще е един от основните ни изпълнители. Имаше критики срещу Бубукар, но още в първата седмица му казах, че ще е един от най-важните за нас и така се случва.

– При Вас заигра по-редовно и Анхел Гомеш?

– Аз много разчитам на него, а и го виждам преобразен. Затова много ме е яд, че се контузи. Всеки играч на Спартак има моята подкрепа и вярвам, че всички футболисти ще вдигат качеството си и ще се справят по-добре.

– Как видяхте Димо Кръстев в първия му мач през тази кампания?

– Когато дойдох, Димо беше след контузия, но навлезе в ритъм. През последните две-три седмици се подготвяше много добре и бе един от най-добрите в тренировъчния процес. Така че няма как, когато някой работи на 100 процента, да не му дам шанс. Без това да означава, че Джоуи е направил нещо фрапантно, защото той също се представя добре. Димо показва, че иска да работи и да се развива. В първите 20-30 минути във Враца му липсваше игрови ритъм, но навлезе в такъв, както и Закария Тиндано, и направи добро представяне.

– Затруднявате ли се с избора за 11-те при тази висока конкуренция?

– Напротив. Добре е, че на всеки пост имаме най-малко по двама добри играчи. Защото в един момент натежават и картоните, и контузиите, а и сезонът е дълъг. Аз обаче не се притеснявам, тъй като знам, че този, който ще играе, е равностоен на този, който ще отсъства. Ето, Ахмед Ахмедов го нямаше във Враца, но Чидера Окох го замести пълноценно. После помогна и Цветелин Чунчуков, който смени Чидера. Всичко това мотивира и останалите на другите постове, защото са наясно, че ще получават шансове. Дали ще играе Давид Валверде или Деян Лозев, дали Борис Иванов или Закария, да не изреждам още, всеки може да има принос към отбора.

– Какво бихте казали на феновете на Спартак?

– Може би най-важният фактор за нашия клуб, тъй като тяхното присъствие и безрезервна подкрепа правят така, че мачовете ни да не бъдат трудни. Нека да бъдат все така позитивтни и да подкрепят отбора, тъй като с вяра и енергия ще сме спосбони да преодоляваме и тежки моменти на терена. Аз мога да обещая, че ще продължа да давам всичко от себе си за феновете на Спартак и отбора.