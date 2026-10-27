Тежък удар за Ангел Русев на световното в Китай! Контузия прекрати участието му още в изхвърлянето

Шесткратният европейски шампион по вдигане на тежести Ангел Русев не успя да завърши участието си на Световното първенство в Китай. Българинът получи контузия още при първия си опит в категория до 60 килограма, което му попречи да продължи нормално състезанието.

Русенецът започна надпреварата с опит на 115 килограма в движението изхвърляне. Той успя да вдигне щангата, но след това направи няколко крачки назад под тежестта и падна от подиума, удряйки лакътя си.

В следващите два опита стана ясно, че травмата не му позволява да се справи с щангата. Така Русев записа три неуспешни опита в изхвърлянето и реши да не участва в изтласкването, с което приключи шестото си участие на световно първенство.

Последните месеци бяха изключително трудни за българския щангист. Заради спряното финансиране той е бил принуден да работи като разносвач на храна, за да издържа семейството си, вместо да се съсредоточи изцяло върху подготовката си. Преди заминаването за Китай Русев разкри и за сериозните проблеми с контузии, с които е трябвало да се справя.

Въпреки неуспешното си представяне сега, Русев вече има отличие от световно първенство. Той спечели бронзов медал в Ташкент през 2021 година.

Другият български представител в категория до 60 килограма – Дениз Данев, приключи изхвърлянето с два успешни опита на 115 и 117 килограма и един неуспешен на 119 кг.

В изтласкването обаче Данев не успя да запише успешен опит. Той направи три неуспешни вдигания – веднъж на 148 килограма и два пъти на 150 кг.