Карик и Бруно Фернандеш изгладиха отношенията си: Манчестър Юнайтед търси изход от кризата

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик и капитанът на отбора Бруно Фернандеш са провели откровен разговор, за да разрешат възникналото напрежение помежду си. Срещата се е състояла вчера сутринта на тренировъчната база на клуба, съобщава „Скай Спортс“.

Двамата са обсъдили ситуацията в състава и са се договорили да оставят разногласията зад гърба си, като насочат усилията си към подобряване на резултатите. След разговора към тях са се присъединили и останалите футболисти на „червените дяволи“, което е дало възможност темата да бъде обсъдена и на ниво целия отбор.

Разговорът между Карик и Фернандеш е преминал открито и без заобикалки. Очаква се португалският полузащитник отново да бъде сред основните фигури в състава за предстоящото гостуване на Челси на „Стамфорд Бридж“ в събота.

Капитанът остана на резервната скамейка през целия двубой срещу Борнемут, загубен от Манчестър Юнайтед с 0:3 през изминалия уикенд. Решението да не бъде използван породи допълнителни въпроси на фона на напрежението между него и мениджъра.

Причина за разногласията са публичните критики на Фернандеш към тактическите решения на Карик и неговия щаб след тежкото поражение с 1:4 от Комо в Шампионската лига седмица по-рано. Засега няма информация дали португалецът се е извинил за изказванията си, но срещата подсказва, че двете страни търсят начин да продължат напред без допълнителни конфликти.

Положението на Манчестър Юнайтед остава тревожно. Английският гранд е без победа в осем поредни мача във всички турнири, като в пет от тях е допуснал поражение. Серията оказва сериозен натиск върху отбора и увеличава значението на предстоящия сблъсък с Челси.

Въпреки негативните резултати Майкъл Карик засега запазва поста си. Предстоящото гостуване в Лондон ще бъде важен тест за тима, който трябва не само да подобри представянето си на терена, но и да покаже, че вътрешните разногласия няма да попречат на общата цел.