Арсенал набеляза защитник на Байерн! „Топчиите“ готвят оферта за Ким Мин-Жае

Арсенал обмисля възможността да привлече южнокорейския защитник Ким Мин-Жае от Байерн Мюнхен по време на зимния трансферен прозорец. Лондонският клуб търси варианти за подсилване на отбраната си, а бранителят на германския гранд е сред разглежданите възможности.

Според информация на „Flash Score“ 29-годишният футболист попада в трансферните планове на „артилеристите“, които анализират нуждите на състава си преди отварянето на зимния пазар. Интересът към защитника идва на фона на преоценката на състава след поражението от Флийтууд Таун в турнира за Купата на Лигата на Англия, известен като „Карабао Къп“.

От своя страна, Байерн Мюнхен би могъл да разгледа възможността за раздяла с южнокорейския национал, ако получи предложение, което удовлетворява финансовите изисквания на клуба. Засега обаче няма информация за постигнато споразумение между двете страни.

Ким Мин-Жае има договор с баварците до 2028 година, което поставя германския клуб в изгодна позиция при евентуални преговори. Бъдещето на защитника ще зависи от интереса към него и от готовността на потенциалните купувачи да отправят достатъчно привлекателни оферти.

Предстои да стане ясно дали Арсенал ще предприеме конкретни действия през януари и дали Ким Мин-Жае ще се превърне в едно от новите попълнения на лондонския тим.