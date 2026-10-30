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Кристиано Роналдо се доближи до кота 1000 след хеттрик за Ал Насър

Кристиано Роналдо се доближи до кота 1000 след хеттрик за Ал Насър

30 Октомври, 2026 08:45 675 2

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С ключова роля за успеха се отличи и сънародникът му Жоао Феликс, който записа четири асистенции

Кристиано Роналдо се доближи до кота 1000 след хеттрик за Ал Насър - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Кристиано Роналдо продължава да пренаписва историята на световния футбол. Португалската суперзвезда отбеляза хеттрик при победата на Ал Насър с 5:3 над Ал Холуд в двубой от 12-ия кръг на Саудитската професионална лига и вече има впечатляващите 985 попадения в професионалната си кариера.

С ключова роля за успеха се отличи и сънародникът му Жоао Феликс, който записа четири асистенции.

Роналдо можеше да открие головата си сметка още в десетата минута, но попадението му беше отменено заради засада.

Шест минути по-късно Ал Холуд изненадващо поведе чрез френския нападател Жулиен Домингеш.

Ал Насър обаче реагира бързо и стигна до пълен обрат още преди почивката. В 24-тата минута Анжело възстанови равенството след подаване на Жоао Феликс, а в 38-ата Садио Мане отново се възползва от асистенция на португалеца, за да направи резултата 2:1.

Гостите не се предадоха и в добавеното време на първата част Лоик Есомба изравни за 2:2 след подаване на Домингеш.

След почивката обаче на сцената излезе Кристиано Роналдо.

В 66-ата минута португалецът се разписа след асистенция на Жоао Феликс, като отбеляза своя гол №983 в професионалния футбол и върна преднината на Ал Насър.

Само шест минути по-късно двамата повториха комбинацията. Феликс отново намери Роналдо, който реализира за 4:2 и увеличи личната си сметка на 984 попадения.

В 81-вата минута петкратният носител на „Златната топка“ оформи своя хеттрик. Този път в основата на атаката беше Садио Мане, а Роналдо отбеляза гол №985 в кариерата си.

В добавеното време Жулиен Домингеш реализира дузпа за Ал Холуд и оформи крайното 5:3.

За Ал Насър това беше девета победа от 11 изиграни срещи през сезона и четвърти пореден успех в първенството. Тимът заема второто място в класирането с равен брой точки с лидера Ал Кадисия, който обаче има мач повече.

Ал Холуд остава на десетата позиция, след като допусна пета поредна загуба в шампионата.

Междувременно Роналдо продължава преследването на историческата граница от 1000 гола. След поредния си хеттрик португалската легенда вече е само на 15 попадения от забележителното постижение.


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