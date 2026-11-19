Главният скаут на Левски Красимир Петров е пред преминаване в Ботев Пловдив, съобщава „Мач Телеграф“. Очаква се с него към „Колежа“ да се присъедини и Георги Коруджиев, който също работи в скаутското звено на „сините“.

Промяната е свързвана с преструктурирането на спортното управление на Левски. Бъдещето на Петров на „Герена“ е неясно, след като клубът започна да изгражда нов модел на работа в трансферното звено.

Петров е сред хората, свързвани с привличането на няколко от важните попълнения на Левски през последните сезони. В състава на шампионите са Майкон, Рейналдо и Сержиньо. Левски спечели 27-ата си титла през сезон 2025/2026, с което прекъсна 17-годишното чакане за шампионски трофей.

Коруджиев е зет на Наско Сираков, който е почетен президент на Левски.

Евентуалното назначаване на двамата в Ботев се свързва с Мило Борисов, който води преговори за придобиването на пловдивския клуб. Самият Борисов потвърди пред медиите, че има интерес и разговори, но подчерта:

„Няма нищо официално на този етап. Водим разговори, да, имаме интерес към Ботев, но няма нищо, което може да се каже или обяви.“

Това означава, че връзката между евентуалното преминаване на Петров и Коруджиев и промяната на собствеността в Ботев засега остава твърдение, а не потвърден факт. Към момента няма официално съобщение от клубовете за назначенията или за окончателното приключване на сделката за акциите.