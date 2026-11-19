Левски получи добри новини преди столичното дерби с Локомотив София. Полузащитниците Акрам Бурас и Сержиньо са възстановени от контузиите си и отново са на разположение на старши треньора Хулио Веласкес.

Двамата рядко са имали възможност да играят заедно от началото на сезона. Бурас отсъства продължително заради травма, а Сержиньо получи контузия по време на двубоя срещу Ягелония. Проблемът с португалеца не се е оказал сериозен и той вече е готов за завръщане в игра.

Сержиньо има 26 мача, четири гола и осем асистенции

26-годишният Сержиньо премина в Левски от Санта Клара и бързо се превърна във важна част от състава. От началото на кампанията той има 26 участия във всички турнири, четири гола и осем асистенции.

Възстановяването на двамата полузащитници разширява възможностите на Веласкес при избора на състав за предстоящото домакинство. Левски ще приеме Локомотив София в неделя, 22 ноември, от 15:30 часа на стадион „Георги Аспарухов“ в мач от 15-ия кръг на Първа лига.

Това ще бъде първият двубой на шампионите на „Герена“ след 12 мача извън дома. Клубът обяви:

Билетите за мача от 15-ия кръг на Първа лига срещу „Локомотив“ (София) ще бъдат пуснати в продажба днес от 10:00 часа.