Тиери Анри отличи Ламин Ямал и Майкъл Олисе като две от най-впечатляващите млади звезди в съвременния футбол. Бившият нападател на Арсенал говори за играчите на Барселона и Байерн Мюнхен в подкаста „Кампо“.

Французинът подчерта, че двамата съчетават технически качества, креативност и неподправена радост от футбола. Според него именно тази комбинация ги отличава в период, в който индивидуалните проблясъци все по-често се подчиняват на строго тактическа игра.

заяви Анри.

Легендата на Арсенал обърна внимание и на психологията на двамата офанзивни футболисти. По думите му те изглеждат щастливи на терена, но не се задоволяват с постигнатото.

каза французинът.

Ламин Ямал се утвърди като една от водещите фигури в атаката на Барселона, а Майкъл Олисе е сред ключовите офанзивни футболисти на Байерн Мюнхен. Играта им се основава на смели решения, движение в ситуации един на един и способност да създават положения за себе си и съотборниците си.

Анри не постави двамата в пряко сравнение, а ги отличи заради общото качество, което според него носят на футбола – способността да изненадват съперника и едновременно с това да играят с видимо удоволствие. Похвалата му поставя Ямал и Олисе сред младите футболисти, от които се очаква да определят облика на европейския футбол през следващите години.