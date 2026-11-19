Тиери Анри отличи Ламин Ямал и Майкъл Олисе като две от най-впечатляващите млади звезди в съвременния футбол. Бившият нападател на Арсенал говори за играчите на Барселона и Байерн Мюнхен в подкаста „Кампо“.
Французинът подчерта, че двамата съчетават технически качества, креативност и неподправена радост от футбола. Според него именно тази комбинация ги отличава в период, в който индивидуалните проблясъци все по-често се подчиняват на строго тактическа игра.„Благодаря ти, Ламин Ямал, благодаря ти, Майкъл Олисе! Тези момчета правят неща, които не сме виждали от много време във футбола“, заяви Анри.
Легендата на Арсенал обърна внимание и на психологията на двамата офанзивни футболисти. По думите му те изглеждат щастливи на терена, но не се задоволяват с постигнатото.„Винаги можеш да видиш колко са щастливи, но никога не са удовлетворени. Ако вкарат четири гола, ще искат да са пет, а ако спечелят трофей, ще искат да са три“, каза французинът.
Ламин Ямал се утвърди като една от водещите фигури в атаката на Барселона, а Майкъл Олисе е сред ключовите офанзивни футболисти на Байерн Мюнхен. Играта им се основава на смели решения, движение в ситуации един на един и способност да създават положения за себе си и съотборниците си.
Анри не постави двамата в пряко сравнение, а ги отличи заради общото качество, което според него носят на футбола – способността да изненадват съперника и едновременно с това да играят с видимо удоволствие. Похвалата му поставя Ямал и Олисе сред младите футболисти, от които се очаква да определят облика на европейския футбол през следващите години.
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