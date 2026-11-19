Бешикташ победи Реал Мадрид с 83:79 в Истанбул в първия мач между двата отбора в Евролигата. Срещата от 12-ия кръг завърши в различните части 18:15, 27:22, 19:17 и 19:25.

Турският състав започна по-силно и натрупа преднина още в първата част. На почивката Бешикташ водеше с 45:37, а преди последните 10 минути разликата беше 10 точки - 64:54. Реал Мадрид подобри играта си в заключителния период, но не успя да завърши обрат.

ДаКуан Джефрис беше най-резултатен за победителите с 20 точки, като добави четири борби. Лони Уокър IV и Скоти Уилбекин вкараха по 15 точки, а Уениен Габриел приключи с 11 точки и седем борби. Джефрис реализира важни кошове в края, включително тройка при 73:69, с която домакините отново увеличиха аванса си.

„Днес ДаКуан показа защо го привлякохме. Той е невероятен защитник и отличен стрелец“, заяви треньорът на Бешикташ Душан Алимпиевич.

Тео Маледон поведе Реал Мадрид с 22 точки. Ник Смит-младши добави 16, като половината от тях дойдоха през последната четвърт и помогнаха на испанския тим да се доближи до домакините. Андрес Фелис завърши с 13 точки.

След успеха Бешикташ е с баланс 6-6 и заема 12-ото място в класирането. Реал Мадрид остава осми със 7 победи и 5 загуби.

Следващият мач на испанския гранд е на 20 ноември, когато Реал Мадрид ще гостува на Олимпиакос в 13-ия кръг на Евролигата. В състава на гръцкия тим са българският национал Александър Везенков и Коди Милър-Макийнтайър. Двубоят е насрочен за 21:15 часа българско време.