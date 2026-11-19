Резултати от НБА:
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Кливланд Кавалиърс – Мемфис Гризлийс 121:124
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Индиана Пейсърс – Хюстън Рокетс 104:119
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Маями Хийт – Милуоки Бъкс 137:130
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Орландо Меджик – Филаделфия Севънти Сиксърс 116:121
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Бруклин Нетс – Чикаго Булс 107:137
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Торонто Раптърс – Вашингтон Уизардс 99:103
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Далас Маверикс – Голдън Стейт Уориърс 116:94
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Ню Орлиънс Пеликанс – Детройт Пистънс 109:122
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Оклахома Сити Тъндър – Атланта Хоукс 112:117
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Денвър Нъгетс – Бостън Селтикс 105:101
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Лос Анджелис Лейкърс – Юта Джаз 97:109
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Сакраменто Кингс – Финикс Сънс 107:128
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