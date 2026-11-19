Слави Георгиев на осминафинал в академията на Надал след успех над сина на Роджър Федерер

Слави Георгиев се класира за осминафиналите на турнир от веригата TEN-PRO Global Junior Tour, след като победи Лео Федерер с 6:3, 6:3. Мачът се игра в ...