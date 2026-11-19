Бернардо Силва тренира на облекчен режим в Реал Мадрид три дни преди домакинството срещу Селта от 13-ия кръг на Ла Лига. Полузащитникът е получил разрешение да играе за клубния си тим, но все още не е провел пълноценна тренировка на терена с останалите футболисти.

32-годишният Силва се е ограничил до фитнес занимания в клубната база.

На терена не е излязъл и Орелиен Чуамени. Тренировката е била ръководена от Жозе Моуриньо.

Бернардо Силва бе обявен за „неспособен за игра“ от Дирекцията за здраве и спортна подготовка на Португалската футболна федерация и бе освободен от състава за мача с Уелс. Преди това той записа 11 минути срещу Дания.

Медицинският директор на федерацията Жозе Карлош Нороня обясни, че мускулните оплаквания не са позволявали на футболиста да бъде в оптимално състояние за националния отбор. По думите му извършените изследвания в Реал Мадрид не са показали увреждане, но това не изключва риск при прекалено бързо връщане към натоварванията.

„Напълно нормално“ е той да играе още тази събота за Реал Мадрид, заяви Жозе Карлош Нороня.

Медицинският директор посочи, че болки и мускулни контрактури могат да прераснат в разкъсване няколко дни по-късно, дори когато образните изследвания не показват проблем. Той допълни, че при част от пациентите изследванията са отрицателни въпреки наличието на оплаквания.

Преди паузата за националните отбори Бернардо Силва започна като титуляр в пет поредни мача за Реал Мадрид. Това последва период с по-малко игрови минути в началото на сезона.

След това полузащитникът се присъедини към Португалия за последните два двубоя от груповата фаза на Лигата на нациите.