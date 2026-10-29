Гари Невил призова Глейзър да продадат Манчестър Юнайтед

Бившият капитан на Манчестър Юнайтед Гари Невил призова семейство Глейзър да продаде дела си в клуба. Той заяви, че американските собственици са достигнали момента, в който трябва да напуснат клуба изцяло.

„Те трябва да продадат сега, моментът е дошъл“, каза Невил в подкаста Stick to Football. Изказването му идва на фона на най-лошия старт на Юнайтед в кампания на Висшата лига. Отборът е загубил и два от първите си три мача в Шампионската лига.

Треньорът Майкъл Карик е под силен натиск преди гостуването на Челси в събота. Невил обаче насочи основната си критика към собствениците и към начина, по който е разпределена отговорността за футболните решения.

Семейство Глейзър пое контрола над Манчестър Юнайтед през 2005 г. През 2024 г. британската група „Инеос“ на Джим Ратклиф придоби миноритарен дял и получи контрол върху футболното направление, но Глейзър останаха мажоритарни собственици.

„Те са възложили футболното направление на „Инеос“, опитват се да го управляват, а вече три години има борба и изглежда, че и този сезон ще бъде борба“, заяви Невил. Той добави, че членовете на семейство Глейзър почти не са посещавали „Олд Трафорд“ през последните повече от 20 години.

Манчестър Юнайтед има планове за изграждането на нов стадион. Според Невил клубът не е инвестирал достатъчно в инфраструктурата, а сега се опитва да осигури заемно финансиране от 2 милиарда британски лири, без да е ясно как ще бъде осигурена сумата.

„Клубът е задлъжнял, не сте похарчили нито пени за стадиона, а сега се опитвате да вземете назаем 2 милиарда лири“, каза бившият защитник. Той обвини Глейзър и в 13–14 години неуспехи във футболната сфера и заяви, че отговорността е била прехвърлена на други лица.

Невил, който спечели титли във Висшата лига и Шампионската лига с Манчестър Юнайтед, завърши с настояване семейството да продаде клуба.

Източници: telegraph.bg, sports.yahoo.com