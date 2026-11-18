Рилски спортист допусна тежка загуба с 62:113 при гостуването си на Есенлер Ерокспор в двубой от седмия кръг на група C във ФИБА Къп. Турският тим реши мача още през първото полувреме, след което без затруднения увеличи преднината си.

Есенлер Ерокспор спечели четирите части с 37:19, 31:17, 18:12 и 27:14. Домакините водеха с 18 точки след първата четвърт, а на почивката разликата вече беше 32 точки.

Българският отбор беше без Деян Карамфилов и Малик Джонсън, които имат здравословни проблеми. Двамата се присъединиха към по-дългосрочно отсъстващия Алан Арнет. Мирослав Васов също не влезе в игра.

Красимир Петров беше най-резултатен за Рилски спортист с 15 точки и 7 асистенции, но допусна 11 грешки. Джаксън Стормо добави 10 точки и 7 борби.

Кевин Йебо поведе победителите с 19 точки и 10 борби. Амаду Соу се отчете с 16 точки и 7 борби, а Егехан Арна и Кевин ван дер Вурст вкараха по 13 точки. Арна добави 7 асистенции, докато ван дер Вурст завърши с 11 завършващи подавания.

След поражението Рилски спортист заема четвъртото място в групата с 2 победи и 5 загуби. Есенлер Ерокспор е убедителен лидер със 7 успеха от 7 срещи.