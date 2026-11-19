Слави Георгиев се класира за осминафиналите на турнир от веригата TEN-PRO Global Junior Tour, след като победи Лео Федерер с 6:3, 6:3. Мачът се игра в академията на Рафаел Надал в Испания, а българският тенисист участва в надпреварата за деца, родени през 2014 г.

Георгиев, който е състезател на тенис клуб „Next Gen“, стигна до успеха в мача от 1/16-финалите и продължава участието си сред най-добрите 16 състезатели в схемата.

Любопитният детайл около двубоя е свързан с фамилията на съперника. Лео Федерер е син на Роджър Федерер, един от най-успешните тенисисти в историята. Така срещата събра на един корт български млад талант и наследник на име, оставило трайна следа в световния тенис.

Успехът на Георгиев дойде в академията на Надал, която е сред домакините на турнирите от TEN-PRO Global Junior Tour. Веригата организира състезания за възрастови категории от U10 до U16 и дава възможност на деца от различни държави да натрупват международен опит.

Пред Георгиев предстои мач от осминафиналната фаза.