Лиа Каратанчева приключи участието си на турнира W50 в Хераклион, Гърция. Световната номер 416 загуби от италианката Джорджа Педоне с 1:6, 3:6 за 80 минути игра.

23-годишната българка допусна шест възможности за пробив в мача, като успя да реализира два пробива срещу своята съперничка. Педоне взе решаващо предимство още в първия сет и го затвори с 6:1.

Във втората част Каратанчева спечели три гейма, но не успя да наложи обрат. Италианката запази контрола върху срещата и приключи мача с 6:3.

Българката започна турнира с победа над Полина Лейкина, а във втория кръг отстрани деветата поставена Селена Яничевич от Франция с 6:4, 6:3. Така тя достигна до третия кръг на надпреварата.

Преди двубоя с Каратанчева Джорджа Педоне беше седма поставена в схемата. Италианката е на 294-о място в световната ранглиста.

Турнирът в Хераклион се провежда на открити клей кортове и е от категория W50. Надпреварата продължава до 22 ноември.