Новият треньор на Манчестър Юнайтед Маурисио Почетино обеща „специален сезон“ на привържениците на клуба. Аржентинецът отправи първото си видео послание от базата в Карингтън, след като официално започна работа на 18 ноември.

„Здравейте, фенове. Аз съм Маурисио Почетино. Очаквам с нетърпение да се запозная с вас. Чувам толкова много добри неща за вас. Надявам се да ви донесем цялото щастие, работейки заедно и общувайки. Това ще бъде специален сезон, в който да подкрепяме и да накараме нашите играчи да се борят на терена и да постигаме резултатите, които заслужаваме“, заяви треньорът.

Почетино отправи и второ послание на испански език, в което подчерта необходимостта от единство около клуба.

„Трябва да бъдем единни, като името Манчестър Юнайтед. Всички трябва да работим заедно. Надявам се да донеса щастливите моменти, които този клуб заслужава“, каза аржентинецът.

Първият мач на Почетино начело на Манчестър Юнайтед ще бъде гостуването на Ливърпул на 22 ноември. Дербито от Висшата лига ще се играе на „Анфийлд“.

Почетино пое отбора след освобождаването на Майкъл Карик, който бе уволнен след най-слабия старт на Манчестър Юнайтед в първенството от 40 години.

Новият треньор подписа договор до лятото на 2029 г. Той се завръща във Висшата лига след периоди начело на Саутхемптън, Тотнъм и Челси. В кариерата си Почетино е водил още Пари Сен Жермен, с който спечели титлата на Франция.