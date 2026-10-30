Интер проучва възможността да привлече Федерико Киеза от Ливърпул още през януари

Интер проявява сериозен интерес към Федерико Киеза и обмисля възможността да го привлече от Ливърпул през зимния трансферен прозорец. Италианецът не успя да се наложи на „Анфийлд“, а честите контузии ограничиха значително игровото му време и го отдалечиха от водещите позиции както в клубния, така и в националния футбол.

Според информация на “Tuttomercatoweb” миланският клуб разглежда няколко възможности за подсилване на десния фланг. Използването на Анди Диуф на тази позиция изглежда по-скоро временно решение, докато бъдещето на Луис Енрике в Интер остава неясно. Ако бразилецът напусне през януари, ръководството ще трябва да намери подходящ заместник.

Именно в тази ситуация името на Киеза се е появило в плановете на „нерадзурите“. Според италианското издание Интер вече е направил първоначално запитване за футболиста, като вариантът за наем се разглежда като най-подходящ на този етап.