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Интер проучва възможността да привлече Федерико Киеза от Ливърпул още през януари

Интер проучва възможността да привлече Федерико Киеза от Ливърпул още през януари

30 Октомври, 2026 17:05 376 0

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„Нерадзурите“ търсят подсилване по десния фланг и вече са направили първоначално запитване за италианския национал

Интер проучва възможността да привлече Федерико Киеза от Ливърпул още през януари - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Интер проявява сериозен интерес към Федерико Киеза и обмисля възможността да го привлече от Ливърпул през зимния трансферен прозорец. Италианецът не успя да се наложи на „Анфийлд“, а честите контузии ограничиха значително игровото му време и го отдалечиха от водещите позиции както в клубния, така и в националния футбол.

Според информация на “Tuttomercatoweb” миланският клуб разглежда няколко възможности за подсилване на десния фланг. Използването на Анди Диуф на тази позиция изглежда по-скоро временно решение, докато бъдещето на Луис Енрике в Интер остава неясно. Ако бразилецът напусне през януари, ръководството ще трябва да намери подходящ заместник.

Именно в тази ситуация името на Киеза се е появило в плановете на „нерадзурите“. Според италианското издание Интер вече е направил първоначално запитване за футболиста, като вариантът за наем се разглежда като най-подходящ на този етап.


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