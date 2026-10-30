Елверсберг и Майнц откриват осмия кръг в Бундеслигата

Елверсберг приема Майнц в първия мач от осмия кръг на Бундеслигата. Двубоят на „Урзафарм Арена ан дер Кайзерлинде“ започва в 20:30 часа местно време в Германия, или 21:30 часа българско време.

Двата отбора са съседи в класирането и имат по 10 точки след седем мача. Майнц е седми с голова разлика 16:13, а Елверсберг заема осмата позиция с 12 отбелязани и 15 допуснати попадения. И двата състава са с по три победи, едно равенство и три загуби.

И двата отбора търсят реакция

Домакините влизат в срещата след тежко поражение с 0:4 от РБ Лайпциг. Загубата е най-голямата за Елверсберг, откакто Винсент Вагнер води отбора. Няколко дни по-късно тимът отпадна и от Купата на Германия след 0:2 у дома срещу втородивизионния Дармщат.

„Трябва да върнем основата, която ни направи силни – колектива, добрата организация и компактността“, заяви треньорът на Майнц Урс Фишер. Неговият състав също отпадна от турнира за Купата след 0:2 при гостуването на Бохум, а в първенството загуби последователно от Вердер Бремен с 2:3.

Фишер определи Елверсберг като „много самоуверен и смел отбор“, който търси единоборствата един на един, играе с дълбочина и атакува активно в последната третина на терена. За Майнц двубоят ще бъде възможност да прекъсне негативната серия и да запази силното си представяне като гост в първенството.

Историческа среща за Бундеслигата

Елверсберг и Майнц досега са се срещали два пъти, но и двата мача са били за Купата на Германия. Тази вечер ще бъде първият им двубой в германския елит.

Вагнер очаква физически труден мач срещу съперник с голяма индивидуална класа. „За съжаление играем първо срещу най-силния домакин в Лайпциг, а сега срещу най-силния гост. Срещу нас ще има мощен отбор с изключително много качество“, каза треньорът на Елверсберг.

Майнц ще бъде без Силас и Доминик Кор. При домакините стартовият състав все още не е обявен, като Вагнер заяви, че след ротацията в мача с Дармщат разполага с по-свежи футболисти.

След осмия кръг Елверсберг ще гостува на Борусия Дортмунд на 7 ноември, докато Майнц ще приеме Байерн Мюнхен.

Източници: bundesliga.com, tagesschau.de