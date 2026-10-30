Кризата в Манчестър Юнайтед се превърна в цяла индустрия: легендите на клуба печелят от постоянните критики

Манчестър Юнайтед отдавна не е просто футболен клуб, а и неизчерпаем източник на съдържание за спортните медии. Всеки слаб резултат, всяка треньорска рокада и всяка вътрешна криза предизвикват нова вълна от коментари, анализи и обвинения. А сред най-гласовитите участници в този процес са именно бившите звезди на клуба, които все по-често използват собствени медийни платформи, за да изразяват позициите си.

В анализ за “BBC Sport” журналистът Шон Кърнс обръща внимание на това как кризата на „Олд Трафорд“ постепенно се е превърнала в своеобразна индустрия за създаване на съдържание. Докато Майкъл Карик получава поредна възможност да остане начело на отбора поне до гостуването на Челси, телевизионните екипи на “Amazon Prime Video” подготвят документална поредица с безпрецедентен достъп до случващото се зад кулисите на клуба.

За привържениците обаче постоянният поток от мнения понякога е не по-малко изтощителен от самите резултати на терена. Особено активни са бившите футболисти, които някога са били символи на успеха на Юнайтед, а днес редовно анализират представянето на настоящия състав.

Един от най-ярките примери е Гари Невил. След загубата с 0:3 от Борнемут той отправи остри критики към поведението на някои играчи, като ги обвини в непрофесионализъм и липса на необходимата отдаденост.

„Има няколко футболисти, които не са достатъчно професионални. Живея в Манчестър и знам, че някои от тях не си лягат навреме, не се хранят правилно и не мислят за Манчестър Юнайтед всяка минута от всеки ден“, заяви Невил.

Влиянието му вече далеч надхвърля традиционните телевизионни коментари. През 2021 г. той стартира предаването “The Overlap”, което се превърна в едно от най-популярните спортни предавания в дигиталните платформи. Освен това Невил разшири присъствието си в YouTube, като придоби мрежа от канали на популярния привърженик и създател на съдържание Марк Голдбридж.

Друг бивш капитан на Юнайтед, Уейн Рууни, също се включи активно в този медиен разговор. В предаването “Stick to United” той заяви, че настоящите футболисти имат нужда от сериозно разтърсване, използвайки израза, че трябва да им „избухне фойерверк под задниците“. Самият Невил пък коментира, че понякога треньорите трябва да бъдат освобождавани дори в името на собственото им добро. Рой Кийн също изрази недоумение защо Карик и неговият щаб все още запазват позициите си.

Критиките не идват само от тях. Пол Скоулс и Ники Бът, други представители на легендарното поколение от академията на клуба, водят собствен подкаст — “The Good, The Bad & The Football”. Преди дербито с Манчестър Сити през миналия сезон Бът прогнозира, че Ерлинг Холанд ще може да вдигне Лисандро Мартинес и да го носи със себе си, а Скоулс допълни, че норвежкият нападател ще го „хвърли във вратата“ след отбелязан гол.

Юнайтед обаче спечели с 2:0, а Мартинес изигра силен мач. След срещата аржентинецът реагира остро на думите на бившите футболисти и заяви, че ако Скоулс има нещо да му казва, може да го направи лично.

Самият Карик предпочита да не обръща внимание на подобни коментари. На пресконференция преди двубоя с Челси той обясни, че се интересува най-вече от мнението на привържениците и от това, което отборът показва на стадиона.

„Не следя тези неща. Гледам това, което трябва да гледам. Не ги търся, защото не ми помагат с нищо. Интересува ме какво мислят привържениците, какво усещат на стадиона и какво им даваме ние. Искрено казано, не обръщам внимание на останалото“, заяви мениджърът.

Кога критиката помага и кога вреди?

Бившият мениджър на Юнайтед Ерик тен Хаг също постави въпроса за влиянието на постоянните коментари върху футболистите. В интервю за “The Athletic” той призна, че някои играчи се влияят от думите на Невил и Рио Фърдинанд и че бившите футболисти биха могли да бъдат по-полезни на клуба.

Тен Хаг не отрече постиженията на бившите играчи, но смята, че техният опит може да бъде използван и по-конструктивно.

Невил от своя страна призна, че невинаги е успявал да намери правилния баланс в критиките си към клуба, за който е играл почти две десетилетия. Той обаче подчерта, че Манчестър Юнайтед е един от най-трудните отбори за коментиране именно заради личната му връзка с него.

„Понякога през последните десет години може би не съм намирал правилния баланс“, призна бившият капитан.

Има и друга страна на тази история. Въпреки спортните проблеми Манчестър Юнайтед продължава да бъде един от най-големите футболни брандове в света. Клубът генерира огромни приходи от спонсорски договори, търговски партньорства и продажба на билети. Интересът към него не изчезва дори когато резултатите са разочароващи.

Още през 2018 г. бившият изпълнителен директор Ед Уудуърд предизвика недоволство сред привържениците с изказването, че представянето на терена няма съществено влияние върху търговските възможности на клуба.

Мотото „Мразен, обожаван, никога пренебрегван“ отдавна присъства по трибуните на „Олд Трафорд“ и дори беше използвано в официална колекция от клубни артикули. В известен смисъл именно постоянният интерес, независимо дали е положителен или отрицателен, се е превърнал в част от идентичността на Манчестър Юнайтед.

Така клубът се оказва в необичайна ситуация: спортните му проблеми се превръщат в съдържание, което привлича милиони зрители, а хората, които най-силно критикуват състоянието му, същевременно печелят от огромния интерес към всяка нова драма около „червените дяволи“. И докато привържениците чакат отбора отново да започне да печели, медийната машина около него продължава да работи на пълни обороти.